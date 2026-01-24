Sport

Impresarul italian al lui Daniel Bîrligea l-a pus pe lista de transferuri pe atacantul FCSB și a dezvăluit suma: „Nu e ușor cu Gigi Becali”

Anunțul făcut de impresarul italian al lui Daniel Bîrligea, Giuseppe Piraino. Agentul a făcut dezvăluiri despre situația atacantului FCSB în presa străină.
Răzvan Rădulescu
24.01.2026 | 16:06
Impresarul italian al lui Daniel Birligea la pus pe lista de transferuri pe atacantul FCSB si a dezvaluit suma Nu e usor cu Gigi Becali
ULTIMA ORĂ
Impresarul lui Daniel Bîrligea a făcut dezvăluiri despre viitorul atacantului FCSB. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea este unul dintre cei mai importanți jucători ai FCSB-ului, însă de numele atacantului campioanei României se leagă tot mai des zvonuri despre o posibilă plecare. Impresarul fotbalistului, Giuseppe Piraino, a alimentat veștile și a dezvăluit că mai multe echipe din Italia s-au interesat de jucătorul lui Gigi Becali.

Giuseppe Piraino, impresarul italian al lui Daniel Bîrligea, ultimele noutăți despre atacantul FCSB. Ce spune despre un transfer

Daniel Bîrligea este în revenire de formă la FCSB. Atacantul adus de la CFR Cluj în toamna anului 2024 a marcat în eșecul dur suferit de campioana României, scor 1-4 cu Dinamo Zagreb. Giuseppe Piraino, impresarul lui Bîrligea, a vorbit despre situația internaționalului român în presa din Italia.

ADVERTISEMENT

„După părerea mea, cineva ar trebui să meargă să-l ia pe Daniel Bîrligea de la Steaua București (n.r. – FCSB). A marcat, este un atacant care anul trecut a înscris 22 de goluri și, în prezent, este titularul naționalei României, un jucător care are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro, însă cu aproximativ jumătate din această sumă poate fi transferat. Este un atacant de 25 de ani, care în ultimii ani a avut o creștere importantă”, a spus Giuseppe Piraino, conform Sport Italia.

Daniel Bîrligea, la mare căutare în Italia! Ce șanse are să plece de la FCSB?

În continuare, Giuseppe Piraino a dezvăluit că pe urmele lui Daniel Bîrligea au fost mai multe echipe din Italia. „Mai multe echipe din Italia s-au interesat de el, dar nu au mers până la capăt.

ADVERTISEMENT
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Digi24.ro
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”

În Europa, este apreciat de multe cluburi, rămâne de trecut obstacolul Steaua (n.r. – FCSB), pentru că nu este ușor ca Becali să vândă, însă, după părerea mea, cine îl ia face o afacere foarte bună”, au fost cuvintele lui Giuseppe Piraino.

ADVERTISEMENT
FOTO Investiție istorică în România! ”S-a aprobat și s-a semnat: 64.000.000€!”
Digisport.ro
FOTO Investiție istorică în România! ”S-a aprobat și s-a semnat: 64.000.000€!”
  • 4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Daniel Bîrligea, potrivit Transfermarkt.com
  • 25 de ani este vârsta lui Daniel Bîrligea
E „război” înainte de FCSB – CFR Cluj! Neluțu Varga vrea să-i dea...
Fanatik
E „război” înainte de FCSB – CFR Cluj! Neluțu Varga vrea să-i dea lovitura lui Gigi Becali: „Dacă-i batem, suntem în play-off”
Ioan Soter, soțul Iolandei Balaș, moarte fulgerătoare după o discuție cu Ilie Ceaușescu:...
Fanatik
Ioan Soter, soțul Iolandei Balaș, moarte fulgerătoare după o discuție cu Ilie Ceaușescu: „Comuniștii au asuprit-o permanent!”
Fostul fotbalist de la FCSB a rămas fără echipă și s-a luat la...
Fanatik
Fostul fotbalist de la FCSB a rămas fără echipă și s-a luat la ceartă în comentarii, la anunțul oficial: „Am păcălit și eu cu vreo 80 de meciuri la Steaua”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
Parteneri
ULUITOR! Jurnalist luat la șuturi de suporterii Rapidului, în Giulești. 'M-a sunat Corsicanu',...
iamsport.ro
ULUITOR! Jurnalist luat la șuturi de suporterii Rapidului, în Giulești. 'M-a sunat Corsicanu', mi-a zis că mă așteaptă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!