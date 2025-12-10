Impozite 2026, după decizia CCR! Cât va plăti un român pentru apartament și mașină

ADVERTISEMENT

Românii se pregătesc pentru cele mai mari creșteri de impozite din ultimii ani. Noile calcule arată că, de la 1 ianuarie 2026, taxele pentru un apartament și o mașină vor crește serios, în funcție de valoarea proprietății, respectiv de capacitatea cilindrică a autoturismului. Iar viitorul nu sună prea roz: din 2027, impozitele pot depăși 2.500 -3.000 de lei pe an.

Cât va plăti un român pentru apartament și mașină de la 1 ianuarie 2026?

Curtea Constituțională a României a dat undă verde modificărilor privind impozitarea locuințelor, terenurilor, mașinilor și a dividendelor, confirmând că toate majorările prevăzute de noua lege vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Decizia CCR înseamnă practic că statul poate aplica noile formule de calcul, iar românii se pregătesc pentru cea mai amplă schimbare a sistemului fiscal local din ultimii ani.

Noua lege aduce o creștere semnificativă a valorii impozabile a locuințelor, ceea ce va duce automat la impozite mai mari pentru case și apartamente. Proprietarii de terenuri vor plăti și ei mai mult, pentru că bazele de calcul cresc, iar diferențele vor fi vizibile mai ales în zonele urbane.

Primăriile decid suma finală datorată în fiecare oraș

Șoferii vor fi afectați de un nou mod de impozitare a mașinilor, în care capacitatea cilindrică și norma de poluare vor cântări mai greu, astfel încât vehiculele vechi și poluante vor ajunge să aibă taxe considerabil mai ridicate.

În urma deciziei CCR, mingea este acum în terenul primăriilor. Administrațiile locale vor trebui să adopte hotărâri prin care să stabilească exact ce coeficienți aplică și cum calculează noile taxe în fiecare localitate. Cu alte cuvinte, legea fixează cadrul general, dar nivelul final al impozitelor din 2026 va depinde de deciziile pe care le ia fiecare primărie în parte.

Calculele noilor taxe locale

Pentru a înțelege concret cât vor plăti românii după noile majorări, FANATIK a realizat câteva calcule estimative împreună cu economistul Adrian Negrescu. Acesta ne-a explicat cum vor arăta, în 2026, impozitele pentru un apartament cu două sau trei camere, dar și pentru o casă ori un autoturism, luând în considerare noile formule de calcul stabilite prin lege.

El a făcut o evaluare realistă a situației și a arătat de ce era de așteptat ca impozitele să crească substanțial.

„Era de așteptat să asistăm la o asemenea creștere de impozite în condițiile în care impozitul pe locuință, pe casă și impozitul pe mașină ajunseseră să valoreze cât un coș de cumpărături de la hipermarket. Altfel spus, cu 60 de lei cât plăteam impozit pe locuință, era greu să avem pretenția că autoritățile locale să ne construiască drumul, să ne facă locuri de parcare, să dezvolte grădinițe, să asigure curățenia.

O creștere de 70% a impozitului pe locuință va duce la o majorare semnificativă cu 200-300 de lei pentru locuințele care au 2-3 camere din marile orașe”, a dezvăluit Negrescu.

De ce cresc impozitele și ce ne așteaptă în 2027

Mai departe, specialistul în economie precizează care sunt motivele din spatele majorărilor semnificative de taxe, arătând de ce acestea nu au fost actualizate de ani de zile și ce impact vor avea în viitor.

„Taxele locale nu au mai fost modificate de an de zile din interesul vădit electoral al primarilor de a nu deranja electoratul în preajma alegerilor care au fost anul trecut și în acest an. Este nota de plată pe care o plătim pentru acest considerent electoral.

În mod normal, taxele și impozitele ar fi trebuit să crească treptat în fiecare an, în așa fel încât șocul majorării cu 70% a impozitărilor locale să nu fie atât de mare.

Să nu uităm, de asemenea, că din 2027 ne așteaptă încă o creștere, poate chiar mai puternică, a taxelor locale, pentru că se va aplica sistemul de proprietate”, a mai punctat, pentru FANATIK, analistul economic.

Negrescu: „Vei plăti de 3-4 ori mai mult”

În continuare, Negrescu ține să clarifice punctual ce înseamnă, din 2027, noua taxare: „Adică, valoarea de piață a apartamentului în care locuiești va determina nivelul impozitului. Dacă stai într-un apartament cu 2-3 camere în centrul Capitalei, vei plăti de 3-4 ori mai mult taxă locală față de cel care stă în Berceni, la periferie, în funcție de valoarea de piață a imobilului stabilită de autorități.

Atunci va fi o problemă și sper că pentru acel moment autoritățile să găsească o modalitate de a ajutora pe cei cu venituri mici, de a asigura niște compensări de orice natură, numai pentru ca oamenii să-și permită să plătească acele impozite foarte mari”.

Impozitele din 2026: cât vom scoate din buzunar pentru un apartament cu 2-3, dar și pentru o casă

Ca să concretizăm calculul pentru un apartament cu 2 și 3 camere, dar și pentru o casă, economistul a realizat câteva estimări pentru FANATIK, explicând cum se vor reflecta .

„Dacă la un apartament cu 2 camere se plătea un impozit de 100 de lei. Probabil din 2026 se va plăti undeva în jur de 170 de lei. Suma nu reprezintă o mare problemă, cel puțin în momentul de față, având în vedere costurile generale cu viața de zi cu zi. Cu 170 de lei dacă te duci la hipermarket nu cumperi foarte multe lucruri, așa că trebuie să privim din această perspectivă costurile cu taxele și impozitele.

La un apartament cu 3 camere, dacă era undeva în jur de 200 de lei. Acum o să puneți cel puțin 100 lei. Se va ajunge la 300-320 de lei. Depinde foarte mult consilierii locali din fiecare localitate în parte, cum vor aplica această nouă lege”, se arată conform calculelor realizate de Adrian Negrescu, în special pentru FANATIK.

Cât vor plăti proprietarii pentru case și terenuri în 2026

Expertul financiar a detaliat apoi ce înseamnă majorările pentru o casă și terenul aferent, oferind o perspectivă asupra cheltuielilor reale ale proprietarilor.

„La o casă de 150 de metri pătrați plus teren de 50 de metri pătrați, impozitul era de 240-260 de lei, probabil va crește pe la 340 de lei minim.

Totuși, ar trebui să avem taxe mici pentru că avem și salarii mici. Însă, dacă ne dorim investiții, dacă ne dorim într-adevăr ca orașele, localitățile noastre să arate din ce în ce mai bine, toate lucrurile astea costă. De la iluminatul stradal pe led, la serviciile de curățenie, la costurile cu construcția unor școli, a unor grădinițe, a unor creșe, de care avem, cu siguranță, nevoie”, adaugă specialistul în calcule economice.

Impozitele pe mașini vor crește drastic pentru autoturismele vechi

Pe lângă majorările pentru locuințe și terenuri, analistul financiar a specificat și cum se vor schimba impozitele pentru mașini, în special pentru autoturismele mai vechi.

„În ceea ce privește impozitul la mașini, pentru cei care era undeva la 180 de lei, la o mașină din anul 2013. Din 2026 va fi, din punctul meu de vedere, aproape dublu, adică 360 de lei. Mai ales că mașina respectivă este mai veche de 10 ani.

Eu mă aștept ca din 2027, impozitul pe mașină să devină chiar mai punitiv, adică să crească chiar de 3-4 ori față de cel care este aplicat în 2026, urmând ca cei care au mașini mai vechi de 10 ani și cu motoare puternice să plătească impozite care vor depăși 2.500-3.000 de lei pe an pe fondul noii legislații, care cu siguranță va intra în vigoare”, a mărturisit, în final, Adrian Negrescu, pentru FANATIK.

Astfel, la un calcul simplu, pe an combinat pentru locuință și mașină, luând în considerare creșterile estimate pentru un apartament de 2–3 camere și o mașină veche de peste 10 ani.