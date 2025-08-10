News

Impozite mai mari cu până la 70% pentru locuințe. Premierul României explică ce modificări vor intra în vigoare din 2026

Se pare că unii români ar putea să plătească impozite cu până la 70% mai mari pentru locuințe. Ilie Bolojan a abordat acest subiect.
Valentina Vladoi
10.08.2025 | 23:14
Impozite mai mari cu pana la 70 pentru locuinte Premierul Romaniei explica ce modificari vor intra in vigoare din 2026
Impozite mai mari pentru locuințe din 2026. Sursă foto: Freepik / colaj Fanatik

Am putea ajunge să plătim impozite mai mari cu până la 70% pentru locuințe? Premierul Ilie Bolojan spune că un astfel de scenariu este cât se poate de realist, însă doar în anumite situații.

ADVERTISEMENT

Cine sunt românii care ar putea plăti impozite mai mari cu până la 70% pentru locuințe

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat astăzi dacă unele impozite locale vor crește cu 70%. Și se pare că într-adevăr, în unele cazuri, românii ar putea ajunge să plătească sume mult mai mari.

Potrivit premierului, este vorba despre acele comune unde primăriile nu şi-au indexat impozitele de mai mulţi ani. În acest caz, într-adevăr, valoarea impozitelor pe proprietăți poate crește şi cu 70%.

ADVERTISEMENT

„Este posibil ca acolo unde într-o comună nu s-au indexat impozitele de ani de zile să se ajungă la o astfel de majorare exclusiv pentru persoanele fizice pentru că pentru persoanele juridice calculele se fac după alte formule care ţin cont de valoarea activului respectiv”, a spus premierul la Antena 3.

Noile modificări se vor aplica de la 1 ianuarie 2026

Ilie Bolojan a mai ținut să precizeze însă că și dacă va fi vorba de impozite mai mari cu până la 70%, o astfel de majorare va fi posibilă doar de la 1 ianuarie 2026, deci în niciun caz din acest an.

ADVERTISEMENT
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața...
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”

Care este însă explicația? În cazul în care unele impozite nu au fost calculate la valoarea de piață, vor exista modificări. De vină, spune ministrul, este criza bugetară actuală în care se află România.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții la Craiova - Hermannstadt: gol anulat în minutul 90+2! Ce...
Digisport.ro
Scandal de proporții la Craiova - Hermannstadt: gol anulat în minutul 90+2! Ce arată reluările

”Este posibil, în anumite situaţii, să se întâmple şi acest lucru, deci o creștere de impozite pe proprietăţi, la persoanele fizice datorită faptului că ele nu au fost calculate la valoarea de piaţă, este posibilă de la 1 ianuarie anul viitor. Asta în contextul crizei bugetare pe care o traversează România şi necesitatea de a ne echilibra bugetele”, a mai declarat acesta.

ADVERTISEMENT

În cadrul declarației sale, Ilie Bolojan a mai adăugat și că situația economică a României este una cât se poate de complicată. Astfel, este nevoie de bani la bugetul de stat.

„Nu mai avem posibilitatea să redirecționăm pentru autoritățile locale sau pentru alte categorii de cheltuieli, sumele care au fost direcţionate până acum datorită volumului mare de investiţii pe care l-a generat România şi datorită cheltuielilor pe care nu le-am controlat, la bugetul de stat”, a mai adăugat el.

Povestea femeii care a fost moartă pentru câteva minute. În urma accidentului grav...
Fanatik
Povestea femeii care a fost moartă pentru câteva minute. În urma accidentului grav pe care l-a suferit, aceasta susține că îngerii i-au arătat viitorul soț. „Acum suntem căsătoriți”
Ce spune Ilie Bolojan despre ieșirea PSD de la guvernare: “Partea de stabilitate...
Fanatik
Ce spune Ilie Bolojan despre ieșirea PSD de la guvernare: “Partea de stabilitate este foarte importantă”
Ilie Bolojan nu exclude concedierile de personal după adoptarea celui de-al doilea pachet...
Fanatik
Ilie Bolojan nu exclude concedierile de personal după adoptarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Care sunt instituțiile vizate
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Maria Ceaușilă a atras toate privirile în Bănie! A văzut meciul cu Hermannstadt...
iamsport.ro
Maria Ceaușilă a atras toate privirile în Bănie! A văzut meciul cu Hermannstadt alături de un fost mare internațional român
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!