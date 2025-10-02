Imposibilul a devenit posibil în AS Roma – Lille 0-1. S-au ratat 3 penalty-uri în 3 minute! Video

AS Roma a pierdut cu Lille, scor 0-1, după ce a irosit 3 penalty-uri în 3 minute. A fost al doilea meci al italienilor în Europa League împotriva unei echipe din Franța.

ADVERTISEMENT

Neverosimil! AS Roma a ratat cu Lille 3 penalty-uri în 3 minute

Singurul gol al meciului a fost marcat în minutul 6 de Haraldsson. În minutul 82 s-a petrecut însă un moment rar întâlnit pe terenul de fotbal.

Italienii au avut șansa egalării după ce au primit penalty, dar au reușit să îl irosească de 3 ori! Arbitrul a dictat în două rânduri lovitura de la 11 metri, deoarece Berke Ozer nu a stat pe linia porții. Goalkeeperul lui Lille a reușit să apere și a 3-a oară, chiar dacă Roma a schimbat executantul.

ADVERTISEMENT

Intrat pe teren cu 4 minute mai devreme, Artem Dovbyk și-a asumat responsabilitatea, dar execuția sa a fost parată Berke Ozer. Pe reluări s-a văzut că portarul turc nu avea niciun picior pe linia porții în momentul șutului, astfel că lovitura de pedeapsă s-a repetat.

Atacantul din Ucraina a avut sânge rece și a decis ca tot el să bată și a 2-a oară. Ozer l-a ghicit însă din nou pe fotbalistul Romei. Turcul n-a respectat nici de această dată regulamentul, iar echipa lui Gian Piero Gasperini a mai primit o șansă.

ADVERTISEMENT

A 3-a oară, „capitolinii” au schimbat executantul. Matias Soule s-a dus să bată de la punctul cu var. Sud-americanul a tras în dreapta lui Ozer, după ce Dovbyk își încercase norocul de 2 ori în stânga. Goalkeeperul francezilor a intuit excelent și a apărat din nou. De această dată, intervenția turcului a fost regulamentară, iar arbitrul a lăsat jocul să continue.

ADVERTISEMENT

Incredible scene during the match between AS Roma and Lille — the penalty had to be retaken three times, and Lille’s goalkeeper Berke Ozer saved all three. 🤯🇪🇺 — Tekkers Foot (@tekkersfoot)

Cine e Berke Ozer, portarul erou al lui Lille

Astfel, până la final, tabela a rămas neschimbată, iar Lille s-a impus pe Olimpico, scor 1-0. Erou francezilor a fost de departe Berke Ozer. În vârstă de 25 de ani, turcul a fost la doar al 7-lea meci în tricoul lui Lille. El a ajuns în aceată vară sub comanda lui Bruno Genesio.

Lille a plătit 4,5 milioane de euro pentru a îl cumpăra de la Eyupsor, pentru a îl înlocui pe Lucas Chevalier, care a ajuns la Paris Saint-Germain.

ADVERTISEMENT