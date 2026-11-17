CE TREBUIE SĂ ȘTII ”Deșteaptă-te, române!”, huiduit la Zenica!

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Suporterii bosniaci au umplut arena , ultimul din Grupa 4 din Liga B din Liga Națiunilor 2026/2027, dar au lăsat lăsat fair-play-ul în afara stadionului.

”Deșteaptă-te, române!”, huiduit la Zenica!

La intonarea imnului național al României, „Deșteaptă-te, române!”, bosniacii au început să fluiere și să huiduie copios, arătând o lipsă totală de respect și considerație față de poporul român.

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Un moment care ar fi trebuit înaintea unei confruntări sportive. Gestul a umbrit atmosfera de sărbătoare dinaintea partidei, când bosniacii au demonstrat că știu să se bucure de un asemenea eveniment.

Imnul României, huiduit la Zenica

În mod normal, intonarea imnurilor este unul dintre puținele momente în care rivalitatea trece în planul secund, indiferent de combatante, iar fair-play-ul ar trebui să primeze. Rolul suporterilor ar trebui să se vadă prin încurajarea necondiționată a favoriților, nu prin asigurarea unui mediu ostil într-un moment de solemnitate.

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La fel s-a întâmplat și în urmă cu un an, când „tricolorii” au jucat ultima dată la Zenica. Atunci, ultrașii gazdelor au fost auziți de nenumărate ori strigând „Țiganii, țiganii”. De altfel, în minutul 55 al acelei partide, centralul Michael Oliver a făcut apel pentru oprirea scandărilor. De altfel, suporterii români veniți atunci să-i încurajeze pe elevii regretatului Mircea Lucescu au fost evacuați cu brutalitate din stadion, semn că nivelul de adversitate al bosniacilor a depășit demult granița sportivă.

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Starea de nervozitate a acestora a fost provocată de un banner afișat de suporterii români înaintea partidei directe, în Serbia, cu mesajul „Mladic, erou european, i-a redus pe musulmani la zero”. Un mesaj care îl glorifica pe Ratko Mladic, un fost comandant militar sârbo-bosniac, condamnat la închisoare pe viață pentru genocid și crime împotriva umanității.

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Imaginea a ajuns în presa din Bosnia-Herțegovina, iar până la escaladarea tensiunilor a mai fost doar un singur pas. Și atunci, dar și acum, bosniacii s-au asigurat că românii au înțeles cât de nedoriți sunt în această țară.