Impozit auto 2026. Șoc total pentru pentru șoferii români. Cât vor achita în plus cei cu mașini vechi

Impozitul auto din 2026 nu vine cu vești prea bune pentru șoferii români. Proprietarii de mașini vechi vor plăti sume semnificativ mai mari, iar taxele ar putea chiar să se dubleze sau tripleze pentru anumite vehicule. Află cât vei fi nevoit să achiți în plus și cum se aplică principiul „poluatorul plătește”.

Cum vor afecta noile reguli de impozitare șoferii români din 2026

Potrivit unor propuneri înaintate de Ministerul Transporturilor și elaborate în colaborare cu Ministerul Finanțelor, au început în 2025 pregătirile pentru a introduce o nouă formulă de calcul al impozitului auto. Dacă va fi aprobată, va fi aplicată începând cu 1 ianuarie 2026 și va include, pe lângă capacitatea cilindrică, și norma de poluare Euro a vehiculului — aplicând principiul „poluatorul plătește”.

Conform scenariilor actuale, șoferii din România vor plăti, în medie, cu circa 30% mai mult, iar deținătorii de mașini mai vechi de 15–20 de ani riscă ca impozitul să se dubleze sau chiar să se tripleze. În București, vehiculele cu motorizare între 1.400–1.600 cm³ plătesc în prezent 82 lei anual. În 2026, impozitul ar putea ajunge între 91 și 132 lei, în funcție de gradul de poluare. Propunerile legislative vor fi supuse consultărilor și urmează a fi finalizate în decursul următoarelor săptămâni.

Cât de echitabil este actualul sistem de impozitare auto când diferențele ajung la 50.000%

În contextul actelor normative aflate în , specialistul în fiscalitate Gabriel Biriș a evidențiat, pentru FANATIK, diferențele uriașe dintre nivelurile actuale de impozitare și modul în care acestea îi afectează pe posesorii de automobile din România.

„Impozitul, pe de-o parte, este extrem de mic, uneori chiar derizoriu pentru mașinile cu capacitate mică a motorului. Însă ajunge la niște sume uriașe pentru o mașină cu capacitate mare. Adică pentru un motor de 1.200 cm³ hybrid, chiar și mild hybrid, plătești 2 lei pe an. 2 lei pe an.

Și pentru un motor de peste 3.000 cm³ care nu este hybrid ajungi să plătești 2.000 de euro. Diferența de la 2 la 10.000 e de 5.000 de ori. Adică 50.000%”, a declarat Gabriel Biriș, avocat de business, recunoscut la scară largă ca fiind unul dintre cei mai buni specialiști în fiscalitate din România, pentru FANATIK.

Cum se calculează impozitul auto în România și cât variază între localități

În România, în funcție de capacitatea cilindrică a vehiculului și este stabilit de autoritățile locale, conform Codului Fiscal. Calculul se realizează prin aplicarea unui coeficient la fiecare 200 cm³ de capacitate, iar valorile exacte pot diferi de la o localitate la alta.

Este important de menționat că autoritățile locale pot ajusta coeficienții, iar vehiculele hibride sau electrice pot beneficia de reduceri sau scutiri de impozit. Pentru o estimare exactă a sumei datorate, șoferii pot utiliza calculatoare online, care permit introducerea mărcii, modelului, capacității cilindrice și a localității de înmatriculare, oferind astfel o valoare precisă a impozitului anual.

Cât ajunge să coste impozitul auto pentru motoarele mari în România

Astfel, pentru autoturismele cu motoare de până la 1.600 cm³, impozitul anual variază între 45 și 72 de lei. Pentru motoarele de 1.601–2.000 cm³, taxa se situează între 216 și 240 de lei.

Vehiculele cu capacitate între 2.001 și 2.600 cm³ achită între 1.012 și 1.196 de lei, iar cele de 2.601–3.000 cm³ plătesc între 2.604 și 2.790 de lei. Pentru autoturismele cu motoare mai mari, între 3.001 și 4.000 cm³, impozitul poate ajunge la 5.984–7.480 de lei, iar pentru cele cu peste 4.000 cm³, sumele depășesc frecvent 10.000 de lei anual.

Cât de mult lovește o majorare de 30% în posesorii de mașini puternice

Specialistul Gabriel Biriș a explicat că diferențele sunt uriașe: de la 2 lei pe an pentru un motor mic hybrid, până la mii de euro pentru motoare mari. El a povestit că în 2010, pentru un autoturism de 5.500 cm³, impozitul i-a crescut brusc de la 3.000 la peste 8.000 de lei, iar acum ar putea ajunge chiar la 12.000 de lei.

„Acum, dacă va crește cu 30% de la 2 lei, cam cât poate afecta. Dar dacă facem un calcul, 30% din 10.000 de lei, te afectează. Eu m-am trezit în 2010, după ce îmi luasem un cadou la 40 de ani, o mașină cu motor mare. Am plătit impozitul pe jumătate de an, după m-am trezit că mi-a crescut de 2,5 ori.

Avea mașina motor de 5.500 cm³. Luasem în considerare că am de plătit 3.000 de lei. Și când să achit diferența pe jumătate de an, m-am trezit că a trebuit să acopăr până la 8.000 și ceva de lei. Acum nici nu vreau să mă gândesc cât e, că sigur ajunge la vreo 12.000 de lei”, a mai punctat specialistul.

De ce proprietarii de hibride și mild-hybrid plătesc mai puțin decât cei cu diesel sau benzină

În România, modul de calcul al impozitului auto diferă în funcție de tipul motorului – diesel, pe benzină, hibrid sau mild-hybrid – și nu este reglementat printr-o formulă unitară la nivel național. Autoritățile locale stabilesc coeficienții și reducerile aplicabile, iar aceste decizii se raportează la prevederile generale ale Codului Fiscal.

Diferențele de impozitare rezultă, așadar, dintr-o combinație între capacitatea cilindrică a motorului, tipul de combustibil folosit și politica locală privind reducerile sau scutirile. În practică, acest lucru înseamnă că două vehicule cu aceeași capacitate a motorului, dar cu tehnologii diferite – de exemplu, un motor pe benzină comparativ cu unul mild-hybrid – pot fi supuse unor taxe anuale extrem de diferite.

Astfel, șoferii care dețin mașini hibride sau mild-hybrid beneficiază de avantaje fiscale considerabile, în timp ce proprietarii de autoturisme diesel sau pe benzină mai vechi pot plăti impozite mult mai ridicate, chiar dacă mașinile au aceeași cilindree. Această variabilitate subliniază importanța informării prealabile asupra calculelor locale de impozit înainte de achiziția sau înmatricularea unui vehicul.

De ce plătesc dieselurile mai mult decât benzina pentru aceeași cilindree

Calculul impozitului de bază pentru motoarele pe benzină și diesel se face în funcție de capacitatea cilindrică a vehiculului și de anul de fabricație, conform reglementărilor Codului Fiscal. În practică, acest lucru înseamnă că, cu cât motorul este mai mare sau mai vechi, cu atât impozitul anual este mai ridicat.

De asemenea, pentru aceeași capacitate cilindrică, motoarele diesel sunt, în general, impozitate mai mult decât cele pe benzină. Motivul principal este legat de impactul asupra mediului: dieselul este considerat mai poluant, iar mașinile cu norme de poluare mai vechi plătesc taxe suplimentare. Astfel, un autoturism diesel de generație mai veche poate atrage un impozit semnificativ mai mare comparativ cu un vehicul pe benzină de aceeași cilindree și vechime.

Această diferențiere urmărește nu doar recunoașterea capacității motorului, ci și reducerea efectelor poluării, stimulând, totodată, trecerea către motoare mai eficiente și mai puțin poluante.

De ce plătesc șoferii de hibride și mild-hybrid impozite mult mai mici

În România, autoturismele hibride și mild-hybrid beneficiază frecvent de reduceri substanțiale la impozitul auto, care în anumite localități pot ajunge chiar până la 95%. Aceste facilități fiscale au fost gândite pentru a încuraja utilizarea tehnologiilor mai puțin poluante și pentru a stimula eficiența energetică în transportul rutier.

Practic, impactul acestor reduceri este semnificativ: un motor de 1.200 cm³ mild-hybrid poate fi taxat cu un impozit aproape simbolic, în timp ce un motor diesel de aceeași cilindree, fără tehnologie hibridă, poate ajunge să plătească câteva zeci de lei pe an. Această diferență evidențiază avantajele fiscale pentru șoferii care aleg vehicule mai prietenoase cu mediul, în timp ce, totodată, accentuează necesitatea unor reguli clare și echitabile pentru calcularea impozitului în funcție de tipul de motorizare.

Cum e posibil ca două mașini cu același motor să aibă impozite de la 200 la 3.600 de lei

Unul dintre cei mai buni specialiști în fiscalitate din România a atras atenția și asupra diferențelor uriașe de impozitare între mașinile vechi și cele noi, deși au același tip de motor. El a dat exemplu propriilor automobile: pentru un BMW X5 vechi de 18 ani, cu motor diesel de 3 litri, plătește anual circa 3.600 de lei, în timp ce pentru un X5 nou, cu aceeași motorizare, impozitul este de doar 200 de lei.

În firmă, un alt autoturism de 3 litri, relativ nou, dar fără tehnologie mild hybrid, este taxat la fel de mult ca unul de acum două decenii.

„Eu am două X5-uri. Unul care are aproape 18 ani. Cu motor de 3 litri diesel. Și unul care are două luni cu motor de 3 litri diesel. Același motor cu evoluțiile aferente. La cel vechi, fără discount, plătesc vreo 3.600 de lei pe an. Iar la cel nou, plătesc vreo 200 de lei.

Mai avem în firmă un motor de 3.000, care aree 4-5 ani, dar e mașina nouă. Care n-are mild hybrid, e aceeași firmă ca celelalte și costurile sunt ca cel de acum 20 de ani”, a mai spus Biriș, avocat de business, pentru FANATIK.

Cât de vechi sunt mașinile care circulă pe șoselele din România

Măsura privind recalcularea impozitului auto își propune, pe lângă reducerea poluării, să stimuleze și achiziția de mașini noi. Din cele peste 8,6 milioane de autoturisme care circulă pe șoselele din România, aproape 3 milioane respectă norma de poluare Euro 4, ceea ce înseamnă că au aproximativ 19 ani vechime.

Alte 1,2 milioane de vehicule se încadrează la Euro 3, fabricate începând cu anul 2000, iar doar un sfert din totalul de autoturisme sunt mai noi de 15 ani. Această situație arată cât de multe mașini vechi încă circulă pe drumurile din România și justifică, în opinia autorităților, aplicarea principiului „poluatorul plătește” și ajustarea impozitelor pentru a încuraja înnoirea parcului auto.

De ce impozitul auto favorizează hibridele și penalizează mașinile diesel

Avocatul în business, Biriș, atrage atenția asupra dezechilibrelor majore din actualul sistem de impozitare auto. Potrivit acestuia, diferențele dintre mașinile mici, hibride sau diesel sunt uriașe și, în multe cazuri, absurde.

„La motor de 1.200 se plătește 66 de lei. Cu discount 95%, trebuie să scoată din buzunar 3.30 de bani pe an. La un motor de 2.000 litri, plătești 280 de lei pe an dacă nu are hibrid. Și doar 14 lei dacă are mild hybrid.

O majorare pur și simplu a impozitului nu are niciun sens. El trebuie reformat, trebuie să ne gândim la un interval între un minim și un maxim mult mai comprimat. Că nu e normală o astfel de diferență. Până la urmă asta e un impozit pentru folosirea infrastructurii locale.

Nu e normal să plătești pentru unele nimic, aproape nimic, că la electric e chiar zero. Plus că, pe politicile astea flower power sunt și parcare gratuită la mild hybrid”, a mai menționat Gabriel Biriș.