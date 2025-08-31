Sport

Implozie la Manchester City după startul catastrofal de Premier League. Guardiola „tună": „Am uitat să jucăm fotbal!". Rodri se apără: „Nu sunt Messi!"

E haos în vestiar la Manchester City după ce echipa lui Guardiola are două eșecuri la rând în Premier League. Rodri și-a ieșit și el din minți
Cristian Măciucă
31.08.2025 | 21:03
Implozie la Manchester City dupa startul catastrofal de Premier League Guardiola tuna Am uitat sa jucam fotbal Rodri se apara Nu sunt Messi
FOTO: Fanatik

Vestiarul lui Manchester City fierbe după ce echipa lui Pep Guardiola a înregistrat o nouă înfrângere în Premier League. În etapa 3, „cetățenii” au pierdut în deplasarea de la Brighton, scor 1-2.

Haos la Manchester City pentru Guardiola! Al doilea eșec la rând în Premier League: „După ce am primit gol, nu am mai jucat”

Manchester City are doar trei puncte după trei etape în Premier League. Echipa lui Guardiola a debutat cu o victorie, scor 4-0, pe terenul lui Wolverhampton. Au urmat apoi două înfrângeri consecutive, iar în vestiarul „cetățenilor” s-a declanșat haosul.

După 0-2, acasă, cu Tottenham, Manchester City a fost învinsă și în deplasarea de la Brighton. „Pescărușii” s-au impus cu scorul de 2-1. Managerul gazdelor, Fabian Hurzeler (32 de ani), s-a dovedit a fi mult mai inspirat decât Guardiola.

Germanul i-a introdus în repriza doua pe Milner și pe Gruda, fotbaliști care au punctat în minutele 67 (penalty), respectiv 89, și care au adus victoria gazdelor. În plus, Brighton a reușit să întoarcă rezultatul având în vedere că, la pauză, tabela arăta 1-0 pentru City, după golul marcat de Haaland în minutul 34.

„Am primit două goluri. Am fost excelenţi timp de o oră. După, am uitat să jucăm. Ne-am gândit la consecinţe. Îmi plac multe, multe lucruri la noi. Cum a fost cu Tottenham, am început bine. Mi-a plăcut ce a făcut echipa, dar nu am reuşit să câştigăm. După ce am primit gol, nu am mai jucat.

Dar e un meci. Sezonul abia a început. Ne aşteaptă un sezon foarte lung, vom vedea ce se întâmplă. Avem o echipă foarte bună şi am schimbat multe lucruri faţă de trecut, ceea ce e normal. Avem nevoie ca noii jucători să se adapteze şi avem nevoie ca cei vechi să-i ajute”, a declarat Pep Guardiola, potrivit BBC, după Brighton – Man City 2-1.

Revenire cu ghinion pentru Rodri. „Balonul de Aur”, nervos: „Unele greșeli au fost copilărești”

Nici măcar primul meci ca intregralist al lui Rodri după accidentarea gravă care l-a ținut pe bară aproximativ un an nu le-a purtat noroc oaspeților. La finalul partidei, „Balonul de Aur” din 2024 a avut o ieșire extrem de nervoasă.

„Eu nu sunt Messi. Nu e ca și cum dacă revin eu voi face ca echipa să câștige fiecare meci. E vorba de un efort colectiv. Și în trecut aveam nevoie de toată echipa ca să câștigăm.

Cu siguranță trebuie să revin la cel mai bun nivel al meu. Sper ca după pauza pentru meciurile naționalelor să arăt și să arătăm mult mai bine.

Sunt dezamăgit pentru că azi trebuia să câștigăm. Nu suntem de ceva vreme la nivelul la care ar trebui să fim. Am făcut niște erori grave și am oferit câteva contraatacuri. Unele dintre aceste greșeli au fost copilărești. Nu ne-am concentrat, nu am fost atenți. Realitatea e că trebuie să ne ridicăm nivelul dacă vrem să ne luptăm sus”, a declarat Rodri, conform Sky Sports. 

