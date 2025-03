Dumitru Dragomir a prevăzut eșecul României cu Bosnia din . Fostul președinte LPF a făcut și o declarație importantă cu privire la sportul românesc.

“Îmi pare rău că am gura spurcată!”. Reacția lui Dumitru Dragomir după ce a prevăzut eșecul cu Bosnia: “Prea o luasem razna!”

Dumitru Dragomir a explicat la PROFEȚIILE LUI DON MITICĂ faptul că Mircea Lucescu nu are legătură cu eșecul României din meciul cu Bosnia. Fostul oficial al fotbalului românesc susține că acesta este nivelul real al echipei și că problema apare de la conducerea sportului național.

“Îmi pare rău că am gura spurcată și prevăd niște lucruri de mă minunez și eu de mine. Amintesc ce am zis: luați-vă măsuri cu Bosnia, că nu știu dacă îi batem. Așa am zis. Am zis-o peste tot.

Au crezut că zic cu răutate, dar eu așa o vedeam. Prea o luasem razna. Am avut o grupă de râs în Liga Națiunilor, am fost superficiali. Eu am prevăzut asta.

“Nu mai aruncați în Mircea Lucescu”

Nu mai aruncați în Mircea Lucescu. Ce vină are el? Nu sunt aceeași jucători? Trebuie schimbare făcută. Schimbare de sistem în sport. Nu se poate așa ceva.

Ce se întâmplă în sporturile de echipă este o nenorocire în această țară. Nu are nicio vină Mircea Lucescu că nu o bagă ei în poartă. Asta este valoarea fotbalului românesc.

Ce spune Mitică Dragomir despre Drăguș, Man și Rațiu

Drăguș nu este un fotbalist rău, să fie clar. Întregul lot e de valoarea asta. Excepție o fac Man și Rațiu. Dar nu putem lua în calcul acest meci.

Dacă juca Afumați dădea 3 goluri cu San Marino. Valoarea o să o vedem cu Austria”, a declarat Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI DON MITICĂ.

în grupa de calificare pentru CM 2026, la 3 puncte în spatele liderului Bosnia și la egalitate cu Cipru, care are doar +1 la golaveraj.