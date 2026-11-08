Impresarul a vorbit despre „Florin Maxim la FCSB”: „I s-a mărit clauza de reziliere”. Exclusiv

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Florin Maxim este unul dintre antrenorii care atrag atenția în fotbalul românesc, iar performanțele sale de la Corvinul Hunedoara au readus în discuție posibilitatea unui pas către un club de top. Bogdan Apostu, impresarul tehnicianului, a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre ipoteza unei colaborări cu FCSB și a dezvăluit detalii importante din contractul lui Maxim. Clauza de reziliere a antrenorului a fost triplată, de la 100.000 la 300.000 de euro, fără ca salariul să-i fie majorat!

Florin Maxim la FCSB? Bogdan Apostu a explicat de ce antrenorul Corvinului nu ar accepta

, iar rezultatele obținute în ultimii ani l-au transformat într-unul dintre numele interesante ale noii generații de antrenori români. Contactat telefonic la FANATIK SUPERLIGA, Bogdan Apostu a fost întrebat despre posibilitatea ca tehnicianul să ajungă, la un moment dat, la FCSB.

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Impresarul este convins că , dar consideră că o eventuală colaborare cu formația roș-albastră ar fi dificilă din cauza modului în care se iau deciziile la echipă.

„Dacă ar fi lăsat, cu certitudine ar reuși. Am mai spus-o și o voi repeta, din punctul meu de vedere Florin Maxim este, poate, cel mai promițător antrenor din fotbalul românesc și nimic nu e întâmplător. Să nu uităm că în ultimii ani a reușit două promovări în prima ligă cu Corvinul, a câștigat Cupa României, iar acum, cred eu, impresionează în SuperLiga.

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Are toate argumentele să devină un antrenor important. Sigur, vor veni momentele în care trebuie să facă pasul către o echipă mare și să reușească acolo. Dacă va fi lăsat, la cum îl cunosc, pentru că vorbim și de staff-ul lui super-profesionist, ar ajunge departe. Dar nu știu dacă ar putea fi lăsat să-și facă treaba la o echipă precum FCSB. Cunoaștem cu toții contextul. Oricum nu ar merge acolo. La cum îl cunosc eu, Maxim nu e omul căruia să-i impui ceva, serios. Nu cred că ar accepta lucrul ăsta”, a declarat Bogdan Apostu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Clauza de reziliere a lui Florin Maxim, triplată!

Dincolo de discuțiile despre viitorul antrenorului, Bogdan Apostu a oferit informații importante despre situația contractuală a lui Florin Maxim la Corvinul Hunedoara. Potrivit impresarului, tehnicianul a semnat în vara acestui an un contract valabil până în 2029, iar înțelegerea nu a fost prelungită ulterior.

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În schimb, clubul hunedorean a obținut majorarea clauzei de reziliere, care a crescut de trei ori. De la 100.000 de euro, suma necesară pentru rezilierea contractului a ajuns la 300.000 de euro. Partea surprinzătoare este că Florin Maxim a acceptat această modificare fără să solicite sau să primească, în schimb, o creștere salarială.

„Nu i s-a prelungit contractul încă, a avut un contract semnat vara cu Corvinul până în 2029. I s-a mărit clauza de reziliere de la 100.000 de euro la 300.000 de euro. A acceptat mărirea clauzei de reziliere din respect pentru Corvinul, fără ca salariul să i se mărească. În baza relației bune pe care eu și Max o avem cu toată lumea de la Hunedoara, iată că nu s-a mărit și contractul”, a explicat impresarul la FANATIK SUPERLIGA.

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Cum au sărbătorit cei de la Corvinul după victoria cu FCSB: „Ne-am obișnuit deja cu victoriile mari!”

Bogdan Apostu a vorbit și despre atmosfera de la Corvinul după succesul obținut în fața FCSB. Impresarul a dezvăluit că nu a existat o petrecere specială, ci doar o masă la care au participat cei implicați, după încheierea partidei.

Mai mult, Florin Maxim le-a oferit jucătorilor câteva zile libere, până miercuri, astfel că fiecare a încercat să ajungă cât mai repede acasă. Apostu a glumit pe seama rezultatelor importante obținute de formația hunedoreană, spunând că asemenea victorii au devenit deja o obișnuință: „După meci a urmat o masă, nimic deosebit. Ne-am obișnuit deja cu victoriile mari (n.r. râde). Din ce știu, Max le-a dat liber până miercuri, fiecare a vrut să ajungă acasă cât mai repede și am avut o simplă masă. Deocamdată nu s-a realizat nimic”, a mai spus Bogdan Apostu.