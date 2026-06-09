Sport

Impresarul lui Anderson Ceara confirmă transferul la FCSB, anunțat exclusiv de Fanatik: „Se fac actele!”

Anderson Ceara (27 ani) este primul transfer al verii făcut de Gigi Becali la FCSB. Impresarul fotbalistului a confirmat mutarea pentru FANATIK.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
09.06.2026 | 16:40
Impresarul lui Anderson Ceara confirma transferul la FCSB anuntat exclusiv de Fanatik Se fac actele
EXCLUSIV FANATIK
Impresarul lui Anderson Ceara a confirmat transferul la FCSB Foto: colaj Fanatik
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Impresarul lui Anderson Ceara a mărturisit că transferul la FCSB s-a rezolvat. Agentul fotbalistului este încântat că mijlocașul de bandă a ajuns la o echipă de top din România.

Anderson Ceara este noul jucător al lui FCSB

FCSB a făcut prima mutare pe piața transferurilor. Gigi Becali (67 ani) i-a plătit 450.000 de euro lui FK Csikszereda pentru Anderson Ceara, la care se adaugă bonusuri de performanță, după cum a anunțat în exclusivitate FANATIK.

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Impresarul fotbalistului brazilian a confirmat că extrema dreaptă va juca din această vară la FCSB. Simao, agentul jucătorului a dezvăluit că a luat deja legătura cu Mihai Stoica (61 ani), președintele Consiliului de Administrație de la echipa roș-albastră.

„Așteptăm să se facă actele, am vorbit cu Mihai Stoica. Acesta e nivelul lui Anderson, FCSB și mai sus. A învățat campionatul și pentru el o să fie mai ușor”, a declarat Simao, impresarul brazilian al lui Anderson Ceara.

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Cum s-a descurcat Anderson Ceara la FK Csikszereda

Anderson Ceara a sosit în România în iarna lui 2024. Atunci, brazilianul semna din postura de jucător liber de contract cu gruparea din Miercurea Ciuc. În 81 de meciuri pentru Csikszereda, Ceara a marcat 11 goluri în toate competițiile, dintre care 7 doar în stagiunea trecută, și a oferit 16 pase decisive.

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Însă, în un an și jumătate la Csikszereda, extrema dreaptă a impresionat cu abilitățile sale de a-și scoate adversarii din joc. De altfel, această calitate l-a încântat inclusiv pe Gigi Becali, fiind principalul motiv pentru care l-a dorit cu ardoare la FCSB.

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„Am făcut o ofertă oficială, ca să nu fie discuții. Îmi place că e driblangiu. Știu că are cele mai multe driblinguri din tot campionatul, mi-a zis Mirel. Mirel a ales statistica, a spus că are cele mai multe driblinguri”, declara Gigi Becali la Prima Sport.

  • 750.000 de euro este cota lui Anderson Ceara, potrivit publicației Transfermarkt
  • 1,76 m este înălțimea atacantului brazilian pe care l-a transferat FCSB 
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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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