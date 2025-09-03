„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB

FCSB are un start mult sub așteptări în Superligă, unde ocupă locul 13 după opt etape, cu doar 6 puncte. Marius Șumudică a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre principalele probleme de la formația „roș-albastră”, care va lupta pe trei fronturi în următoarele luni: campionat, Cupă și Europa League.

Marius Șumudică a numit principalele probleme de la FCSB

Marius Șumudică a afirmat că actualul lider din Superligă, Universitatea Craiova, are cel mai bun lot din campionat, iar tehnicianul a subliniat problemele cu care se confruntă campioana FCSB în acest start de sezon. „Cel mai puternic lot mi se pare cel al Craiovei. Și cel mai complet.

FCSB-ul suferă, în primul rând, la under, nu poți compara underii nici cu cei ai Rapidului, nici cu cei ai Craiovei. Cu tot respectul pentru băieții care sunt acolo, dar underii de la FCSB sunt sub ceilalți și înseamnă mult. Plus că mai au probleme, la fundașii centrali, gafează, nu sunt soluții, îl folosește pe Graovac fundaș dreapta.

Sunt probleme, iar ce îmi pune semne de întrebare, este faptul că FCSB este echipa cu cele mai multe probleme din punct de vedere al accidentărilor. Bîrligea iar are probleme musculare. Să nu uităm câți au avut probleme musculare. Ok, au jucat și din trei în trei zile, dar și anul trecut au jucat la fel”, a declarat Marius Șumudică în exclusivitate pentru FANATIK.

Adrian Rus, fundașul refuzat de FCSB, a semnat cu Universitatea Craiova

. Omul de afaceri nu a dorit să îl transfere pe acesta, motivul oferit fiind suma importantă solicitată de impresar, iar .

„Gigi Becali a spus că va mai aduce un fundaș central și posibil chiar un under”, a afirmat Cristi Coste, iar Marius Șumudică a replicat: „Din informațiile mele, erau aproape să îl aducă pe Rus, dar văd că Craiova s-a mișcat mai bine”. Pe lângă fostul fundaș al celor de la Pisa, gruparea din Bănie l-a transferat și pe nigerianul Monday Etim.

Adrian Rus devine al patrulea jucător din lotul lui Mirel Rădoi de la Campionatul European U21 din 2019 care evoluează sub comanda tehnicianului și la Universitatea Craiova, după Alexandru Cicâldău, Tudor Băluță și Florin Ștefan. „Rădoi este un tip care ține la jucătorii cu care a făcut performanță, le dă înapoi ceea ce i-au oferit jucătorii. Există o simbioză între ei acolo. În momentul de față joacă cel mai frumos fotbal, de departe”, a declarat Marius Șumudică.