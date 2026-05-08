Imnul Cupei Mondiale 2026 va fi cântat de Shakira. Cum sună melodia „Dai Dai”: imaginile au aprins internetul. Video

ADVERTISEMENT

din Statele Unite, Canada și Mexic se apropie cu pași repezi, iar cei de la FIFA sunt hotărâți să facă din nou senzație cu un imn care să rămână în memoria suporterilor, așa cum s-a întâmplat în trecut.

Shakira va cânta din nou imnul Cupei Mondiale

Shakira revine în prim-planul fotbalului mondial după ce a fost aleasă să interpreteze imnul oficial al FIFA World Cup 2026. Artista a făcut anunțul pe rețelele sociale, unde a publicat un fragment din noua piesă intitulată „Dai Dai”, care va fi lansată oficial pe 14 mai. Turneul final din 2026 va fi organizat de Statele Unite, Mexic și Canada.

ADVERTISEMENT

Anunțul a stârnit rapid entuziasm în rândul fanilor, mai ales datorită succesului uriaș pe care Shakira l-a avut în 2010 cu celebra piesă Waka Waka (This Time for Africa). Melodia a devenit una dintre cele mai cunoscute din lume și este asociată și astăzi cu atmosfera Campionatului Mondial din Africa de Sud. Mulți consideră că revenirea artistei reprezintă o încercare a FIFA de a readuce energia și popularitatea pe care „Waka Waka” le-a generat acum 16 ani.

Noua piesă, „Dai Dai”, este realizată în colaborare cu Burna Boy, unul dintre cei mai apreciați artiști africani ai momentului. Potrivit imaginilor publicate online, cântecul va avea influențe latino și africane, păstrând stilul ritmat care a consacrat-o pe Shakira. Videoclipul de promovare a fost filmat pe stadionul Maracanã Stadium și include simboluri legate de istoria Campionatelor Mondiale.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Shakira l-a cunoscut pe Pique la filmările pentru piesa Waka Waka

Pentru Shakira, legătura cu fotbalul nu este deloc nouă. Artista a mai fost asociată cu competițiile FIFA și în trecut, inclusiv la ediția din 2014, când a interpretat piesa La La La (Brazilia 2014). De asemenea, hitul „Hips Don’t Lie” a fost extrem de popular în perioada Astfel, cântăreața columbiană a devenit una dintre figurile muzicale cele mai apropiate de imaginea Campionatului Mondial.

ADVERTISEMENT

Succesul piesei „Waka Waka” a avut și un impact personal major asupra artistei. În timpul filmărilor videoclipului pentru Mondialul din 2010, Shakira l-a cunoscut pe Gerard Pique, alături de care a avut ulterior o relație de lungă durată. Cei doi au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din sport și muzică, având împreună doi copii, înainte de despărțirea lor din 2022.