Impresarul italian al lui Daniel Bîrligea l-a pus pe lista de transferuri pe atacantul FCSB și a dezvăluit suma: „Nu e ușor cu Gigi Becali”

Daniel Bîrligea este unul dintre cei mai importanți jucători ai FCSB-ului, însă de numele atacantului campioanei României se leagă tot mai des zvonuri despre o posibilă plecare. Impresarul fotbalistului, Giuseppe Piraino, a alimentat veștile și a dezvăluit că mai multe echipe din Italia s-au interesat de jucătorul lui Gigi Becali.

Giuseppe Piraino, impresarul italian al lui Daniel Bîrligea, ultimele noutăți despre atacantul FCSB. Ce spune despre un transfer

Daniel Bîrligea este în revenire de formă la FCSB. Atacantul adus de la CFR Cluj în toamna anului 2024 a marcat în eșecul dur suferit de campioana României, scor 1-4 cu Dinamo Zagreb. Giuseppe Piraino, impresarul lui Bîrligea, .

„După părerea mea, cineva ar trebui să meargă să-l ia pe Daniel Bîrligea de la Steaua București (n.r. – FCSB). A marcat, este un atacant care anul trecut a înscris 22 de goluri și, în prezent, este titularul naționalei României, un jucător care are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro, însă cu aproximativ jumătate din această sumă poate fi transferat. Este un atacant de 25 de ani, care în ultimii ani a avut o creștere importantă”, a spus Giuseppe Piraino, conform .

Daniel Bîrligea, la mare căutare în Italia! Ce șanse are să plece de la FCSB?

În continuare, Giuseppe Piraino a dezvăluit că . „Mai multe echipe din Italia s-au interesat de el, dar nu au mers până la capăt.

În Europa, este apreciat de multe cluburi, rămâne de trecut obstacolul Steaua (n.r. – FCSB), pentru că nu este ușor ca Becali să vândă, însă, după părerea mea, cine îl ia face o afacere foarte bună”, au fost cuvintele lui Giuseppe Piraino.

