Imperiul Dedeman, angajări masive în toată țara! Salarii uriașe oferite de frații Pavăl. Oricine poate aplica

Dedeman face angajări masive în toată țara. Astfel, în toate magazinele din România este nevoie de personal, așa că cei care vor un loc de muncă stabil și bine plătit, pot aplica cv-urile la compania deținută de frații Pavăl. Ce salarii primesc angajații lunar?

Imperiul Dedeman face angajări în toată țara

. Este vorba despre magazinul Dedeman din Arad-Radnei. Potrivit anunțului făcut de marele retailer, se fac angajări masive. Totodată, se caută personal și pentru alte nouă magazine din țară. Cei care sunt interesați pot intra pe site-ul oficial pentru mai multe informații.

ADVERTISEMENT

Așadar, persoanele care vor un loc de muncă trebuie să știe că sunt posturi scoase la bătaie în Dedeman Constanța, dar și Dedeman Râmnicu Vâlcea sau Dedeman Cluj Napoca. Posturi vacante sunt și la Dedeman București sau Dedeman Craiova. Angajări se fac și la Sediul Central Dedeman, conform anunțului postat de compania de bricolaj.

Posturile disponibile sunt valabile pe site-ul oficial în secțiunea ”recrutări”. Acolo, românii pot afla mai multe detalii dacă vor să se angajeze la Dedeman. Posturile libere sunt de la agenți de securitate până la casieri, dar și dispecer magazin sau lider echipă servicii clienți.

ADVERTISEMENT

Salarii uriașe oferite de frații Pavăl

În plus, , dar și o mulțime de avantaje pentru toți angajații. Spre exemplu, un consultant de vânzări poate încasa chiar și 6.000 de lei lunar. Pe de altă parte, un project manager poate câștiga 9.980 de lei + 600 de lei (bonuri de masa) + 47.000 lei (bonus anual).

Conform anunțurilor de angajare la Dedeman, iată care sunt responsabilitățile unui casier: „Te asiguri că toate produsele sunt scanate și cantitățile sunt corecte. Încasezi contravaloarea mărfii și emiți documentele fiscale aferente. Întocmești zilnic documente de casa, monetarul și fișa de documente (foile CEC, ordin de plata, bonuri POS, tichete)”.

ADVERTISEMENT

Compania, una dintre cele mai profitabile din România

În urmă cu un an, Dedeman se afla în topul firmelor private care au avut cei mai mulți angajați din economie și se situa pe locul al treilea, cu 12.245 de angajați, conform Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Afacerea profitabilă este deținută de Dragoş şi Adrian Pavăl, doi matematicieni plecaţi dintr-o familie modestă din Suceava. În 1992, cei doi au deschis un butic în Bacău, iar acum ajuns să domine piaţa magazinelor de bricolaj din România.

„M-a surprins, pentru că pe atunci nu prea se ştia ce e aia. La interviu, directorul mi-a arătat nişte cutii în care erau două calculatoare ambalate şi m-a întrebat dacă ştiu ce să fac cu ele. Aproape un an am lucrat zi şi noapte şi am făcut un soft de contabilitate, în care se introduceau salariile şi toată gestiunea.

ADVERTISEMENT

Lucrând la această întreprindere am văzut ce înseamnă comerţul. Aveam acces la toate cifrele, am văzut cum e cu adaosul comercial, cum se face profit, cât de mare este penuria de produse. Marfa intra şi ieşea din depozite într-un ritm ameţitor”, spunea Dragoş Pavăl.