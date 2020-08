Împăcare surpriză în showbiz! Jo și Juno, din nou împreună. Au plecat pe litoral pentru a sărbători

Jo și Juno au revenit, se pare, la sentimente mai bune și au mai dat o șansă relației lor. La începutul lunii iulie au decis să ia o pauză, iar acum sunt mai fericiți ca niciodată la malul mării.

Nicio lună nu a durat separarea, pentru că, așa cum spunea și artista într-un interviu, ea și Juno se iubesc foarte mult, dar micile certuri sunt normale într-un cuplu.

Jo și Juno sunt împreună de mai bine de doi ani, locuiesc împreună și au chiar și un cățel pe care îl consideră copilul lor. Motivul separării de la începutul lui iulie pare să fie nevoia de libertate.

Jo și Juno s-au împăcat. Au fugit împreună la mare

La începutul lui iulie, despărțirea dintre cântăreața Jo și rapperul Juno, era pe buzuele tuturor. Cei doi au format un cuplu aproximtiv doi ani și câteva luni. În tot acest timp, au făcut aproape toate activitățile unul în compania celuilalt, de aceea, Jo a menționat că au simțit nevoia de o pauză.

„Cred că greșeala noastră a fost că am ales să ne facem publică viața asta personală și acum trebuie să dăm socoteală de fiecare dată. Poate ne-am maturizat.

Ca în orice cuplu, există și momente mai puțin plăcute… Nu am fost… despărțiți… Am considerat că e firesc și normal să mai luăm o gură de aer. Ne-am sufocat un pic pentru că ne-am iubit și ne iubim foarte mult.

Ne-am sufocat pentru că nu am știut să gestionăm lucrurile astea. Ne-am sufocat pentru că nu am știut cum să facem să fie bine. Noi doi ani jumătate cât am fost împreună ne-am sufocat încontinuu. Stăm împreună, dar nu trebuie să stăm numai împreună”, a declarat Jo în cadrul unei emisiuni TV.

Iată că, la nicio lună distanță, Jo și Juno sunt din nou împreună și se bucură de weekend la malul mării.