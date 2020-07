Împăcarea anului în showbiz? Lidia Buble, surprinsă alături de Răzvan Simion.

Deși au trecut câteva luni bune de când au luat toată lumea showbiz-ului românesc prin surprindere și au pus punct relației lor, destinul îi aduce din nou împreună. Lidia Buble și Răzvan Simion au fost surprinși recent în timp ce se plimbau liniștiți pe străzile din Capitală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu știm dacă se întrevede o împăcare, dar imaginile publicate de wowbiz.ro sunt suficiente pentru a face ca imaginația fanilor să zburde. Pe rețelele de socializare au început deja scenariile, iar majoritatea duc spre un deznodământ la care până nu demult nimeni nu mai îndrăznea să spere.

Cei doi se aflau la un atelier de croitorie din cartierul Dorobanți, iar prezentatorul TV părea extrem de agitat în așteptarea fostei iubite, a cărei mașină era parcată chiar în fața clădirii. Ba chiar se plimba prin împrejurimi și părea că nu mai are răbdare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lidia Buble și Răzvan Simion, din nou împreună. Cei doi au fost surprinși pe străzile din București

După câteva minute în care a continuat să se plimbe în sus și în jos prin fața clădirii respective, inevitabilul s-a produs. În peisaj a apărut și Lidia Buble, însoțită de dansatoarele sale și cu câteva ținute de scenă în brațe. Imediat, Răzvan a mers către o stradă lăturalnică, unde cel mai probabil își parcase mașina, în timp ce blondina s-a îndreptat către autoturismul personal, iar partea cea mai interesantă abia acum începe.

Asta pentru că nu avea de gând să plece, ci doar să lase bagajele în portbagaj, în timp ce pe stradă și-a făcut apariția un SUV, la volanul căruia se afla nimeni altul decât fostul iubit. Cu masca pe figură, probabil din dorința de a nu fi recunoscut.

ADVERTISEMENT

Imediat, artista s-a urcat în dreapta lui, ca în vremurile bune, iar dansatoarele și-au făcut loc în spate, toți patru pornind apoi către o destinație rămasă necunoscută. Să fie acesta oare primul pas spre împăcare? Nu știm, dar cu siguranță fanii au toate motivele să viseze cu ochii deschiși.

Mesajul prin care Răzvan Simion a anunțat despărțirea de Lidia Buble

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți pentru că mi au oferit prea mult ori prea puțin dar mai ales să mă iert pe mine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Au fost ani în care m-am iubit prea puțin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac. Au fost ani în care m am ferit de iubire că de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat.

Mă iert pe minte pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi…foști iubiți…. actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept. Copilul râde: “Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!” Tânărul cântă: “Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!” Bătrânul tace:”Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!” L.B. Viața frumoasă, Sufletel!”.