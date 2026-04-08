„Împăratul” Fatih Terim, mesaj tulburător după dispariţia lui Mircea Lucescu: „Oriunde vei fi, nu-ţi vei lua ochii de pe fotbal!”

Legendarul antrenor turc, Fatih Terim, a transmis un mesaj emoţionant după dispariţia lui Mircea Lucescu, marele prieten şi rival. Terim a vorbit despre pasiunea nemărginită a românului şi face referire la ultima deplasare, chiar la Istanbul.
Marian Popovici
08.04.2026 | 16:25
Mircea Lucescu s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani. A antrenat la cel mai înalt nivel până în ultimele momente ale vieţii, fiind pe bancă la meciul Turcia – România, scor 1-0, în barajul pentru Campionatul Mondial 2026, cu doar 13 zile înainte de a se stinge la Spitalul Universitar.

Legendarul antrenor turc, Fatih Terim i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Prieten bun şi „rival” cu românul, cel poreclit „împăratul” a avut un mesaj emoţionant prin care a apreciat pasiunea fără margini a lui „Il Luce” pentru fotbal, spunând că cei doi se aseamănă foarte mult:

„Dragă Mircea, nu este deloc ușor să scriu aceste rânduri. Dar, ca doi oameni de fotbal care și-au petrecut aproape întreaga viață sub acel miros unic de iarbă verde, între sau dincolo de liniile de pe teren, sub marile responsabilități pe care nu oricine le primește, este necesar ca această poveste să se încheie fără tăcere.

În ultima jumătate de secol, oamenii s-au schimbat, vremurile s-au schimbat, fotbalul s-a schimbat, lumea s-a schimbat. Dar pasiunea ta pentru fotbal nu a scăzut niciodată. Noi am fost fraze diferite ale aceleiași povești. Aceleași bucurii, tristeți, furtuni, dezamăgiri… Am câștigat, am pierdut, am fost criticați, felicitați, înțeleși, uneori deloc înțeleși. Cred că ceea ce ne-a apropiat cel mai mult a fost loialitatea față de joc.

Soarta te-a adus pentru ultima oară la Istanbulul pe care l-ai iubit atât de mult, poate tocmai din acest motiv. Aceasta este o scrisoare de rămas-bun în care am pus respectul în temelii. Tu ai dat fotbalului tot ce ai avut mai bun până la capăt. Nu doar României sau Turciei, ci acestui joc i-ai dat atât de mult. Și știu că, oriunde vei fi, nu-ți vei lua ochii de pe fotbal. Odihnește-te în pace, prietene.”, a fost mesajul postat de Fatih Terim.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
