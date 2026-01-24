Impresarul italian al lui Daniel Bîrligea l-a pus pe lista de transferuri pe atacantul FCSB și a dezvăluit suma: „Nu e ușor cu Gigi Becali”

Daniel Bîrligea este unul dintre cei mai importanți jucători ai FCSB-ului, însă de numele atacantului campioanei României se leagă tot mai des zvonuri despre o posibilă plecare. Impresarul fotbalistului, Giuseppe Piraino, a alimentat veștile și a dezvăluit că mai multe echipe din Italia s-au interesat de jucătorul lui Gigi Becali.
Daniel Bîrligea este în revenire de formă la FCSB. Atacantul adus de la CFR Cluj în toamna anului 2024 a marcat în eșecul dur suferit de campioana României, scor 1-4 cu Dinamo Zagreb. Giuseppe Piraino, impresarul lui Bîrligea, a vorbit despre situația internaționalului român în presa din Italia.
„După părerea mea, cineva ar trebui să meargă să-l ia pe Daniel Bîrligea de la Steaua București (n.r. – FCSB). A marcat, este un atacant care anul trecut a înscris 22 de goluri și, în prezent, este titularul naționalei României, un jucător care are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro, însă cu aproximativ jumătate din această sumă poate fi transferat. Este un atacant de 25 de ani, care în ultimii ani a avut o creștere importantă”, a spus Giuseppe Piraino, conform Sport Italia.
În continuare, Giuseppe Piraino a dezvăluit că pe urmele lui Daniel Bîrligea au fost mai multe echipe din Italia. „Mai multe echipe din Italia s-au interesat de el, dar nu au mers până la capăt.
În Europa, este apreciat de multe cluburi, rămâne de trecut obstacolul Steaua (n.r. – FCSB), pentru că nu este ușor ca Becali să vândă, însă, după părerea mea, cine îl ia face o afacere foarte bună”, au fost cuvintele lui Giuseppe Piraino.