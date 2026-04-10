„Împăratul” Fatih Terim, intervenție în direct în timpul înmormântării lui Mircea Lucescu. Ce relație a fost, cu adevărat, între cei doi titani

După moartea lui Mircea Lucescu, Fatih Terim a transmis un mesaj extrem de emoționant față de legendarul antrenor român. Ambii au scris istorie la Galatasaray. În 2000, „Împăratul” a adus la Istanbul Cupa UEFA, după o finală cu Arsenal, cu Gică Hagi și Gică Popescu în teren. La scurt timp, echipa Cim Bom a fost preluată de „Il Luce”, iar acesta a reușit să cucerească ulterior Supercupa Europei, învingând marele Real Madrid.

Giovanni Becali l-a sunat în direct pe Fatih Terim pentru a vorbi despre Mircea Lucescu

În direct la Giovanni Show, Ioan Becali, bun prieten cu Terim, dar bineînțeles și cu regretatul Mircea Lucescu, l-a sunat pe tehnicianul turc, chiar , pentru a-i oferi acestuia ocazia să transmită un nou mesaj de rămas bun pentru marele antrenor antrenor român.

„A fost respectat pentru că a câștigat, a plecat de tânăr, în ’91 la Pisa. A venit înapoi, s-a dus la Inter, s-a dus în Turcia. A câștigat titlul și cu Galatasaray, și cu Beșiktaș. A câștigat Supercupa Europei cu Galatasaray, lăsată de Fatih Terim. Terim câștigă campionatul (n.r. și Cupa UEFA), după care semnează la Firenze, și el câștigă Supercupa. Fatih Terim e bine, a vorbit foarte frumos despre Mircea. Nu am mai vorbit pentru că s-a întâmplat chestia asta. Îi promisesem lui Horia că o să îl întreb de meci. Acum, dacă vrei îl chemăm, să vedem dacă ne răspunde. O să pun pe speaker”, a spus Giovanni Becali.

Ce relație au avut Mircea Lucescu și Fatih Terim

Cel supranumit „Împăratul” nu a dorit însă să spună prea multe lucruri cu această ocazie extrem de tristă pentru lumea fotbalului, întrucât se afla într-o discuție la reședința sa din Bodrum. În schimb, Terim a promis că, cu prima ocazie pe care o va avea, va reveni cu detalii referitoare la

În continuare, Giovanni Becali a spus câteva cuvinte despre prietenia dintre cei doi titani ai fotbalului din Turcia, și nu numai: „De respect reciproc, îți dai seama. Mircea vine și câștigă Supercupa cu aceiași jucători pe care i-a lăsat el acolo. Au avut o relație bună, eu am o relație extraordinară cu el. El e acum în Bodrum, are o casă de vis, direct la mare. El vrea să mai antreneze în Golf, dar cu războiul ăsta acum, vreo doi-trei ani, mi-a spus, după care vrea să devină președintele Federației în Turcia”.

