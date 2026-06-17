Sport

Impresarul a plecat în China ca să negocieze noul contract al lui Florin Tănase. Exclusiv

Florin Tănase ar putea pleca de la FCSB în această vară. Fanatik a aflat că impresarul Florin Vulturar a plecat în China pentru a discuta despre oferta primită de "decarul" roş-albaştrilor.
Cristi Coste, Marian Popovici
17.06.2026 | 21:45
Impresarul a plecat in China ca sa negocieze noul contract al lui Florin Tanase Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Impresarul a plecat în China ca să negocieze noul contract al lui Florin Tănase. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

După transferul lui Darius Olaru la Union Saint-Gilloise, FCSB ar putea să piardă un alt jucător crucial înaintea noului sezon. Florin Tănase este ademenit în China, cu o ofertă importantă din punct de vedere financiar.

Impresarul lui Florin Tănase a plecat în China! Ce salariu îi oferă chinezii „decarului” FCSB

Din informaţiile FANATIK, Florin Vulturar, partenerul de afaceri şi impresarul lui Florin Tănase, a plecat în China pentru a discuta despre oferta pe care o are fotbalistul. Chinezii îi pun pe masă un contract valabil doi ani, cu un salariu de 1,3 milioane de euro anual, plus bonusuri.

ADVERTISEMENT

O ofertă financiară importantă pentru jucătorul în vârstă de 31 de ani care va deveni liber de contract la finalul acestei luni. Cu toate acestea oficialii FCSB îl aşteaptă pe Tănase să semneze noul contract cu fosta campioană a României.

Gigi Becali e sigur că Tănase rămâne la FCSB! Cifrele noului contract

FANATIK a aflat că Florin Tănase ar înclina să rămână la FCSB, însă vrea să fie sunat de Gigi Becali pentru a primi noua propunere, ceea ce nu s-a întâmplat. Atacantul a plecat în vacanţă fără să discute noul contract cu Gigi Becali, dar patronul e gata să îi facă o ofertă excelentă preferatului său.

ADVERTISEMENT
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea...
Digi24.ro
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor

Gigi Becali îi pregăteşte un contract pe doi ani, cu un salariu lunar de 30.000 de euro lunar şi bonusuri de performanţă care îi pot aduce fotbalistului câştiguri de 900.000 de euro pe sezon. Latifundiarul a declarat că nu are nicio emoţie că Tănase va semna cu FCSB:

ADVERTISEMENT
Mihai Bendeac a ”explodat”, după ce a auzit ce a spus Gigi Becali...
Digisport.ro
Mihai Bendeac a ”explodat”, după ce a auzit ce a spus Gigi Becali în biserică

„Tănase o să prelungească. N-a semnat încă, dar n-am nicio treabă, niciun fel de problemă. Eu nu sunt extremist, dar eu când vreau jucători creștin-ortodocși, nu că nu vreau… Uite, în Africa fac, am cumpărat acolo 30 de hectare, am făcut fermă, în Uguanda. Că n-au copiii ouă, dar e vorba că dacă nu e ortodox, nu poți să pomenești. Și atunci am zis că atunci când o să facem o echipă numai și numai de ortodocși o să spulberăm toată Europa”, a spus patronul FCSB după sfinţirea bisericii din Pipera.

ADVERTISEMENT

Florin Tănase, jucător cheie la FCSB!

Florin Tănase este unul dintre cei mai importanţi jucători de la FCSB în ultimii ani. A revenit la echipa roş-albastră în vara anului 2024, după ce a evoluat la Al Jazira şi Al Okhdood, în Golf. În sezonul recent încheiat a jucat nu mai puţin de 52 de meciuri, reuşind să marcheze 17 goluri şi având nouă pase decisive. După plecarea lui Darius Olaru la Union Saint Gilloise, Florin Tănase este aşteptat să preia banderola de căpitan la FCSB.

FCSB a bifat un prim transfer în această perioadă de mercato: Anderson Ceara a fost luat cu 450.000 de euro de la Csikszereda, mutare anunţată în exclusivitate de FANATIK. Brazilianul a ajuns de câteva zile în București și va fi prezent la reunirea echipei antrenate de Marius Baciu.

ADVERTISEMENT
  • 31 de ani are Florin Tănase
  • 1.800.000 de euro este cota de piaţă a lui Florin Tănase
Povestea uluitoare de viață a lui Yoane Wissa, omul care a dat gol...
Fanatik
Povestea uluitoare de viață a lui Yoane Wissa, omul care a dat gol cu Portugalia la Mondial. La un pas să își piardă vederea după ce i s-a dat cu acid pe față
Doliu în Franța! Antrenorul echipei din Ligue 1 a murit la 58 de...
Fanatik
Doliu în Franța! Antrenorul echipei din Ligue 1 a murit la 58 de ani
Cum a fost surprinsă Ivana Knoll, frumoasa fană a Croației, pe străzile din...
Fanatik
Cum a fost surprinsă Ivana Knoll, frumoasa fană a Croației, pe străzile din SUA, înainte de meciul țării sale cu Anglia de la Cupa Mondială
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
'L-ați învinovățit pe Prunea după meciul cu Suedia?'. Hagi a dat cărțile pe...
iamsport.ro
'L-ați învinovățit pe Prunea după meciul cu Suedia?'. Hagi a dat cărțile pe față, la 32 de ani de la eliminarea dureroasă a României de la Mondial
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!