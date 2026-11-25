ADVERTISEMENT

Suporterii Universității Craiova se pregătesc să facă spectacol în Anglia, înaintea confruntării cu Brighton, din Conference League. Reporterii FANATIK au vizitat pub-ul în care sunt așteptați fanii olteni înaintea partidei de joi, 26 noiembrie. Englezii au început deja pregătirile pentru întâmpinarea românilor, care vor avea parte de o atmosferă pe cinste, cu bere la prețuri speciale, preparate tradiționale britanice și muzică de suflet. Din programul pregătit pentru petrecerea alb-albastră nu vor lipsi două dintre cele mai îndrăgite cântece ale suflării oltenești, care vor răsuna până la malul Canalului Mânecii.

FANATIK a vizitat pub-ul din Brighton în care sunt așteptați suporterii Universității Craiova

vor fi prezenți în tribunele stadionului Amex la confruntarea cu formația din Premier League. Până la ora meciului, însă, fanii alb-albaștri vor avea la dispoziție un loc în care să se întâlnească, să cânte și să se bucure împreună de atmosfera unei deplasări europene. Este vorba despre The King & Queen, pub-ul din Brighton care îi găzduiește în mod obișnuit pe suporterii echipelor vizitatoare atunci când acestea evoluează pe terenul formației engleze.

ADVERTISEMENT

Reporterii FANATIK au vizitat localul și au descoperit că englezii au început deja pregătirile pentru partida de joi. Chiar la intrarea în pub, pe una dintre pancartele folosite în mod obișnuit pentru promovarea meniurilor și a ofertelor speciale, era afișat meciul dintre Brighton și Universitatea Craiova, o invitație adresată microbiștilor care vor ajunge în local.

„Cântec pentru Oltenia” și „Muică” vor răsuna în pub-ul englezesc destinat fanilor Craiovei

Surpriza pregătită de englezi pentru este legată de atmosfera din interiorul localului. Din informațiile obținute de FANATIK, joi, înaintea meciului, în pub va fi pusă muzică românească, la alegerea fanilor olteni. Astfel, din boxele unui pub tradițional englezesc vor răsuna atât „Cântec pentru Oltenia”, îndrăgitul imn interpretat de Tudor Gheorghe, cât și celebrul „Muică”, nelipsit de la petrecerile suporterilor Științei. Fanii Universității Craiova vor avea, practic, ocazia să transforme pentru câteva ore un local emblematic din centrul orașului Brighton într-un adevărat colț al Olteniei.

ADVERTISEMENT

Un alt detaliu care le va face cu siguranță cu ochiul suporterilor români este reprezentat de prețurile practicate la The King & Queen. Localul are o ofertă specială pentru băuturi, cu tarife considerabil mai mici decât cele întâlnite în mod obișnuit în pub-urile englezești.

ADVERTISEMENT

Oferta este valabilă de luni până vineri, în intervalul orar 10:00-17:00, astfel că oltenii care vor ajunge în local în prima parte a zilei de joi vor putea beneficia de aceste prețuri. O bere Foster’s costă doar 2,95 lire sterline, echivalentul a aproximativ 17 lei, în timp ce o bere Amstel poate fi comandată pentru 3,60 lire sterline, adică aproximativ 21 de lei.

ADVERTISEMENT

Reporterii FANATIK au fotografiat lista de prețuri afișată în interiorul localului:

Foster’s – 2,95 lire sterline;

Amstel – 3,60 lire sterline;

Newcastle Brown Ale (la sticlă) – 3,25 lire sterline;

Murphy’s Irish Stout – 3,75 lire sterline;

Cruzcampo – 3,80 lire sterline;

Cidru Inch’s – 2,95 lire sterline;

Cidru Strongbow Dark Fruit – 3,45 lire sterline.

De asemenea, o porție dublă de vodcă Smirnoff, rom Captain Morgan sau gin Gordon’s, în combinație cu o băutură răcoritoare, costă cinci lire sterline.

Cât costă celebrul „fish and chips” în pub-ul în care se vor întâlni oltenii

Suporterii Universității Craiova care vor dori să încerce și preparatele tradiționale britanice au la dispoziție un meniu variat. Celebrul „fish and chips”, peștele prăjit în crustă, servit cu cartofi prăjiți, mazăre și sos tartar, costă 16,50 lire sterline, echivalentul a aproximativ 96 de lei.

În schimb, un mic dejun englezesc tradițional, care conține bacon, cârnați, ou, ciuperci, fasole, roșii la grătar, cartofi și pâine prăjită, poate fi comandat pentru 9,95 lire sterline. De exemplu, un suporter oltean care va comanda un cheeseburger cu cartofi prăjiți și o bere Foster’s va avea de achitat 12,90 lire sterline, adică aproximativ 75 de lei.

ADVERTISEMENT

Iată câteva dintre prețurile din meniul consultat de FANATIK :

Mic dejun englezesc – 9,95 lire sterline;

Fish and chips – 16,50 lire sterline;

Cheeseburger cu cartofi prăjiți – 9,95 lire sterline;

Cheeseburger dublu cu bacon și cartofi prăjiți – 12,95 lire sterline;

Kebab de pui – 12,50 lire sterline;

Sandviș cald cu șuncă și brânză cheddar – 5,95 lire sterline;

Porție de cartofi prăjiți – 3,25 lire sterline;

Espresso – 2,20 lire sterline;

Cappuccino – 2,60 lire sterline.

Pub cu aproape 250 de ani de istorie, gazda suporterilor olteni

The King & Queen nu este un pub oarecare din Brighton. Istoria localului începe în anul 1779, cu mult înainte de apariția celor mai importante cluburi de fotbal din Anglia. Numele său a fost ales în onoarea regelui George al III-lea și a reginei Charlotte. Clădirea a fost reconstruită la începutul anilor ’30, în stil Tudor, iar interiorul său impresionează prin grinzile masive din lemn, tavanele înalte, vitraliile și decorațiunile care amintesc de Anglia de odinioară.

Localul dispune de ecrane de mari dimensiuni pentru transmiterea evenimentelor sportive, balcoane interioare și o curte amenajată pentru clienți. Reprezentanții săi îl prezintă drept cel mai mare bar sportiv din Brighton. Inclusiv suporterii lui AS Roma au avut aici punctul oficial de întâlnire înaintea confruntării cu Brighton, din optimile Europa League, în martie 2024.

Pub-ul este situat în centrul orașului, la adresa 13-17 Marlborough Place, la câteva minute de mers pe jos de gara din Brighton, de unde suporterii pot lua trenul către Falmer, în apropierea stadionului Amex.

Anunțul Universității Craiova pentru suporteri, înaintea meciului cu Brighton

Universitatea Craiova a anunțat punctul de întâlnire al suporterilor olteni în Brighton înaintea confruntării cu echipa engleză. Fanii se pot reuni începând cu ora 10:00 la pub-ul The King and Queen Brighton, situat pe 13-17 Marlborough Place.

„The King and Queen Brighton – punctul de întâlnire al suporterilor Științei. Adresă: 13–17 Marlborough Place, Brighton, BN1 1UB

Ora întâlnirii: începând cu 10:00. Suporterii își pot depozita gratuit bagajele în incinta localului înainte de meci. Acesta va rămâne deschis și după încheierea partidei, pentru ca bagajele să poată fi recuperate. Share să afle toți leii!”, a anunțat clubul oltean pe rețelele sociale.