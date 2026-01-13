Impozitul uriaș plătit de Gigi Becali lunar. FCSB îl costă o avere. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a încasat în ultimii ani, pe transferuri sau pe performanțele europene, sume uriașe de bani, de ordinul zecilor de milioane de euro. În același timp, patronul FCSB are și dări uriașe către stat. Care este impozitul lunar pe care îl plătește omul de afaceri numai pe salariile vedetelor campioanei din SuperLiga.

Cât îl costă pe Gigi Becali FCSB lună de lună. Impozitul uriaș pe care îl achită

În intervenția sa de marți, 13 ianuarie 2026 de la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a vorbit și despre chestiuni financiare legate de clubul pe care îl patronează. Latifundiarul a spus că, în ultimul an, a încasat numai pentru doi jucători, suma de aproape 20 de milioane de euro.

Pe cât sunt de uriașe veniturile unui club de fotbal, pe atât sunt de mari și cheltuielile și taxele. . „În ultimul an, cu banii lui Coman și pe Șut, cred că vreo 17-20 de milioane am încasat. Și mai am 4 milioane în cont și am scos vreo două. Adică 6. Înseamnă că vreo 13-14 milioane s-au evaporat”, a afirmat Becali.

În ceea ce privește impozitul datorat statului român lună de lună, patronul campioanei dezvăluie că numai pentru salariile jucătorilor din lotul lui Elias Charalambous scoate din buzunar 100.000 de euro. „La statul român eu, Becali, în fiecare lună, 100.000 de euro impozite, nu mai spun taxe, TVA și alea, că alea se compensează. Dar eu, în fiecare lună, pac suta de mii la statul român”, a adăugat patronul FCSB.

Suma uriașă plătită de Gigi Becali statului român pentru a construi case la Pechea

În urmă cu doi ani, în ajutorarea oamenilor din comuna Pechea, județul Galați, lovită de inundații devastatoare. Omul de afaceri a dat 500.000 de euro pentru a face case pentru sinistrați.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul FCSB a spus că, pentru a putea ajuta oamenii din Galați loviți de furia naturii, a fost nevoit să dea „cadou” statului 100.000 de euro. E vorba de TVA-ul pentru cei 500.000 de euro.

„Eu, ca să dau la Pechea 500.000 de euro case la oameni ca să le fac, i-am plătit statului român 100.000 de euro cadou. Că trebuia să dau să plătesc cu TVA materialele. Și eu, Becali, eu din contul meu particular, am cumpărat materiale de 500 de mii și am dat și statului român 100 de mii cadou. Băi, vreau să fac bine la oameni. Uite, îți dau și ție 100 de mii cadou, măi, statule român.

Am dat 100 de mii la statul român ca să-mi permită, că materialele erau cu TVA. Nu puteam să le iau fără TVA. Ca să dau cadou 500.000 la oameni inundați, am dat 100.000 la statul român. La sport, situația e clară. În fiecare lună, suta de mii la statul român”, a mai precizat Becali.