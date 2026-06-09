Impresarul lui Anderson Ceara confirmă transferul la FCSB, anunțat exclusiv de Fanatik: „Se fac actele!”

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Impresarul lui Anderson Ceara a mărturisit că transferul la FCSB s-a rezolvat. Agentul fotbalistului este încântat că mijlocașul de bandă a ajuns la o echipă de top din România.

Anderson Ceara este noul jucător al lui FCSB

FCSB a făcut prima mutare pe piața transferurilor. , la care se adaugă bonusuri de performanță, după cum a anunțat în exclusivitate FANATIK.

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Impresarul fotbalistului brazilian a confirmat că extrema dreaptă va juca din această vară la FCSB. Simao, agentul jucătorului a dezvăluit că a luat deja legătura cu Mihai Stoica (61 ani), președintele Consiliului de Administrație de la echipa roș-albastră.

„Așteptăm să se facă actele, am vorbit cu Mihai Stoica. Acesta e nivelul lui Anderson, FCSB și mai sus. A învățat campionatul și pentru el o să fie mai ușor”, a declarat Simao, impresarul brazilian al lui Anderson Ceara.

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Cum s-a descurcat Anderson Ceara la FK Csikszereda

Anderson Ceara a sosit în România în iarna lui 2024. Atunci, brazilianul semna din postura de jucător liber de contract cu gruparea din Miercurea Ciuc. În 81 de meciuri pentru Csikszereda, Ceara a marcat 11 goluri în toate competițiile, dintre care 7 doar în stagiunea trecută, și a oferit 16 pase decisive.

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Însă, în un an și jumătate la Csikszereda, extrema dreaptă a impresionat cu . De altfel, această calitate l-a încântat inclusiv pe Gigi Becali, fiind principalul motiv pentru care l-a dorit cu ardoare la FCSB.

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„Am făcut o ofertă oficială, ca să nu fie discuții. Îmi place că e driblangiu. Știu că are cele mai multe driblinguri din tot campionatul, mi-a zis Mirel. Mirel a ales statistica, a spus că are cele mai multe driblinguri”, declara Gigi Becali la .