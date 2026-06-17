Impresarul a plecat în China ca să negocieze noul contract al lui Florin Tănase. Exclusiv

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După transferul lui Darius Olaru la Union Saint-Gilloise, FCSB ar putea să piardă un alt jucător crucial înaintea noului sezon. Florin Tănase este ademenit în China, cu o ofertă importantă din punct de vedere financiar.

Impresarul lui Florin Tănase a plecat în China! Ce salariu îi oferă chinezii „decarului” FCSB

Din informaţiile FANATIK, Florin Vulturar, partenerul de afaceri şi impresarul lui Florin Tănase, a plecat în China pentru a discuta despre oferta pe care o are fotbalistul. Chinezii îi pun pe masă un contract valabil doi ani, cu un salariu de 1,3 milioane de euro anual, plus bonusuri.

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O ofertă financiară importantă pentru jucătorul în vârstă de 31 de ani care va deveni liber de contract la finalul acestei luni. Cu toate acestea oficialii FCSB îl aşteaptă pe Tănase să semneze noul contract cu fosta campioană a României.

Gigi Becali e sigur că Tănase rămâne la FCSB! Cifrele noului contract

FANATIK a aflat că Florin Tănase ar înclina să rămână la FCSB, însă vrea să fie sunat de Gigi Becali pentru a primi noua propunere, ceea ce nu s-a întâmplat. , dar patronul e gata să îi facă o ofertă excelentă preferatului său.

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Gigi Becali îi pregăteşte un contract pe doi ani, cu un salariu lunar de 30.000 de euro lunar şi bonusuri de performanţă care îi pot aduce fotbalistului câştiguri de 900.000 de euro pe sezon. Latifundiarul a declarat că nu are nicio emoţie că Tănase va semna cu FCSB:

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„Tănase o să prelungească. N-a semnat încă, dar n-am nicio treabă, niciun fel de problemă. Eu nu sunt extremist, dar eu când vreau jucători creștin-ortodocși, nu că nu vreau… Uite, în Africa fac, am cumpărat acolo 30 de hectare, am făcut fermă, în Uguanda. Că n-au copiii ouă, dar e vorba că dacă nu e ortodox, nu poți să pomenești. Și atunci am zis că atunci când o să facem o echipă numai și numai de ortodocși o să spulberăm toată Europa”, din Pipera.

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Florin Tănase, jucător cheie la FCSB!

Florin Tănase este unul dintre cei mai importanţi jucători de la FCSB în ultimii ani. A revenit la echipa roş-albastră în vara anului 2024, după ce a evoluat la Al Jazira şi Al Okhdood, în Golf. În sezonul recent încheiat a jucat nu mai puţin de 52 de meciuri, reuşind să marcheze 17 goluri şi având nouă pase decisive. După plecarea lui Darius Olaru la Union Saint Gilloise, Florin Tănase este aşteptat să preia banderola de căpitan la FCSB.

FCSB a bifat un prim transfer în această perioadă de mercato: , mutare anunţată în exclusivitate de FANATIK. Brazilianul a ajuns de câteva zile în București și va fi prezent la reunirea echipei antrenate de Marius Baciu.

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