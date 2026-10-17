„Impecabil!”. Adrian Porumboiu a numit viitoarea campioană a României după ce a văzut ultimul meci

ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu este impresionat de jocul Universității Craiova după remiza cu Getafe, din Conference League. Fostul arbitru consideră că oltenii au demonstrat că pot face față unei formații din LaLiga și susține că echipa din Bănie are toate atuurile pentru a deveni din nou campioana României. Porumboiu a lăudat în direct la FANATIK SUPERLIGA lotul, organizarea și atmosfera de pe „Ion Oblemenco”, dar a vorbit și despre principalele contracandidate ale Craiovei în lupta pentru titlu.

Adrian Porumboiu, impresionat de Universitatea Craiova după remiza cu Getafe

Adrian Porumboiu a apreciat și consideră că diferența dintre fotbalul spaniol și cel românesc nu s-a văzut atât de mult pe teren. În opinia sa, formația pregătită de Filipe Coelho a avut momente foarte bune și ar fi meritat chiar să câștige confruntarea europeană.

ADVERTISEMENT

„Mie mi-a plăcut jocul, evoluția Universității Craiova. Când te gândești la diferența mare dintre LaLiga și SuperLiga noastră, putem spune că evoluția a fost convingătoare. Craiova a arătat foarte bine, doar ghinionul a adus acel gol frumos. Eu nu am văzut o diferență mare, dimpotrivă, au fost momente în care Universitatea a prestat un joc foarte bun, care mie mi-a plăcut.

Am văzut și niște stângăcii ale spaniolilor, preluări de începători pe alocuri. A venit golul acela… E un rezultat echitabil pentru că ai prins o echipă bună din Spania, dar eu cred că merita Craiova să câștige. Dar nu trebuie să fie supărați cei de acolo, un punct e mai bun decât niciunul”, a declarat Adrian Porumboiu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„Va fi din nou campioana României”. Pronosticul lui Adrian Porumboiu

Fostul arbitru nu s-a limitat la aprecieri despre , ci a vorbit și despre șansele Universității Craiova de a câștiga un nou titlu în SuperLiga. Porumboiu consideră că organizarea clubului, calitatea lotului și jocul arătat de echipă o transformă într-o candidată serioasă la trofeu.

ADVERTISEMENT

„E un lucru îmbucurător ce am văzut și cred că, fără să am veleități de oracol, va fi din nou campioana României. La ce am văzut aseară și după ce lot au, ce jucători și ce organizare… e totul impecabil acolo. Ne apropiem de lumea civilizată a fotbalului. Cu astfel de evoluții, cu stadionul plin, cu atmosferă de super-meci. Au fost inspirați că i-au băgat și pe cei doi tineri, Băsceanu și Matei. Este o echipă bună și calcă apăsat spre al doilea titlu consecutiv”, a mai spus Adrian Porumboiu.

ADVERTISEMENT

Rapid, Dinamo și FCSB, în lupta pentru titlu

Adrian Porumboiu a vorbit și despre echipele care ar putea să îi pună probleme Universității Craiova în cursa pentru campionat. Fostul arbitru a amintit de Rapid, Dinamo și Universitatea Cluj, dar și de FCSB, despre care consideră că are o misiune dificilă în actuala configurație a lotului.

„Acolo sus mai încearcă Rapid, Dinamo, poate și U Cluj, dar o să iasă din acest tempo ridicat. Rămân cei care se înscriu la titlu. Pancu e un băiat isteț și știe ce trebuie să scoată dintr-un lot de jucători despre care nu poți spune că e de o valoare incontestabilă. Atmosfera e bună la ei, până la urmă meciurile directe vor face diferența. E și FCSB care-și dorește treaba asta, dar cu lotul de jucători e mai greu față de celelalte competitoare. Ce e pe teren contează, jucătorii de valoare decid ce se întâmplă”, a mai spus fostul mare arbitru.

ADVERTISEMENT

În analiza sa, fostul arbitru a remarcat și evoluția lui Dinamo, echipă despre care spune că a progresat prin munca depusă la antrenamente și prin organizarea impusă de stafful tehnic. În schimb, debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca FCSB nu l-a impresionat în mod deosebit.

„Debutul lui Reghecampf nu a fost ceva wow, nu pot spune wow. Au fost cam aceleași metehne din partidele anterioare. E un lot și acolo, ambițiile există. Punctele se adună într-o parte și rămân constante în cealaltă parte a campionatului. Punctele sunt destul de multe pe care le au Dinamo sau Rapid.

Dinamo e o surpriză destul de plăcută prin ce joacă. Au o echipă unde se vede mâna antrenorului, mâna lucrului făcut la antrenamente. Când sunt faze antrenate, atunci rezultatul și spiritul jocului sunt influențate de ceea ce se lucrează la antrenamente. Nu mai sunt faze lucrate la ghici, ci cu minuțiozitate. E o bătălie și între jucători, conducerile tehnice, dar bătăliile care contează sunt cele ale antrenorilor. Ele fac diferența. E vorba de joc, de combinații, de tot. Au început antrenorii noștri să priceapă la ce se joacă în fotbalul mare”, a încheiat Adrian Porumboiu.