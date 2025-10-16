Impresarul jucătorului din SuperLiga, acuzat că și-a falsificat vârsta, a rupt tăcerea: „Asta e calitatea umană în România”

Taiwo Quadri este cel mai nou transfer parafat de U Cluj. Atacantul nigerian l-a impresionat pe Ioan Ovidiu Sabău la ultimul amical desfășurat, cu ASA Târgu Mureș, unde a înscris un hattrick, însă reacțiile fanilor nu au fost cele mai bune. Ce spune Andrei Balmoș despre noua achiziție a „studenților”.

ADVERTISEMENT

Andrei Balmoș, prima reacție despre transferul lui Taiwo Quadri

Taiwo Quadri l-a impresionat pe antrenorul Ioan Ovidiu Sabău, însă fanii au reacționat în momentul în care jucătorul a fost prezentat. Suporterii au remarcat faptul că atacantul nigerian pare mai în vârstă decât e de fapt,

FANATIK a stat de vorbă cu Andrei Balmoș, cel care se ocupă de drepturile federative ale jucătorului. Impresarul a mărturisit că nu există nicio controversă, iar atacantul are doar 19 ani. În schimb, Andrei Balmoș e de acord că Taiwo Quadri a greșit în momentul în care și-a lăsat mustață, de acolo venind și valul de reacții negative.

ADVERTISEMENT

„Nu e nicio controversă! Asta e calitatea umană în România. Greșeala lui a fost, probabil, că și-a lăsat mustață. Ce să-i fac acum?”, a declarat Andrei Balmoș.

Andrei Balmoș îi ia apărarea lui Taiwo Quadri

În continuare, Andrei Balmoș a transmis că există anumite teste care se pot face, în urma cărora să se determine vârsta reală a jucătorului. Cât despre Taiwo Quadri, impresarul susține că are 19 ani.

ADVERTISEMENT

„Eu știu că el are 19 ani. El a fost selectat anul trecut de U Cluj la un trial din Nigeria. Eu nu mă iau după ce scrie unul sau altul.

ADVERTISEMENT

Sunt teste care se pot face peste tot în România la nivelul structurii osoase și să se determine vârsta. Crezi că se ia U Cluj după ce vorbește lumea? El trebuie să demonstreze pe teren”.

Cine este Taiwo Quadri

Taiwo Quadri Olakunle este atacant, are 1,87 metri înălțime și, conform datelor oficiale, este născut pe 6 ianuarie 2006. Nigerianul a semnat un contract valabil pe 3 ani cu „șepcile roșii” și a fost transferat de la Jimmy Fa.

ADVERTISEMENT

Nu este pentru prima oară când Taiwo Quadri este legitimat la un club din afara Africii. În stagiunea trecută, atacantul a evoluat în Israel, la echipa de tineret a echipei Bnei Sakhnin, însă fără a prinde vreun minut la echipa de seniori.

Ce au comentat fanii clujeni după transferul lui Taiwo Quadri

, fanii clujeni au început să spună despre Taiwo Quadri că este mai bătrân decât vârsta declarată. Valul de ironii nu i-au oferit o primire călduroasă atacantului, suporterii punctând faptul că nigerianul ar fi chiar mai vârstnic decât Ioan Ovidiu Sabău.

„Mi-a stat inima pentru o secundă, am crezut că l-ați transferat pe Martin Luther King Jr.”, „A prins lotul Nigeriei de la Mondialul din ’98. Dacă el are 19 ani, Buffon e junior under 21. Probabil 19 ani de când și-a agățat ghetele în cui”, „19 ani de când s-a lăsat de fotbal poate”, „Probabil are certificat de naștere de la vreo 10 ani”, „19 ani de când are buletin” sau „Ăsta e mai bătrân și decât Sabău”, au fost unele dintre comentariile lăsate de suporterii Universității.