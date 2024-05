Împăcarea momentului la Survivor România 2024 în semifinală? Nimeni nu se aștepta la asta: „I-am iubit mereu”

Gestul surprinzător făcut de Zanni înainte de marea finală Survivor România All Stars 2024. După ce s-a bălăcărit tot sezonul cu Războinicii, a adoptat o atitudine la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Ce mărturisire a făcut chiar în fața lui Daniel Pavel.

Zanni schimbă strategia înainte de finala Survivor România 2024. Dezvăluirea pe care n-a văzut-o venind

Pe 30 mai se difuzează finala Survivor România 2024 și doar trei concurenți au mai rămas în concurs. S-a aflat deja că . Iar câștigătorul premiului în valoare de 100.000 de euro va fi ales, prin vot, de public.

Și dacă până deunăzi Zanni s-a bălăcărit cu foștii Războinici rămași în concurs, sau „cal troian” de numeroase ori, după ce s-a văzut aproape de final, s-a liniștit.

Ba mai mult de atât, și-a schimbat complet atitudinea. „Am simțit că s-a terminat cu nedreptatea, cu vânătoarea asta. Adică eu chiar nu eram bine psihic, dar nici sufletește. (…) M-am împăcat cu Războinicii. Am luat personal vânătoarea aia, dar acum că s-a terminat, mi-a trecut. Sunt recunoscător că am primit puterea să trec de toate piedicile Războinicilor.

Nu mi se pare că a fost corect. Dar vânătoarea nu față de mine, că am fost eu locul I în clasament. Și față de ceilalți, doi, trei, locurile alea au plecat acasă din cauza vânătorilor”, a declarat Zanni, în semifinala Survivor România 2024.

Tensiunile au existat în continuare

Andrei Ciobanu, pe de altă parte, a afirmat că atunci când unii dintre cei mai buni concurenți au părăsit competiția, nu au spus că vor să câștige un Războinic, ci cel care merită. Asta l-a surprins pe Zanni, dar nu l-a făcut să lase garda jos până la capăt.

„El a subliniat faptul că Robert Moscalu a subliniat că nu zice să câștige de Războinici și după s-a uitat la mine și a zis, ‘De cel mai bun’. Mă uitam la Ciobanu și era, ‘Wow, a subliniat Ciobanu asta!’. Am 60 de kile, dar în atitudine cântăresc mult mai mult decât ei.

În voință, în luptă cântăresc mai mult decât ei. Și trebuia să mă arăt. Trebuia să nu cedez. Le-am arătat prin fapte cel mai mult. Vorbele au fost când și când. Și cred că faptele au cântărit atât de mult încât ei în momentul de față nu au ce să facă, decât să mă respecte”, a adăugat Zanni.

Andrei Ciobanu simte că Zanni nu-i apreciază eforturile făcute pe parcursul Survivor România 2024

Chiar dacă nu a mai fost pe harță, Andrei Ciobanu consideră că Zanni are o atitudine nepotrivită și că nu-i apreciază meritele. „În momentul ăsta nu mai ai cum… Da, poate ții mai mult decât ții la altul. Sau suferi că pleacă unul mai mult, dar când e vorba de corectitudine și de dreptate, toată lumea a plecat cu fruntea sus și a zis, ‘Bă, să câștige cel mai mult și cel care merită’.

(…) Nu trebuie să dai cu piciorul și nu ai cum să ștergi cu buretele tot ce eu am făcut în competiția asta. Faptul că am făcut parte din echipa Faimoșilor, faptul că am luptat pentru ei. Faptul că tu, Zanni, și ceilalți m-ați furat și m-ați luat pentru calitățile mele sportive. Acum că vrei să uiți, să ștergi cu buretele, este problema lui.

(…) Până și în ultimul moment, când noi dăm cu bunătate. (…) Eu am dovedit chiar atunci, când am fost lângă el, în stânga lui, că sunt acolo și că merit scaunul. Atât mai trebuia să spună, că nu merit. Deși am luptat, cum au luptat tot. (…) Ai fost primul care te-ai salvat și ai intrat în semifinală, bravo ție. Uite, sportiv ești ok. Dar, hai puțin și cu planul social, fii om!”, a spus Andrei Ciobanu la Survivor România 2024.

Zanni: „N-am venit la Survivor să tac”

Totuși, Zanni de părere este că a procedat corect și că nu a greșit cu nimic atunci când a fost sincer. „Le-am zis, măcar o zic pentru ultima oară, că lucrurile… Trecem peste ele, dar trebuie măcar să fie spuse. Unele lucruri trebuie să le zici pe nume. N-am venit la Survivor să tac, ca să dau bine sau să fiu bine cu toată lumea”.

În fața lui Daniel Pavel, Iancu l-a pus la punct pe adversarul său și l-a tras la răspundere pentru că, la jocul trecut, a afirmat că și-ar fi dorit să fie alături de cei mai buni. „Nu mi s-a părut nedrept, mi s-a părut prostesc din partea lui să mai spună în momentul ăsta în care suntem noi, fiecare pe barba noastră, că ar fi trebui să fie alții lângă el.

(…) El a dat de înțeles că a rămas cu oamenii slabi în concurs. Eu cred că și dacă ar fi gândit lucrul ăsta, nu ar mai fi trebuit să spună. Nu mai trebuie să căutăm să ne certăm. Trebuie să ne certăm pe traseu”, a afirmat Iancu Sterp.

Zanni, declarație neașteptată: „I-am iubit mereu”

Zanni nu s-a supărat, din contră, a făcut o afirmație complet neașteptată. El le-a dezvăluit rivalilor săi că îi iubește și că mereu a făcut-o, în ciuda scandalurilor care au avut loc între ei de-a lungul competiției.

„Am fost foarte furios zilele trecut. Acum suntem foarte bine. Am fost furios din cauza strategiilor nedrepte, din punctul meu de vedere. A fost o vânătoare pentru podium. Sunt mulți care au venit la Survivor și au spus că nu ar trebui să ne zicem părerea. Unii au câștigat cu această mentalitate, eu sunt eu. Eu m-am deschis în fața oamenilor de acasă.

(…) Ce am avut de spus, am spus, cu diplomație și respect. Îmi respect adversarii. Le respect deciziile, deși cu unele nu sunt împăcat. Furia s-a dus. Mă bucur acum, că deși sunt mai mulți decât mine, nu mă mai pot vota. Îi iubesc și i-am iubit mereu, numai că am fost și furios pe ei. Dacă e să merg mai departe, nu vreau să creadă lumea că sunt cel mai drăguț, cel mai simpatic”, a mărturisit Zanni la Survivor România 2024.

Și-a recunoscut vulnerabilitatea: „Mi-era frică”

În fața declarațiilor emoționante, colegii nu au știut cum să reacționeze. „Nu-mi vine să cred ceea ce aud din gura lui Zanni. Vrea să el să îngroape securea războiului. Zanni pentru mine e un copil, un copil bun în colțul inimii lui. Dar trebuie să învețe că nu ce e în gușă și în căpușă. Nu trebuie să spunem chiar tot. Unele lucruri nu trebuie spuse”, a afirmat Andrei Ciobanu.

Zanni a continuat seria dezvăluirilor, recunoscând că i-a fost teamă să nu fie eliminat înainte de marea finală Survivor România 2024. „V-am iubit, vă iubesc și mie mi-era frică că nu o să ating momentele astea. Și mă duceam la jocurile eliminatorii. Și mi-era frică, pentru că la dueluri se poate întâmpla orice.

De aia am zis că sunteți niște ticăloși. Dar acuma, să știi că voi ați fost o lecție pentru mine. A fost o lecție pentru mine tot focul ăsta. Mie nu-mi vine să cred, eu n-am avut încredere”.