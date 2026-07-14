Impresarul lui Denis Drăguș, prima reacție OFICIALĂ despre transferul la FCSB. Ce spune despre Gigi Becali

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Impresarul lui Denis Drăguș (27 de ani), Enrico Sposato, a oferit o primă reacție cu privire la un transfer al fotbalistului la FCSB după afirmațiile făcute recent de Gigi Becali. Italianul a dezvăluit în ce situație se află atacantul cu 7 goluri la naționala României, dorit de mai mult timp de gruparea „roș-albastră”.

Ce a declarat impresarul lui Denis Drăguș despre transferul la FCSB

Enrico Sposato a declarat că nu a discutat niciodată cu Gigi Becali sau cu vreo altă persoană de la FCSB despre transferul lui Drăguș, fotbalist care se află în continuare sub contract cu gruparea turcă Trabzonspor. „Din păcate, nu am vorbit niciodată cu Gigi Becali încă. Am un respect enorm pentru FCSB și pentru președintele său.

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Dar nu am vorbit niciodată cu ei despre transfer, asta e realitatea. Denis este acum la Trabzonspor”, a spus impresarul, conform . Luni seară, , mutarea urmând a se finaliza după ce fotbalistul va clarifica unele detalii financiare cu Trabzonspor.

Ce alte mutări pregătește FCSB

, iar Mihai Stoica a anunțat că gruparea „roș-albastră” își va întări în continuare lotul. La gruparea „roș-albastră” ar urma să sosească Luca Stancu, tânărul fundaș al lui Hermannstadt, dar și mai mulți jucători din străinătate. „Noi suntem aproape să semnăm un jucător U21, Luca Stancu, de la Sibiu.

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A jucat și stânga și dreapta. Eu mă gândesc să e foarte bine pentru noi să avem un fundaș stânga care poate juca și dreapta. Suntem foarte aproape de un atacant lateral. Am trecut de mai multe obstacole. Săptămâna asta trebuie să știm dacă e da sau nu. Sunt jucători născuți în Franța, cu educație în Franța. E foarte mare riscul să aduci jucători care nu au mai fost în Europa. Există riscul să nu se adapteze”, a spus oficialul FCSB-ului, conform .