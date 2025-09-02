Impresarul lui Adrian Mazilu dezvăluie toate culisele transferului de la Brighton la Dinamo: „A trebuit să fim extrem de inventivi!”

Avocatul care se ocupă de îndrumarea tânărului fotbalist din punct de vedere profesional a explicat că a fost vorba despre o situație destul de complicată, dar care până la urmă s-a rezolvat după ce ambele cluburi implicate în tranzacție,

Cum s-a realizat transferul lui Adrian Mazilu de la Brighton la Dinamo. Cristian Cernodolea a oferit toate detaliile

, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon. Pentru a se ajunge la acest deznodământ, jucătorul a renunțat la anumite sume destul de consistente pe care le mai avea de încasat, după cum a transmis acum reprezentantul său.

„A fost greu și atunci când am plecat, dar mai ales acum când am reușit repatrierea lui în România, pentru că vorbim despre niște sume extrem de importante cheltuite de cei de la Brighton cu aducerea lui Adi și în cei doi ani pe care el i-a petrecut efectiv acolo, sau cel puțin aproape doi ani.

Evident că cei de la Brighton având acele bugete nu au fost foarte încântați ca Adi să plece definitiv, au dorit un împrumut, au avut acea limită de șase împrumuturi maxim externe, în afara Marii Britanii, pentru cluburile din Premier League și atunci am fost într-o situație în care a trebuit cu cei de la Dinamo și cu cei de la Brighton să fim extrem de inventivi în modul în care vom structura această tranzacție, acest transfer, astfel încât el să se transfere definitiv și ambele cluburi să fie cumva într-o situație win-win.

„Cei de la Dinamo au fost extrem de profesioniști și cooperanți”

Pe această cale vreau să le mulțumesc celor de la Dinamo pentru că au fost extrem de profesioniști și cooperanți în a structura acest transfer. Și consider că și cei de la Brighton până la urmă, deși a fost dificil, foarte dificil, să inițiem aceste discuții despre o plecare, le mulțumesc și lor pentru că au avut deschiderea să înțeleagă situația lui Adi și am găsit această cale de mijloc și mă bucur foarte mult că va îmbrăca tricoul lui Dinamo.

Discuții pentru Adi Mazilu au mai fost, atât în România, cât și în afara țării. Noi am sperat că vom prinde unul dintre locurile de împrumut, atunci situația ar fi fost mai simplă și din punct de vedere salarial, și din punct de vedere al tranzacției.

Pot să spun că Adi a luat o decizie importantă, în sensul că a renunțat la niște sume extrem de importante pentru nivelul fotbalului din România ca să se întoarcă în țară printr-un transfer definitiv. Dinamo, din momentul când am avut o discuție concretă cu Brighton, în care ni s-a sugerat că ar exista potențialul unui transfer definitiv, cei de la Dinamo au fost foarte fermi, foarte rapizi în modul de a-și exprima concret interesul pentru Adi.

Brighton are opțiune de răscumpărare, dar ultimul cuvânt îl va avea Adrian Mazilu în această speță

Cred eu, de la a doua sau a treia discuție, și mai ales de când Adi a vorbit cu antrenorul celor de la Dinamo, cu domnul Kopic, a fost o abordare clară, dacă vom veni în România, dacă Dinamo va reuși să atingă anumite standarde financiare, care nu au fost exagerate, având în vedere salariul de la care Adi a plecat din Anglia, am spus că Dinamo va fi opțiunea principală și s-a dovedit că până la urmă a ajuns la Dinamo.

(…) (n.r. Dacă există și o clauză de răscumpărare în contractul dintre cele două cluburi) Nu să vă răspund direct la această întrebare, calitatea de avocat care a văzut actele nu îmi permite să fac acest lucru. Dar am văzut în spațiul public că domnul Nicolescu v-a confirmat că Brighton ar avea o opțiune de răscumpărare. În baza declarațiilor domnului Nicolescu, vă pot confirma, pentru că aceste date sunt deja publice.

Dar un aspect pe care trebuie să îl luăm în considerare este că orice clauză de răscumpărare într-un astfel de contract implică acceptul jucătorului de a merge înapoi la clubul respectiv. Atunci clauza de răscumpărare este clară, este acolo în favoarea celor de la Brighton, dar va conta foarte mult ce spunem noi”, a spus Cristian Cernodolea la FANATIK DINAMO.