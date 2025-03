Impresarul lui Florinel Coman a dezvăluit culisele împrumutului la Cagliari: „Au avut intuiție”. Ce a declarat despre Ionuț Radu

Doi internaționali români, Florinel Coman și Ionuț Radu, au semnat în această iarnă cu formații din Serie A, iar ambele mutări s-au finalizat spre sfârșitul perioadei de transferuri. Ambii fotbaliști sunt impresariați de Federico Pastorello, iar agentul a vorbit în presa din „Cizmă” despre evoluțiile celor doi români.

Cum a ajuns Florinel Coman la Cagliari: „Totul a pornit de la o simplă discuție”

Florinel Coman a părăsit în premieră Superliga în vara anului trecut, pentru a semna cu gruparea qatareză Al Gharafa, însă după doar o jumătate de an internaționalul român a revenit în Europa, fiind adus sub formă de împrumut de cei de la Cagliari.

ADVERTISEMENT

Impresarul său, Federico Pastorello, a dezvăluit cum s-a perfectat mutarea. „Cei de la Cagliari, mai ales managerul Bonato, au avut intuiție, chiar dacă totul a pornit de la o simplă discuție pe care am avut-o cu două zile înainte de finalul perioadei de transferuri. Dar, trebuie să menționez că nu am avut niciun dubiu privind valoarea jucătorului, are acele calități tehnice care se potrivesc foarte bine campionatului nostru” a afirmat acesta pentru .

Agentul a vorbit și despre evoluțiile lui Coman din Serie A, dar și despre accidentarea suferită de acesta recent. „Acum știe că trebuie să continue la fel, în ultimele zile a avut o problemă medicală care l-a afectat puțin, dar acum e bine și sunt convins că va juca un rol important în salvarea lui Cagliari de la retrogradare” a transmis Pastorello.

ADVERTISEMENT

, și a evoluat apoi în alte patru partide. La chiar primul său meci ca titular, cu Genoa, din cauza căreia a ratat acțiunea echipei naționale din această lună.

Ce i-a promis Ionuț Radu impresarului său după despărțirea de Inter

Un alt jucător român impresariat de Pastorello care a schimbat echipa în această iarnă este Ionuț Radu. Portarul nu a jucat deloc în prima parte a sezonului, nefiind inclus în lot de Simone Inzaghi la Inter, însă a devenit titular încă din start la Venezia și .

ADVERTISEMENT

„A trecut printr-o perioadă foarte complicată și mi-a promis că va face absolut totul pentru a reuși. Sunt foarte fericit că își arată calitățile, acum trebuie să o țină tot așa și sunt convins că o va face” a declarat impresarul pentru sursa menționată.

ADVERTISEMENT

În Serie A urmează etapa 30, care va începe sâmbătă, 29 martie, de la ora 16:00, cu partida Venezia – Bologna. Cagliari va evolua duminică, 30 martie, de la ora 13:30, pe teren propriu împotriva ultimei clasate, Monza.