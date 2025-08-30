Impresar român, atacat cibernetic. S-a dus direct la Poliție! „Au pretins că sunt eu, oferind contracte false jucătorilor!”. Exclusiv

IG Sports Management, firma de impresariat a agentului român Rareș Pop, a fost victima unui atac cibernetic. Impresarul a vorbit despre cele întâmplate și a dezvăluit că este în contact cu autoritățile pentru a-i identifica pe cei care s-au aflat în spatele atacului.

ADVERTISEMENT

Impresar român, victima unui atac cibernetic

Agentul FIFA Rareș Pop a dezvăluit că a fost victima unui atac cibernetic, mai multe persoane folosindu-se de numărul său de telefon pentru a intra în contact cu diverși fotbaliști. „Persoane necunoscute au contactat mai mulți jucători de fotbal folosindu-se în mod fraudulos de numărul meu de telefon, pretinzând că sunt eu și oferind contracte false.

Mai mult, au folosit informații reale despre situația unor jucători, încercând să inducă ideea că ar fi o comunicare autentică din partea mea. Țin să precizez clar că nu am nicio legătură cu aceste apeluri. Situația a fost raportată imediat autorităților, care au deschis un dosar de cercetare penală.

ADVERTISEMENT

Colaborez deplin cu organele de anchetă pentru a identifica persoanele responsabile. Reamintesc tuturor jucătorilor și cluburilor că toate discuțiile oficiale cu mine și cu IG Sports Management au loc exclusiv prin canalele oficiale ale agenției”, a transmis impresarul român în exclusivitate pentru FANATIK. Printre jucătorii reprezentați de Rareș Pop se numără atacantul lui Dinamo, Alexandru Pop, sau fotbalistul Farului, Răzvan Tănasă.

Transfer important realizat în această vară în Superliga de Rareș Pop

Rareș Pop este impresarul care a intermediat în această vară. La acel moment, , agentul FIFA a oferit toate detaliile vizavi de aceasă mutare.

ADVERTISEMENT

„Discuțiile cu Craiova au început undeva chiar anul trecut. În primăvara lui 2024 a fost un interes. Eu l-am propus pe jucătorul șefului departamentului de scouting și ulterior în vară am mai intrat în câteva discuții. Sigur, probabil că vara trecută nu era cel mai bun moment pentru David să facă pasul acolo, pentru că încă era generația 2002, 2003, under 21.

ADVERTISEMENT

El are de acum patru ani de zile, în momentul acesta, pentru a fi util cu regula U21. Am considerat că nu era momentul oportun și am preferat să mai aibă un sezon la Divizia B unde să evolueze, să progreseze și așa mai departe. Discuțiile cu Craiova, cum am spus, au fost de anul trecut. Într-adevăr, au mai fost și alte discuții vara asta, au mai fost patru echipe interesate de el, foarte, foarte concret.

Am zis că s-ar putea să așteptăm până după EURO, însă ca timing vine o perioadă, să zic, destul de aglomerată. Are și probele de bacalaureat. Acum are și Campionatul European Under 19. După ce ar termina teoretic campionatul european, ar trebui să intre direct în pregătire.

ADVERTISEMENT

Echipele se reunesc probabil înainte ca să fie terminat Campionatul European. Și am luat decizia împreună cu el și cu familia lui că e cel mai bine să alegem acum ca să fie și el liniștit, să poată să intre ulterior în pregătiri cu echipa unde va evolua”, a explicat el.