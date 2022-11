Implicat în dosarul maneliștilor acuzați de fraude, Cristi Dules tremură: ”Am fost speriat”

În momentul în care a fost citat și dus la audieri în dosarul maneliștilor suspectați că au fraudat statul român în perioada pandemiei, Cristi Dules s-a temut că va ajunge după gratii. El a devenit martorul principal, după ce procurorii au constatat săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, tentativă la înșelăciune, fals în declarații și fals în înscrisuri sub semnătură privată .

Cristi Dules se teme să nu ajungă în spatele gratiilor

după ce doi colegi de-ai lui au fost citați că ar fi luat bani în mod ilegal de la stat în perioada pandemiei.

Astfel, Cristi Dules explică în premieră pentru FANATIK care este adevărul din spatele acuzațiilor care se aduc în dosar.

”Am dat o declarație ca martor, așa cum am fost citat în dosarul acesta. A fost vorba despre doi colegi de-ai mei și m-au chemat să mă întrebe dacă îi cunosc, m-au chemat să confirm dacă sunt cântăreți și dacă au cântat vreodată cu mine.

Acești colegi, cărora le făcusem contracte înainte de pandemie, au mers să le depună pentru indeminzații pe perioada pandemiei când oamenii aveau nevoie de bani”, a mărturisit Cristi Dules, pentru FANATIK.

Cristi Dules: ”Am fost speriat”

Cunoscutul artist continuă seria dezvăluirilor și spune că: ”Pentru că făcusem contractele și a venit pandemia, ei m-au întrebat daca le pot depune pentru indemnizații. Le-am spus că, dacă statul le acceptă și este în regulă, atunci e ok. Ei au mers, au depus actele, unul a primit bani două luni, altul mai mult și după aceea nu mai știu nimic”.

Câteva luni mai târziu, în dosarul maneliștilor suspectați de fraudă. Ne mai întâlnindu-se cu o astfel de situație, interpretul s-a temut că va fi arestat pentru încălcarea legii, conform celor constatate de procurori.

”M-am trezit cu dosarul în care eu, ca administrator, trebuia să merg să dau o declarație la poliție. Mi-am luat un avocat și am spus adevarul, șeful poliției economice a citit declarația mea și a spus că este ok. Recunosc că am fost surprins când am primit citația. Nu știam despre ce este vorba. Am fost speriat, pentru că nu am mai avut de-a face cu așa ceva”, a mai precizat artistul, pentru FANATIK.

Pe 70 de percheziții în casele celor mai cunoscuți interpreți de manele

Pe data de 15 noiembrie 2022, procurorii Parchetului Buftea și polițiștii din județul Ilfov au efectuat peste 70 de perecheziții. Mai mulți maneliști, printre care și Cristi Dules, au fost duși la audieri într-un dosar de înșelăciune.

Acuzațile că ar fi prejudiciat statul cu suma de 553.000 de lei le sunt aduse mai multor interpreți de muzică de petrecere, printre care se numără Dan Armeanca, tatăl lui Elis. Potrivit ei sunt chemați în fața autorităților ca suspecți în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, tentativă la înșelăciune, fals în declarații și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Cântăreți din lumea manelelor acuzați că au înșelat statul român

Având în vedere primele informații furnizate de polițiști, ar fi vorba despre indemnizațiile pe care acești interpreți le-ar fi încasat în perioada pandemiei. De asemenea, Dan Bursuc ar figura ca martori în acest mega-dosar instrumentat de procurori.

Pentru FANATIK, Dan Bursuc a negat orice culpabilitate. El afirmă că nu a primit nicio citație în această speță: ”Nu, tati! Doamne ferește! Sunt niște tâmpenii!”.

La sediul Inspectoratului de Poliție Ilfov urmează să fie puse în executare 58 de mandate de aducere. Suma pe care cântăreții ar fi cerut este de 1.278.608 lei, din care prejudiciul penal cauzat atinge cifra de 553.792 lei.