„Îmi place atitudinea lui Kopic! O transmite echipei!” Andrei Vochin remarcă plusurile lui Dinamo cu croatul pe bancă

Andrei Vochin a propus o analiză extrem de pertinentă , surpriza etapei în SuperLiga. Cum l-a impresionat antrenorul „câinilor” și ce s-a schimbat în joc.

Andrei Vochin știe unde Zeljko Kopic a reușit să schimbe la Dinamo: „Am văzut asta în interiorul echipei”

Andrei Vochin prestația lui Dinamo împotriva echipei lui Gică Hagi: „Până să vorbesc de Farul, pentru că e important și contează și cu cine joci ca să vezi dacă ești bun. Dincolo de atitudinea jucătorilor de la Dinamo, îmi place atitudinea lui Kopic pe care am văzut-o acum vreo săptămână într-o parcare de la stadion.

Era extrem de nervos vorbind cu cineva la telefon: ‘Nu se poate să câștigi meciul dacă nu câștigi dueluri. Nu se poate să câștigi meciuri dacă nu ești implicat 100% Nu se poate dacă nu joci pe parcursul unui întreg meci’.

Din acel moment, cred că acel nu se poate s-a îndreptat către cei care nu au putut face lucrul ăsta pentru că am văzut schimbări în interiorul formației. De exemplu, la jucătorul sub vârstă Dinamo se baza foarte tare pe Amzăr, care devenise cumva un fel de placă turnată. Nu putea să înceapă echipa dacă nu exista el”, a mai spus Vochin la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE de la 10:30 pe în fiecare luni, marți și vineri.

Andrei Vochin îl felicită pe antrenorul lui Dinamo pentru că a scos din echipă un jucător folosit meci de meci

Andrei Vochin a mai remarcat o decizie interesantă pe care Zeljko Kopic a luat-o la meciul cu Farul: „Ei bine, iată că Bordușanu, pus pe poziția lui Amzăr, a făcut un meci foarte bun și el este un jucător foarte bun, născut în 2004, care a avut ghinionul acelei accidentări.

Însă el are spirit, instrumentele cu care să joace și pe un post cu care nu a fost familiarizat. El cel mai bun randament îl dă ca mijlocaș dreapta, el fiind stângaci și intrând în interior. Acum a făcut toată banda stângă”.

Un alt plus a fost la centrul terenului: „Apoi l-a adus la un nivel de pregătire bună pe mijlocașul central Gnahore, care are mai multă calitate decât Ilic și parcă se completează mai bine cu Pavicic. E un jucător care vezi că are făcută școala fotbalistic la zi, nu la seral, nu la fără frecvență. E crescut într-un mediu bun”.

A renunțat să joace cu două vârfuri: „L-a lăsat pe bancă pe principalul marcator”

Însă poate cea mai surprinzătoare decizie a fost luată în compartimentul ofensiv de către antrenorul croat: „Iarăși, extrem important: a ales să nu mai joace cu doi atacanți, unul dintre ei fiind forțat să joace într-o bandă.

L-a lăsat pe bancă pe principalul marcator și în folosul echipei l-a trimis în sfârșit pe poziția lui de vârf împins pe Abadallah și adus la o formă fizică care să îi permită să arate ceea ce poate.

Giani Kiriță l-a remarcat din nou pe Abdallah, pe care îl consideră piesa cea mai importantă din angrenajul echipei: „E cel mai în formă jucător al lui Dinamo cu siguranță. N-a pierdut aproape niciun duel. Din orice minge a scos ceva. Dă și pleacă”.

Cum l-a surprins Zeljko Kopic pe Hagi. Analiza lui Andrei Vochin după Farul - Dinamo 0-2