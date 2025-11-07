Sport

Imnul Universității Craiova răsună și printre nori! Atmosferă fantastică creată de „Maximii” Științei în avion, la întoarcerea de la Viena. Video

Legendele Universității Craiova au cântat în avion și i-au aplaudat pe jucători după marea victorie de la Viena. Mihai Rotaru a fost în prim plan.
Tibi Cocora
07.11.2025 | 15:53
Imnul Universitatii Craiova rasuna si printre nori Atmosfera fantastica creata de Maximii Stiintei in avion la intoarcerea de la Viena Video
EXCLUSIV FANATIK
Delegația Universității Craiova în avionul spre România după victoria de senzație de la Viena. Foto: Fanatik
Universitatea Craiova a obținut o victorie mare la Viena, împotriva Rapidului, și a ajuns la patru puncte în grupa de Conference League. Triumful din capitala Austriei a adus mult entuziasm în tabăra alb-albastră, „maximii” Științei creând un moment deosebit în avion, la întoarcerea spre Bănie.

Jucătorii lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova, aplaudați la scenă deschisă în avion după 1-0 la Viena în Conference League

Oficialii Craiovei, împreună cu legendele clubului și cei din staff-ul tehnic, au făcut ca drumul de întoarcere spre casă să treacă mult mai rapid. Aceștia au cântat imnul Universității în avion, i-au aplaudat la scenă deschisă pe băieți și n-au încetat în niciun moment să le aducă încurajări și felicitări fiecăruia în parte.

Printre cei care s-au evidențiat în timpul momentului a fost chiar Mihai Rotaru, finanțatorul clubului. Acesta a stat pe culoarul avionului minute în șir și le-a mulțumit tuturor pentru prezență și implicare.

Ce a spus Mihai Rotaru după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1

Anterior, acestor momente, înainte de decolare, Mihai Rotaru a avut o intervenție telefonică în direct la FANATIK SUPERLIGA. Cu această ocazie, omul de afaceri și-a manifestat, în mod firesc, bucuria enormă generată de acest rezultat excelent de la Viena.

„E o victorie pentru România. Sigur, pentru Oltenia, dar în special pentru România. Scoatem capul în lume și, știți bine că, în momentul în care câștigi în deplasare în fața unei echipe cum este Rapid Viena, lumea e mulțumită, lumea e fericită și aduci un pic de satisfacție în viața românilor.

Ne bucurăm pentru asta. A jucat bine toată echipa, și-a regăsit cadența ca să spunem așa. Ne bucurăm, asta ne dă speranțe că lucrurile vor arăta foarte bine în acest sezon”, a spus Mihai Rotaru.

Cum au ajuns eroii Isenko și Romanchuk la Universitatea Craiova

Cei doi ucraineni au avut din nou prestații de excepție pentru echipa antrenată de Mirel Rădoi. Fundașul central a marcat singurul gol al meciului din Austria, iar Mihai Rotaru a dat acum noi detalii despre aceste transferuri făcute în vara acestui an:

„(n.r. Romanchuk cum a ajuns la Craiova?) Noi avem o relație bună pe spațiul ex-sovietic și pe Ucraina. Ne-a fost propus de către un agent la vremea respectivă, cel care l-a dus și pe Gustavo. Clar că Romanchuk, în momentul în care îl analizezi, nu stai mult la discuții până îl iei.

Așa a fost și cu Isenko. Doi jucători de valoare și care, dacă nu ar fi fost războiul, mi-e greu să cred că ar fi ajuns în România. Sunt doi jucători care sunt și în vederile echipei naționale a Ucrainei și atunci orice se poate întâmpla. Avem scouteri pe zona de Europa de Est, stăm ok.

(n.r. cât v-a costat Romanchuk) Nu mai știu exact, m-a costat ceva. Nu pot să vă spun sumele pe dinafară. De ordinul sutelor de mii. Câteva sute bune, nu puține. Așa este, își merită toți banii. Să nu uităm la Sarajevo, el a dat startul la remontada cu acel gol fabulos. Plus că Isenko este pe locul 2 ca și intervenții în Conference League”. 

Atmosferă de senzație în avionul Universității Craiova la revenirea în România

