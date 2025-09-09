Impresarul lui Alin Fică face lumină în cazul transferului eșuat la Rapid: „A apărut subit acest mesaj de la Pederzoli. Cea mai ciudată negociere pe care am avut-o vreodată”

Așa cum . Dacă negocierile cu fundașul central au mers fără probleme, transferul lui Fică a ajuns să nu se mai realizeze. Impresarul Lucian Marinescu a oferit toate detaliile.

ADVERTISEMENT

Lucian Marinescu face lumină în cazul transferului eșuat a lui Fică la Rapid

Alin Fică este unul dintre cei mai interesanți mijlocași central din SuperLiga. Ascensiunea sa a fost vizibilă, iar CFR Cluj s-a bazat în ultimele sezoane pe serviciile sale și astfel că are o cotă de piață extrem de bună.

Așa cum . Totul ar fi plecat de la o neînțelegere de 1.000 de euro la salariu, iar Lucian Marinescu, impresarul lui Fică, a lămurit situația.

ADVERTISEMENT

Lucian Marinescu, fost jucător la Rapid în sezonul 1997 – 1998, a mărturisit că negocierea pentru Fică a fost cea mai ciudată pe care a avut-o vreodată. Agentul ar fi primit oferta ieri, la prânz, iar la ora 21:00 Mauro Pederzoli a transmis că nu mai este de actualitate, că formația din Giulești a luat o altă direcție. Impresarul a dezvăluit că Alin Fică are și o ofertă de prelungire din partea lui CFR Cluj și că vor mai fi cluburi care se vor interesa de serviciile sale.

„Cea mai ciudată negociere pe care am avut-o eu vreodată! Din capul locului, eu, noi, n-am pus nicio piedică! Nu am blocat noi nimic. Cluburile ajunseseră la un acord, din ce-am înțeles. Pe mine m-au anunțat ieri la prânz, în ultima zi. Ieri, la prânz, având acordul de a vorbi cu Rapid, i-am sunat și pe cei de la Rapid, le-am explicat pretențiile jucătorului. Mi-au făcut o ofertă… Nu ceea ce discutasem noi.

ADVERTISEMENT

„Nu poate să cadă o astfel de ofertă pentru o mie de euro”

Am schimbat 4-5 mesaje, apoi, subit, la ora 21:00, a apărut subit mesaj de la Mauro: «Lucian, s-a luat decizia de a o lua în altă direcție, nu mai pot să-ți onorez nici oferta inițială!». Conform acordului ce l-au avut ei inițial. I-am mulțumit de interes, l-am informat pe Alin. N-am niciun argument să învinovățesc, să arunc cu vina, există criză de timp, oamenii se schimbă, au altă direcție, negociază cu mai mulți.

ADVERTISEMENT

La experiența mea, nu poate să-mi cadă o astfel de ofertă pentru o mie de euro sau ce s-a spus pe acolo. Nu pot s-o las așa, se face tam-tam. Că jucătorul câștigă nu știu cât. O să câștige cât trebuie. Și CFR Cluj a înaintat o ofertă pe 3 ani pe care o analizăm, fiindcă lui îi expiră angajamentul la vară. Nu va pleca decât cu acord de la transfer la CFR Cluj, să fie liniște în privința asta.

Eu cred că dacă aveam câteva zile în plus, s-ar fi aliniat toate în privința transferului lui Fică la Rapid. Asta e, viața merge înainte. Alin rămâne important la CFR Cluj, va pune umărul să iasă din pasa asta proastă. CFR va avea oferte destule să negocieze pentru Alin. Și poate să-și reînnoiască angajamentul cu clubul actual”, a declarat Lucian Marinescu, conform .

ADVERTISEMENT