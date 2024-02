pentru 150.000 de euro, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Impresarul atacantului, Florin Vulturar, a dezvăluit că Valeriu Argăseală a lucrat la actele italianului pănă la 4 dimineața.

Florin Vulturar, detalii despre plecarea atacantului de la FCSB: “Nea Vali a făcut actele la 3-4 dimineaţa”

„Telenovela” Andrea Compagno s-a sfârșit la FCSB, iar atacantul italian a semnat pentru un salariu gigant în China. Vârful va avea un contract de 700.000 de euro la Tianjin Tiger, care va plătit pentru acesta doar 150.000 de euro lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

a lucrat la transferul lui Andrea Compagno pănă târziu și a mărturisit că Valeriu Argăseală a lucrat la acte pănă la 4 dimineața! Atacantul italian s-a interesat și de condițiile în care soția sa ar putea să nască în China pănă să accepte oferta.

„Nu mai contează dacă s-au înțeles cluburile, dacă s-a decis așa nu mai contează cine câștigă și cine a pierdut. Să fie sănătos la noua echipă și să îi fie bine. Salariul este confidențial, știe mai bine ce câștigă, dar dacă a ales China în detrimentul Turciei.

ADVERTISEMENT

S-a interesat în China cum va fi nașterea și pentru el ar fi cea mai bună soluție acolo. Sunt destul de obosit, am mai avut o discuție în dimineața asta și sunt destul de terminat. Nea Vali a stat pănă la vreo 3, 4, eu am cedat”, a spus Florin Vulturar la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri, doar pe site-ul

Ce spune Becali după transferul lui Compagno: „Paguba e pagubă”

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Andrea Compagno în China și dezvăluie și de ce a ales să se despartă de el încă din iarnă. Patronul anunță că economisește o sumă importantă de bani, deoarece atacantul nici nu mai avea șanse să prindă minute.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – a plecat Compagno în China?) E posibil că da. I-am dat 120.000. Am acceptat oferta de 120.000. O fi semnat. Habar nu am. Astea sunt probleme mici pe care nu am de ce să le comentez. M-am gândit. Ce să fac? Unde e paguba.

Paguba e paguba, la revedere. Am economisit 75.000 euro salariul până în vară, plus 120.000, 200.000. De jucat nu mai juca, că nu îl mai băgam. Și atunci de ce? Mai are un contract pe 2 ani, trebuia să îi bag și al doilea contract unde are 25.000 de euro pe lună salariu.

ADVERTISEMENT

Ce stau să fac acum? La revedere! S-a pierdut, s-a pierdut. Nu mai rentează. (n.r. – oferta din Turcia era mai bună? Luați bani mai mulți?) Nu vorbesc de lucruri mici. Lucrurile mici nu mă interesează pe mine.

Pe mine mă interesează lucrurile mari. Că așa am învățat de la tata. Oaia mare, capra mare, pulpa mare, mielul mare, lapte mult, casă mare, mașină mare”, a spus Becali.

Impresarul lui Andrea Compagno, detalii despre transferul în China