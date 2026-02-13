Împăcarea anului în fotbalul românesc. Giovanni Becali a făcut pace în 20 de minute, chiar înainte de Valentine’s Day. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În cea mai recentă ediție a emisiunii ”Giovanni Show”, Ioan Becali a mărturisit că a luat deja legătura cu Daniel Pancu și i-a cerut să-i dea un mesaj de împăcare lui Cristiano Bergodi.

La scurt timp după emisiunea „Giovanni Show”, dorința fostului agent de jucători s-a împlinit, iar Daniel Pancu și Cristiano Bergodi au îngropat securea războiului. Cei doi, la inițiativa lui Giovanni Becali, au discutat prin mesaje și au concluzionat că totul trebuie să rămână în trecut.

Pancu, la sfatul lui Giovanni, din respect pentru că este mai mic de vârstă, a luat legătura cu Bergodi și i-a transmis italianului că îi pare rău de situație și că a acționat doar pentru a-și apăra clubul. Tehnicianul de la Universitatea Cluj a acceptat să facă pace și i-a spus antrenorului de la CFR Cluj că ‘nimeni nu are de câștigat din acest conflict, amândoi am vrut să ne apărăm clubul, uităm tot ce a fost’.

Cum a plănuit Giovanni Becali împăcarea dintre Cristiano Bergodi și Daniel Pancu

Giovanni Becali a dezvăluit în cadrul emisiunii că s-a implicat după ce a văzut conflictul dintre Cristiano Bergodi și Daniel Pancu, iscat după derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea, din SuperLiga.

”Bergodi și Pancu sunt prietenii mei. Am vorbit cu Daniel și am zis: ‘Sunteți antrenori amândoi, el e puțin mai în vârstă, tu ești mai tânăr, dă-i un mesaj că așa e frumos’. Sper să se împace și să avem secvențele astea când își dau mâna.

Când am văzut imaginile, nu credeam că e Cristiano. Nu pentru faptul că a intrat un metru în teren, pentru faptul că s-a dus spre Cordea, chiar dacă nu l-a lovit. I-a pus mâinile pe față, probabil voia să-l mângâie, să-i spună să fie mai liniștit.

După care am văzut dârzenia cu care voia să se întoarcă și cu greu cei de acolo încercau să-l oprească. Pe moment m-a șocat, pentru că îl știu ca om, de o umanitate incredibilă, sociabil, respectuos. Sunt momente și momente, dar nu mă așteptam de la Cristiano”, a declarat Becali, la .

Cum s-ar fi încheiat fără probleme tot acest conflict

Fostul impresar este conștient de faptul că Daniel Pancu a greșit și el când l-a atacat public pe Bergodi și a menționat faptul că în cariera sa nu a mai văzut un conflict atât de puternic între un antrenor și un jucător.

”După care Pancu a intrat și el în horă, nu avea ce face. E adevărat că a greșit, noi fiind în comunitatea europeană acum. Mai contează cine e, cum e, când la noi e plină România de oameni care vin din Asia să lucreze? Dar și-a retras și el cuvintele puțin, a dres-o, sper să o dreagă în continuare. El după ce a văzut ce s-a întâmplat a intrat în declarațiile astea cu străinii.

Scandaluri între antrenor și jucător mai rar sunt, eu dacă îmi aduc aminte de 2-3 în toată cariera mea. Discuții verbale și Mourinho a avut, toată lumea, dar ca ăsta nu am mai văzut. De asta am fost surprins, pentru că nu mă așteptam la el.

În teren, jucătorii spun fel și fel de aberații. Cunosc jucători care în duelurile 1 la 1, lăsăm asta cu țigan, se iau de neveste, de mame. Sunt niște chestii care se întâmplă în teren. Numai că arbitrii noștri dacă ar fi mai atenți, iar în cazul de față asistentul și cel de rezervă ar fi trebuit să-i atragă atenția centralului că s-au înjurat și ăsta le dădea galben și se termina”, a spus el.

La ce suspendare se așteaptă pentru Bergodi și Cordea

În finalul discuției legate de subiectul incidentelor de la Cluj, fostul agent speră că atât Cristiano Bergodi, cât și Andrei Cordea, să primească sancțiunea minimă, adică câte două etape de suspendare, din partea Comisiei de Disciplină a FRF, care .

”Văd că Bergodi n-a stat pe bancă, iar Cordea nu a jucat în Cupă. Deci Cordea mai are de stat un meci dacă ar fi să fie o suspendare de două etape și așa sper să fie și pentru el, și pentru Cristiano.

Îl cunosc și pe Cordea, e un băiat extraordinar. Am fost la un prânz cu el și cu câțiva jucători de la Steaua (n.r. – FCSB), mi-a părut un băiat pe picioarele lui. Dar se întâmplă și astfel de momente, chiar dacă nu credeam vreodată că va ajunge Cordea să înjure.

Probabil că nu i-a fost de ajuns cu Nistor, s-o fi băgat și Cristiano, i-o fi zis ceva lui Cristiano. Știi de câte ori auzi înjurături de morți la noi pe teren? Nu e normal. Normal e când aude arbitrul și cheamă centralul să-i penalizeze. O culpă au și arbitrii de pe margine”, a încheiat Ioan Becali, la ”Giovanni Show”.