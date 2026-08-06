Impresarii români, puși la pământ de evoluțiile slabe ale echipelor din SuperLiga în cupele europene: „Vindem doar pe sume de nimic!”

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La fel ca și cluburile, impresarii trăiesc din vânzarea de jucători pe sume mari, preferabil în străinătate. Din păcate, Superliga a devenit o oaie neagră a campionatelor din lumea civilizată, astfel că șansele ca oricine să dea lovitura sunt aproape nule. Între timp, croații și sârbii vând jucători pe zeci de milioane de euro.

Mihăiță Pleșan crede că Universitatea Craiova se poate califica fără probleme în grupe

Pentru început, Mihăiță Pleșan a comentat șansele Craiovei de a se califica în grupele Europa League: în teorie foarte mari. „O văd favorită pe Craiova. Știm de anul trecut, au arătat cum trebuie. În momentul ăsta au avut mici sincope. Una din problemele Craiovei a fost timpul scurt de pregătire. Mulți internaționali, au venit târziu. În momentul ăsta nu e niciun jucător care să fie în vârf de formă. Dacă în trecut găseai 2-3 să fie vârf de formă, acum nu mai ai și se vede în jocul echipei.

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Noi, cei care ținem cu Craiova, speram să prindem play-off-ul de Champions League. Grupă de Europa League ar fi OK. Nu cred că ar fi peste Craiova nici Ararat sau Celje. În mod normal ar trebui să prinzi grupa de Europa League”, a declarat Pleșan la FANATIK SUPERLIGA.

Mihăiță Pleșan se plâng de viața de impresar și anunță că e imposibil să mai vândă cineva jucători pe bani mulți

Totodată, Mihăiță Pleșan s-a plâns de viața de impresar și a anunțat că în prezent e imposibil ca cineva să mai vândă jucători români pe bani mulți, pentru că Superliga nu mai are valoare și credibilitate în ochii nimănui.

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„Din păcate nu putem să vindem nici noi un jucător cu 7-10 milioane în momentul ăsta? Cine va vinde jucători de 5-6 milioane e chiar un agent foarte bun. Vorbesc de agent român, e foarte greu, dacă sunt 2-3 variante și e un român, românul e ultima variantă mereu. Nu te poți bate cu sârbii, cu croații, nu mai vorbim de francezi și alții.

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Nu vedeți că unul dintre cei mai importanți tineri din România s-a dus în Turcia la o nou promovată? Despre ce vorbim (n.r. Borza). Noi visăm, dar nu suntem realiști. Olaru a plecat pe două milioane și ceva, unul dintre cei mai importanți jucători și a plecat pe o sumă de nimic. Raportat la ce e în fotbalul mare, cred că și prețurile sunt nerealiste”, a completat Pleșan la FANATIK SUPERLIGA.

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Concluzia a fost trasă de fostul fotbalist Sabin Ilie. Acesta e de părere că în momentul de față niciun român din Superliga nu se poate transfera pe 10 milioane de euro decât dacă ajunge să joace meci de meci la echipa națională și să facă minuni: „Ca să vând un jucător de 8-9 milioane în Europa, trebuie să zburde la echipa națională. Olaru…dacă ai un copil talentat la 23-24 ani care joacă meci de meci la națională și trage echipa după el, îl vinzi cu 10-12 milioane”.