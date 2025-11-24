Impresara apropiată de Steaua Roșie, dezvăluiri de la Belgrad înainte de meciul cu FCSB! Laurette Nogo: „Ambele echipe sunt în criză”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Laurette Nogo De Lys a prefațat partida dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB din etapa a 5-a din grupele UEFA Europa League. Impresara cunoaște extrem de bine ambele echipe și anunță un adevărat infern pe „Maracana din Belgrad” pentru campioana României.

Laurette Nogo De Lys, impresara care colaborează cu Steaua Roșie, detalii de ultimă oră din Serbia înainte de meciul cu FCSB

Laurette Nogo De Lys, impresara din România stabilită de 3 ani la Belgrad, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK: „Toată lumea mă caută să vorbesc de meciul ăsta, care e de asemenea foarte important pentru mine pentru că jucăm cu FCSB, pe care eu o consider Steaua.

Pot să zic că orice sârb spune că FCSB e Steaua. Ei îl respectă foarte mult pe Miodrag Belodedici și îl consideră legenda lor și au rămas în contact cu el. Nu m-a întrebat încă nimeni de la FCSB de Steaua Roșie”.

În privința posibilelor incidente, agenta de jucători e sigură că lucrurile nu vor degenera: „Ultrașii naționalei României și cei sârbi s-au întâlnit chiar la Belgrad înainte de meciul de la Zenica. Nu cred că a fost niciun risc să se joace fără spectatori și cred că va fi un stadion plin și o atmosferă extraordinară. Nu cred că vor fi incidente pentru că românii sunt foarte bine văzuți în Serbia. Este un meci între două țări prietene și nu cred că vor fi probleme”.

Laurette Nogo De Lys știe care e diferența între FCSB și Steaua Roșie Belgrad

Laurette Nogo De Lys a Europei, dar și programul celor două echipe: „Steaua Roșie nu stă foarte bine în Europa League pentru că așteptările erau mult mai mari. Avem însă un program mai bun decât FCSB. Cu o victorie chiar sunt șanse bune de calificare.

Steaua Roșie mai are cu Sturm Graz și Malmo în deplasare și ultimul meci pe teren propriu cu Celta Vigo. FCSB are meciuri mult mai dificile cu Feyenoord, Fenerbahce și Dinamo Zagreb.

Nici în campionat nu stăm așa rău pentru că dacă vor câștiga restanța din decembrie cu Vojvodina vor trece pe primul loc. Sincer ambele echipe trec însă prin momente grele și din punct de vedere sportiv și mental și par cam depășite de situație”.

Vladan Milojevic, antrenorul lui Steaua Roșie, pe picior de plecare

Jurnaliștii de la Belgrad au că deja un alt tehnician ar fi semnat un precontract cu Crvena Zvezda: „În presa de aici se vorbește deja despre schimbarea antrenorului, care își termină contractul în această iarnă. FCSB merge foarte prost în campionat anul ăsta, iar în Europa League au doar 3 puncte. Adică sunt pe locul 10. Steaua Roșie e totuși pe locul 2.

Cu o victorie în partida asta însă oricare dintre cele două echipe poate să iasă din criză cu mici schimbări. Clar o să fie un imbold din puncte vedere moral, dar nu va fi de ajuns pentru că e o situație destul de complicată.

Care sunt cei mai periculoși jucători de la Steaua Roșie

Laurette Nogo De Lys a analizat pe unii dintre cei mai importanți jucători de la Steaua Roșie Belgrad și îi avertizează pe cei de la FCSB înainte de marele meci din Europa League: „Arnautovic rămâne vedeta echipei și e foarte respectat, e un nume imens și e genul de jucător care îți schimbă oricând nivelul și percepția. Pericole? Depinde cine o să joace. Bruno Duarte e un atacant foarte bun. E bombă!

Radonjic este un jucător cu experiență și valoare, iar principala lui armă rămâne viteza, poate dezechilibra oricând și poate crea ocazii din nimic. Plus Kostov care la 17 ani deja e urmărit de cluburi din Premier League. Au un portar foarte bun, care e în formă. În apărare Steaua Roșie stă bine, la nivelul fundașilor centrali.

Handel e cel mai bine cotat jucător al echipei, mai ales că are doar 24 de ani și e în formă. Katai a avut de asemenea evoluții bune în ultimul timp. Milson e un jucător foarte bun, doar că nu s-a acomodat încă, dar potențialul lui e foarte mare. Din păcate, ultimul meci a fost destul de slab, am pierdut cu 0-1 cu echipa de pe locul 9. Jucătorii au o primă la fiecare meci din Europa, dar nu pot să îți dau mai multe detalii”.

Cine este Laurette Nogo

Laurette Nogo reprezintă mai mulți jucători din România precum și din Serbia și a fost agenta regretatului fotbalist al lui Dinamo, Patrick Ekeng, decedat pe teren în 2016, fiind una dintre puținele femei care a reușit într-o lume a bărbaților.

În prezent, în România, printre alții, impresara îi reprezintă pe Jonathan Cisse, de la U Cluj și Ionuț Panțîru, fostul jucător al FCSB sau Stipe Juric, fostul jucător al lui CFR Cluj.