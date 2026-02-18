Imn nou pentru Dinamo?! Alex Conovaru invidiază cântecul rivalilor: “M-am trezit că îl fredonez! Îmi place. E muzică”

ADVERTISEMENT

s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, după ce a fost aproape să se desființeze, iar acum pretențiile au crescut la toate nivelurile. O parte dintre fani ar vrea să vadă un nou imn, mai ales că actualmente nu este unul care să fie bătut în cuie.

Imn nou pentru Dinamo? Ce rivală îi inspiră pe „câini”

Alex Conovaru e de părere că ar fi binevenită o schimbare a imnului lui Dinamo, mai ales că acum, în ultimul timp, la meciurile „câinilor”, s-au folosit mai multe melodii cu care să se identifice suporterilor.

„Dinamo are nevoie de imn, eu așa cred. Imnul care este acum nu se prinde. Era ăsta cu ‘faceți voi vin câinii roșii’, iar acum, Fane Știucă, îl dă pe ăla de la Ștefan Bănică. Ne trebuie un imn, dacă ar fi după mine să găsim o altă variantă la imnul Rapidului, eu l-aș importa. Și al Craiovei îmi place. E mai poetic, ca versuri, dar e făcut tot de Păunescu. E făcut exact pe inima Olteniei. A fost un poet de geniu Păunescu”, a spus Alex Conovaru la FANATIK Dinamo.

Cum a început Alex Conovaru să intoneze imnul Rapidului la un meci cu Dinamo

Finala Cupei din 2012, dintre Dinamo și Rapid, terminată cu victoria „câinilor”, 1-0, după un gol semnat de Adrian Scarlatache, a produs un moment neașteptat pentru Alex Conovaru. Acesta a recunoscut că apreciază foarte mult imnul giuleștenilor și chiar l-a cântat în duelul de atunci, contra lui Dinamo.

„Am fost la finala de Cupă României, din 2012, cu golul lui Scarlatache, și când a început imnul Rapidului m-am surprins fredonându-l. Instinctiv. Bă, îmi place. E o melodie care-mi place, e muzică. Dacă joacă FCSB cu Rapid, eu țin cu Rapid”, a mai spus Alex Conovaru.

este un actor român cunoscut atât publicului de teatru cât și celui de film și televiziune. Născut în București, și absolvent al Facultății de Actorie la Universitatea Ecologică din capitală, Conovaru și‑a construit o carieră bogată pe scenele importante din România, în special la Teatrul de Comedie, dar și în producții cinematografice și seriale de televiziune de succes. El a fost implicat activ și în asociația DDB, cea care a pus umărul la salvarea lui Dinamo, iar de fiecare dată când are ocazia merge la meciurile echipei.