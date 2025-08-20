Impozitele pe locuințe vor exploda. Creșterile pregătite de Guvernul Bolojan pentru toți proprietarii

Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește o nouă lovitură fiscală pentru români. Impozitele pe locuințe vor crește cu 60-70% la nivel local, potrivit anunțului făcut de vicepremierul Tanczos Barna. Măsura face parte din al doilea pachet de reforme fiscale pentru care Executivul urmează să își asume răspunderea.

ADVERTISEMENT

Impozitele pe locuințe vor exploda. Creșterile pregătite de Guvernul Bolojan

Vicepremierul a explicat că această creștere este discutată inclusiv cu Comisia Europeană. Analizele arată că multe comune nu au majorat impozitele de ani de zile și se bazează aproape exclusiv pe fondurile de la bugetul central. Autoritățile vor ca primăriile să devină mai independente financiar și să aibă resurse pentru proiecte locale.

„Momentan, vorbim de un procent de 60-70%. E o discuție pe care o poartă România cu Comisia Europeană. Analizele Comisiei Europene, dar și ale Ministerului Finanțelor arată că foarte multe comune nu , așa cum ar trebui. În foarte multe situații, unitatea administrativă teritorială (UAT), primăria, se bazează foarte mult pe veniturile de la centru și foarte puțin pe veniturile proprii”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna la

ADVERTISEMENT

Ce spun specialiștii despre această măsură

Economistul Cristian Păun a atras atenția tot pentru sursa citată că ar trebui făcută o diferență între impozitele pentru locuințele în care oamenii trăiesc și cele pentru casele de vacanță. În opinia sa, în multe state europene există astfel de diferențieri, iar România ar trebui să adopte același model, mai ales că impozitele cresc, dar salariile sunt încă mult mai mici decât în Uniunea Europeană.

Ce se întâmplă cu impozitele pe mașini. Anunțul lui Tanczos Barna

În privința , Guvernul nu a luat o decizie finală. Tanczos Barna a precizat că se discută inclusiv despre introducerea unui impozit pentru mașinile electrice scumpe. Oficialul a dat exemplu autoturismele de peste 100.000 de euro, care în prezent sunt scutite de taxe doar pentru că sunt electrice.

ADVERTISEMENT

„Au fost foarte multe discuții, inclusiv la mașinile electrice, dacă ele trebuie scutite 100% sau nu (de impozite – n.r.). Sunt mașini de 100.000 de euro, sau de 150.000 de euro – dacă e mașină electrică, nu mi se pare normal să nu se plătească niciun impozit, doar pentru că e mașină electrică. Pentru aceste mașini (considerate de lux – n.r.) trebuie stabilit un impozit, asta înseamnă echitate socială”, a mai menționat vicepremierul României.