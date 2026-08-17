„Imposibil!”. Victor Angelescu pune presiune pe Comisia de Disciplină după eliminarea lui Pancu: „Maxim 1-2 etape de suspendare”

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Înfrângerea Rapidului în derby-ul cu Dinamo, scor 0-1, a lăsat ceva urme în Giulești, însă Victor Angelescu nu consideră că echipa lui Daniel Pancu a făcut un meci slab. Președintele giuleștenilor a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre ocaziile ratate, despre prestația formației și despre . Angelescu a comentat și situația lui Pancu, eliminat în timpul derby-ului și a transmis un mesaj clar în perspectiva deciziei Comisiei de Disciplină.

Victor Angelescu, optimist chiar și după 0-1 cu Dinamo: „Chiar mi-a plăcut jocul!”

Deși Rapid a pierdut derby-ul cu Dinamo, Victor Angelescu consideră că formația giuleșteană a avut o prestație care îi oferă motive de optimism. Oficialul Rapidului a pus accent pe numărul mare de ocazii create și spune că, în acest moment al sezonului, este mai important ca echipa să continue să joace bine și să își creeze situații de gol.

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„Se simte și acum ca la cald. E dezamăgire, când pierzi și un derby. Dar asta este, trebuie să mergem mai departe, campionatul e abia la început. Avem un nou derby, cu Petrolul și trebuie să fim pregătiți pentru acel joc. Dacă ar fi după jucători și antrenori, trebuie să câștigăm tot. E important să câștigăm la Ploiești, pentru că venim după aces semi-eșec și trebuie să arătăm bine, să ne facem jocul.

Pentru mine nu e un gust atât de amar, că acum, la început de campionat, contează jocul, iar mie chiar mi-a plăcut. Am ratat foarte mult, am avut multe ocazii pe care nu am reușit să le finalizăm, dar jocul ne-a mulțumit. Eu zic, per total, că am făcut un meci bun. De asta e și frumos fotbalul, că nu întotdeauna câștigă echipa mai bună, care are mai multe ocazii. Am avut alte derby-uri în care am pierdut mai categoric și eram mai supărat“, a declarat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA Victor Angelescu, președintele Rapid.

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Angelescu, mesaj pentru Comisia de Disciplină după eliminarea lui Pancu: „Nu ar avea de ce să-i dea mai mult de una sau două etape”

și despre momentul în care antrenorul a intrat pe teren. Angelescu consideră că reacția tehnicianului putea fi evitată, însă nu vede motive pentru o suspendare drastică. Oficialul giuleștean a explicat și cât de important este Pancu pentru echipă în timpul meciurilor.

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„Daniel e important pe bancă, jos, dar a fost și în tribună și a reușit să-și transmită ideile. Am discutat cu el după meci. Toată lumea îl cunoaște pe Daniel, se știe că trăiește meciurile la maxim, iar acea fază, cu eliminearea, putea fi evitată. Domnul Feșnic a arbitrat bine, dar la acea fază nu trebuia oprit meciul. La noi din tribue s-a văzut bine. Musi s-a dus la margine, s-a dat cu spray, apoi a mai mers doi metri și s-a aruncat la pământ. Noi eram în atac…Și Daniel putea să aibă o reacție care să nu-i aducă acel roșu, dar asta este, o să ne lipsească la Ploiești.

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Nu a făcut mare lucru, a intrat doar în teren, nu ar avea de ce să-i dea mai mult de una sau două etape. Vom vedea ce va decide comisia. E foarte important să fie pe bancă, el transmite multe în timpul partidelor. Pentru nimeni nu e plăcut să nu ai antrenor. Acum mergem mai departe și, până la urmă, poate transmite ce trebuie și înainte de meci“, a adăugat președintele Rapid, Victor Angelescu.