Imperiul imobiliar de sute de mii de euro a lui Robert Negoiță, în pericol după descinderile de la DNA? Ce probleme financiare are milionarul fără conturi bancare

Edilul Robert Negoiță, proprietar al unui imperiu imobiliar evaluat la sute de mii de euro, se află în fața unor dificultăți financiare neașteptate după descinderile de la DNA? Milionarul fără conturi bancare, Negoiță, trebuie să găsească soluții rapide pentru a-și proteja afacerile și averea.

DNA descinde la Primăria Sectorului 3 și acasă la Robert Negoiță. Ancheta vizează lucrări de asfaltare suspecte

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat, miercuri, 5 februarie 2026, percheziții la Primăria Sectorului 3 București, dar și la domiciliul primarului Robert Sorin Negoiță, într-un dosar care vizează suspiciuni de infracțiuni asimilate corupției. Ancheta se concentrează asupra lucrărilor de construire și asfaltare a unor străzi din Sectorul 3, realizate, potrivit anchetatorilor, fără documente legale, în perioada 2017–2025.

Descinderile vin pe fondul unei investigații Recorder, care semnalase că Primăria ar fi construit un drum public în beneficiul fratelui primarului, Ionuț Negoiță, cunoscut dezvoltator imobiliar. DNA a confirmat oficial că, în total, au fost vizate 11 locații din București și Ilfov, inclusiv sediile unor instituții publice și domiciliile unor persoane fizice.

Contextul anchetei atrage atenția și asupra veniturilor pe care o deține edilul sectorului 3. Potrivit declarației de avere depuse de primar la 13 iunie 2025, se conturează un portofoliu impresionant. Documentul arată că Robert Negoiță deține zeci de terenuri și clădiri, participații în societăți comerciale evaluate la zeci de milioane de lei și venituri consistente încasate într-un singur an. În același timp, declarația relevă și un capitol sensibil, cel al datoriilor, cu obligații financiare care se ridică la zeci și sute de milioane, inclusiv față de ANAF.

Un imperiu de terenuri în Ilfov. Deține 27 de proprietăți agricole

La capitolul terenuri, Negoiță declară un număr total de aproximativ 27 de proprietăți, majoritatea fiind terenuri agricole situate în localitatea Popești-Leordeni, județul Ilfov. Printre acestea se regăsesc mai multe terenuri agricole de câte 5.000 de metri pătrați, dobândite în anii 2006 și 2007 prin contracte de vânzare-cumpărare, toate deținute integral.

Tot în Popești-Leordeni apar terenuri agricole cu suprafețe de 3.416 metri pătrați, 2.500 de metri pătrați, 1.758 metri pătrați, 4.760 metri pătrați, dar și terenuri mult mai mari, de 15.000 de metri pătrați, achiziționate în 2007 și 2008.

În aceeași localitate este menționat și un teren agricol de 7.000 de metri pătrați, dobândit în 2008, precum și mai multe loturi agricole de câte 5.000 de metri pătrați, cumpărate succesiv în cursul anului 2007. Toate aceste terenuri sunt deținute cu cotă-parte de 1/1 și au fost dobândite exclusiv prin contracte de vânzare-cumpărare.

Imperiul imobiliar al lui Robert Negoiță

Pe lângă terenurile agricole, primarul declară și terenuri intravilane. În Afumați, județul Ilfov, apare un teren intravilan de 5.000 de metri pătrați, dobândit în anul 2001, deținut în coproprietate, cu cotă de 1/2, împreună cu soția, Magdalena Negoiță.

În Voluntari, dobândite în 2005 și 2007, cu suprafețe de 240 de metri pătrați, 140 de metri pătrați, 161 metri pătrați și 423 de metri pătrați, toate deținute integral.

În București sunt menționate terenuri intravilane de dimensiuni mai mici, cu suprafețe de 23 de metri pătrați, 89 de metri pătrați și 72 de metri pătrați, dobândite în 2006, unele dintre acestea fiind deținute în cote-părți dintr-un total mai mare. De asemenea, mai apare un teren intravilan dobândit în anul 2000, cu o suprafață de 332 de metri pătrați, deținut în coproprietate.

Declarația include și terenuri încadrate la „alte categorii de bunuri imobile”, în special în Popești-Leordeni, cu suprafețe foarte mari. Este vorba despre proprietăți de 7.226 de metri pătrați, 9.399 de metri pătrați și alte suprafețe de mii de metri pătrați, dobândite prin construcție sau contracte de vânzare-cumpărare, în unele cazuri cu cote-părți din suprafețe mai mari.

Negoiță, stăpân pe case, spații comerciale și imobile gigant

La capitolul clădiri, Robert Negoiță declară mai multe imobile. În Voluntari, județul Ilfov, acesta deține două case de locuit construite în anul 2006, una cu o suprafață de 390 de metri pătrați și cealaltă de 200 de metri pătrați, ambele deținute integral. Tot în Voluntari apare o a treia casă de locuit, cu o suprafață de 324 de metri pătrați, dobândită în 2007 prin contract de vânzare-cumpărare.

În Constanța, primarul declară o casă de locuit de 200 de metri pătrați, construită în anul 2001. Pe lângă locuințe, acesta mai deține în Afumați un spațiu comercial sau de producție de 1.000 de metri pătrați, construit în 2001. În București și Ilfov sunt declarate și mai multe imobile încadrate la „alte categorii de bunuri imobile”, cu suprafețe de 426 de metri pătrați, 1.400 de metri pătrați și până la 9.399 de metri pătrați, toate aflate în proprietatea sa.

Nu are mașini sau conturi bancare, dar controlează două firme de milioane

În declarația de avere nu sunt menționate autovehicule, bijuterii, metale prețioase, obiecte de artă sau alte bunuri mobile cu valoare declarabilă. De asemenea, nu sunt trecute conturi bancare, depozite sau alte active financiare clasice.

În schimb, primarul declară participații aproape integrale în două societăți comerciale. Este vorba despre Magic Water Park SRL, unde deține 99,95% din părțile sociale, cu o valoare declarată de 215.000 de lei, și despre Domus Stil Real Estate Solutions SRL, unde controlează 99,99% din societate, valoarea participației fiind de 51.789.410 lei.

Datorii colosale. Are de plătit sute de milioane statului și primăriilor

Capitolul datoriilor este unul dintre cele mai consistente din document. în anul 2007, cu scadență în 2037, în valoare de 1.000.000 de euro. Totodată, acesta figurează ca garant pentru un credit în valoare de 4.765.000 de euro la Patria Bank, fosta Nextebank, precum și pentru un alt credit de 200.000 de euro la BCR Pitești, scadent în 2032.

Cea mai mare obligație financiară este însă față de stat, primarul declarând datorii către ANAF în valoare totală de 274.579.273 de lei. Potrivit aceleiași declarații de avere, Robert Sorin Negoiță mai are sume de plată către mai multe primării, 735.947,16 lei la Primăria Sectorului 4 București, 500.039,21 lei la Primăria Voluntari, 3.967.896,79 lei la Primăria Popești-Leordeni, 7.535 de lei la Primăria Constanța și 45.910,98 lei de la Primăria Afumați.

Robert Negoiță mai apare la aceeași categorie, datorii, și cu suma de 9.504.330,08 lei către Domus Stil Real Estate Solutions SRL, 837.000 de lei la Red Promotion Advertising SRL și 649.718,58 lei la Route Construct SRL.

Bunuri de zeci de milioane, dar și datorii uriașe pentru Negoiță

În ceea ce privește veniturile realizate în ultimul an fiscal încheiat apare salariul încasat de la Primăria Sectorului 3 București, în valoare de 254.304 lei pe an. Dar și veniturile copiilor, unul dintre aceștia încasând 101.578 lei din salariu de la Greenpoint Management SRL, iar celălalt 10.310 lei de la Syrex Electronics SRL.

Raportând strict informațiile din document și realizând un calcul estimativ, valoarea totală a bunurilor imobile, având în vedere suprafețele foarte mari din Ilfov, București și Constanța, se ridică la zeci de milioane de euro, la care se adaugă participațiile în firme evaluate la peste 52 de milioane de lei. În același timp, datoriile totale, exprimate în lei și euro, depășesc echivalentul a 65–70 de milioane de euro, cea mai mare parte fiind reprezentată de obligațiile către ANAF.