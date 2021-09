Implementarea programului ”România Educată”, amânată de Guvern. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, explică decizia

În mod oficial, vineri, 10 septembrie, Guvernul a anunțat că nu adoptă în această toamnă HG-ul pentru implementarea programului de suflet al președintelui Klaus Iohannis, ”România Educată”.

Din primele informații, Executivul nu va adopta Hotărârea pentru că nu a cerut avizul de la Consiliul Economic și Social.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a confirmat faptul că Hotărârea nu are avizul Consiliului Economic și Social, motiv pentru care nu poate fi adoptată de executiv.

Ministrul Sorin Cîmpeanu explică amânarea programului ”România Educată” de către Guvern

”Hotărârea de Guvern prezentată astăzi în Guvern va putea fi adoptată în formă finală după avizul CES, în şedinţa de guvern de săptămâna viitoare”, a declarat ministrul Educaţiei.

Până la această oră, oficialul Guvernului nu a precizat de ce nu a cerut până astăzi aviz de la CES pe acest proiect de act normativ.

De asemenea, amânarea adoptării HG-ului încalcă Memorandumul adoptat de acelaşi Guvern pe 14 iulie 2021, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis.

Sorin Cîmpeanu: ”Atât s-a putut. Nici timpul, nici societatea nu mai are răbdare cu noi”

a anunțat că termenul până la care Guvernul trebuie să prezinte un proiect de lege este 31 decembrie 2021, potrivit proiectului de hotărâre de Guvern prezentat vineri în primă lectură în ședința Executivului.

În Memorandumul aprobat de Guvern pe 14 iulie, în prezența președintelui Klaus Iohannis, prin care Cabinetul Cîțu și-a asumat implementarea conform planului a proiectului România educată, termenul pentru pachetul legislativ era 1 octombrie.

”În această dimineață (n.r. vineri, 10 septembrie) am transmis proiectul de hotărâre de guvern (n.r. la Consiliul Economic și Social pentru avizarea obligatorie), avizele au fost obținute ieri, nu puteam transmite proiectul fără avize. Tot astăzi am obținut și avizul Consiliului Legislativ.

(…) asta a fost capacitatea de elaborare a proiectului de hotărâre de guvern. Un proiect care presupune foarte multă responsabilitate pentru că este vorba de obiectivele strategice din domeniul Educației pe toate aceste 10 domenii din proiectul România Educată.

Tot acest proces a necesitat o muncă desfășurată inclusiv pe parcursul nopților. Atât s-a putut. Era de preferat, era de dorit să fie transmisă din timp Consiliului Economic și Social. În numele echipei pe care o conduc, îmi asum eu această întârziere. E generată de volumul foarte mare.

Oricum, am spus-o de la bun început, obiectivele asumate au fost extrem de ambițioase. Nici timpul, nici societatea nu mai are răbdare cu noi. Facem tot posibilul să fie cât mai bine realizate și cât mai repede realizate. Oricum, așa cum ne-am asumat, am prezentat acest proiect de hotărâre astăzi, 10 septembrie, în ședința de Guvern”, a spus ministrul Sorin Cîmpeanu.