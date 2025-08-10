Impozite mai mari cu până la 70% pentru locuințe. Premierul României explică ce modificări vor intra în vigoare din 2026

Am putea ajunge să plătim impozite mai mari cu până la 70% pentru locuințe? Premierul Ilie Bolojan spune că un astfel de scenariu este cât se poate de realist, însă doar în anumite situații.

Cine sunt românii care ar putea plăti impozite mai mari cu până la 70% pentru locuințe

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat astăzi cu 70%. Și se pare că într-adevăr, în unele cazuri, românii ar putea ajunge să plătească sume mult mai mari.

Potrivit premierului, este vorba despre acele comune unde primăriile nu şi-au indexat impozitele de mai mulţi ani. În acest caz, într-adevăr, valoarea impozitelor pe proprietăți poate crește şi cu 70%.

„Este posibil ca acolo unde într-o comună nu s-au indexat impozitele de ani de zile să se ajungă la o astfel de majorare exclusiv pentru persoanele fizice pentru că pentru persoanele juridice calculele se fac după alte formule care ţin cont de valoarea activului respectiv”, a spus premierul la Antena 3.

Noile modificări se vor aplica de la 1 ianuarie 2026

Ilie Bolojan a mai ținut să precizeze însă că și dacă va fi vorba de impozite mai mari cu până la 70%, , deci în niciun caz din acest an.

Care este însă explicația? În cazul în care unele impozite nu au fost calculate la valoarea de piață, vor exista modificări. De vină, spune ministrul, este criza bugetară actuală în care se află România.

”Este posibil, în anumite situaţii, să se întâmple şi acest lucru, deci o creștere de impozite pe proprietăţi, la persoanele fizice datorită faptului că ele nu au fost calculate la valoarea de piaţă, este posibilă de la 1 ianuarie anul viitor. Asta în contextul crizei bugetare pe care o traversează România şi necesitatea de a ne echilibra bugetele”, a mai declarat acesta.

În cadrul declarației sale, Ilie Bolojan a mai adăugat și că situația economică a României este una cât se poate de complicată. Astfel, este nevoie de bani la bugetul de stat.

„Nu mai avem posibilitatea să redirecționăm pentru autoritățile locale sau pentru alte categorii de cheltuieli, sumele care au fost direcţionate până acum datorită volumului mare de investiţii pe care l-a generat România şi datorită cheltuielilor pe care nu le-am controlat, la bugetul de stat”, a mai adăugat el.