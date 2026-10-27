Implozie la Rapid?! Fostul patron din SuperLiga, verdict necruțător: „Dobre și Moruțan se calcă pe picioare”

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Înfrângerea suferită de Rapid în derby-ul cu FCSB, scor 1-4, a provocat o reacție extrem de dură din partea lui Marian Iancu. Fostul patron al Politehnicii Timișoara a pus sub semnul întrebării valoarea lotului giuleștean și a susținut că venirea lui Olimpiu Moruțan a afectat randamentul lui Alex Dobre. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, omul de afaceri a criticat și decizia de a-l titulariza pe tânărul portar Ungureanu, dar nici fotbaliștii FCSB-ului nu au scăpat de analiza sa.

Marian Iancu, atac devastator după FCSB – Rapid 4-1: „Rapid e o echipă mediocră!”

Marian Iancu nu vede în lotul Rapidului fotbaliști capabili să facă diferența la nivel european. Fostul finanțator din SuperLiga consideră că . În opinia sa, cei doi fotbaliști au nevoie de spații asemănătoare pentru a-și pune în valoare calitățile, iar schimbarea poziției lui Dobre îl obligă pe acesta să joace într-o zonă mult mai aglomerată.

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„Pentru cupele europene, de la Rapid nu sunt jucători. Puțin Dobre, dar, odată cu venirea lui Moruțan, a mai scăzut. Se calcă pe picioare cu poziția lui Moruțan. El trebuie să intre în centru, să dea de închizători și de fundașii centrali, când el stătea în dreapta pe tușă și pleca de acolo cu fața la joc. Verticaliza spre poarta adversă fără adversar pe el și avea timp să facă diferența prin forță și viteză.

Acum trebuie să intre în centru, ca să-i facă loc lui Moruțan, care se retrage în partea dreaptă. De aceea zic că, în momentul de față, nu mai e vreun jucător valoros. Petrila a fost accidentat mult timp, Stojilkovic are ceva execuții, dar nu are joc de cap. Are poziție bună în teren, dar e un număr 9 clasic, încă nu face diferența cum ar trebui și nici nu e al Rapidului definitiv. În rest nu ai cu cine, totul praf și pulbere. Rapid e o echipă mediocră”, a declarat Marian Iancu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Marian Iancu nu-l vede pe Moruțan la națională

Fostul patron al Politehnicii Timișoara a mers mai departe și a contestat inclusiv posibilitatea ca Olimpiu Moruțan să fie convocat la echipa națională. Iancu consideră că fotbalul românesc are nevoie de o schimbare de mentalitate în privința profilului fizic al jucătorilor.

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„Nu ai cum să-l iei pe Moruțan la echipa națională, doar dacă face iar Gică Hagi patru echipe. Adică să ai un lot larg și să-l iei și pe el. Hai să terminăm cu jucătorii mici, care fac zece pași în timp ce unul mai mare face un pas și acoperă tot terenul. Aici este revoluția care ar trebui să se întâmple în fotbalul românesc.

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Ar trebui să se schimbe mentalitatea, să mergem către fotbalul atletic, către cel cu medie de înălțime mare. Dacă ai jucători mari, ai rezolvat jumătate de meci. În apărare te aperi cu cei înalți, în atac pui pericol la orice fază fixă”, a continuat Marian Iancu.

Nici FCSB nu l-a convins pe Marian Iancu: „Boutoutaou a arătat bine pentru că ceilalți au arătat prost”

Deși FCSB s-a impus la o diferență de trei goluri, Marian Iancu nu consideră că echipa lui Laurențiu Reghecampf a demonstrat că poate face față în competițiile europene. Fostul finanțator a criticat utilizarea unor fotbaliști în poziții pe care nu le consideră potrivite și a pus sub semnul întrebării valoarea unor jucători cu experiență.

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. Iancu apreciază calitățile tehnice ale fotbalistului, dar susține că prestația sa a fost favorizată de lipsa de agresivitate a Rapidului.

„Nu am remarcați nici de la FCSB. În momentul în care joci cu Radunovic număr 10, nu ai cum să gândești că ești echipă de Europa. Îl mai ai în teren pe Crețu, pe Garita, expiratul ăla, nu ai ce face. Omul știe că e expirat, râde, simte asta. Eu nu sunt fanul jucătorilor mici de înălțime, mai ales în centru. Boutoutaou are gleznă fină. Aseară a arătat bine pentru că ceilalți au arătat prost.

Când joacă cu o echipă care vine, se închide și aglomerează în apărare, n-a mai excelat și l-a făcut pe Gigi Becali să nu aibă încredere în valoarea lui. Dar o echipă care nu face pressing, ca Rapidul, care te lasă să joci cu fața la joc, nu ai cum să nu arăți bine. Trebuie să mai ai răbdare cu el, are un picior bun și cam atât pot să spun”, a mai explicat Marian Iancu.

Marian Iancu a criticat titularizarea lui Ungureanu. Povestea din spatele transferului lui Pantilimon la Manchester City

Una dintre cele mai dure observații ale lui Marian Iancu a vizat postul de portar al Rapidului. Fostul patron consideră că giuleștenii au greșit atunci când au ales să mizeze pe tânărul Ungureanu într-un meci de asemenea importanță. Iancu susține că portarul trebuie să fie un lider al echipei, capabil să comunice permanent cu fundașii și să gestioneze momentele dificile.

Pentru a-și argumenta poziția, omul de afaceri a amintit de perioada în care conducea Politehnica Timișoara și de situația în care a decis să îl promoveze pe Costel Pantilimon în detrimentul lui Taborda: „La Rapid nu ai cum să faci așa ceva, să pui pe Ungureanu în poartă. Acolo trebuie să fie stâlpul echipei. Eu aveam probleme cu Pantilimon, să-l bag în poartă, pentru că echipa îl voia pe Taborda. Eu voiam să-l bag în poartă ca să ajungă la echipa națională, iar apoi să-l dau în Anglia. Acolo se cumpără doar portarii care sunt titulari la naționale.

Taborda era un lider, om senzațional, dar a trebuit să țin o ședință cu toți, să-i explic lui Taborda, să înțeleagă că e o chestiune de club și că asta trebuia să fac, să-l bag în poartă pe Pantilimon, ca să-l pot duce la City. Deci ai nevoie de un portar care vorbește, care dă indicații. Ce poate să-ți spună puștanul ăsta, Ungureanu? Niciodată n-aș fi jucat sau acceptat un copil U21 în poartă”, a încheiat Marian Iancu, la FANATIK SUPERLIGA.