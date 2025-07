Impresarul lui Mircea Lucescu, dezvăluiri de senzație despre negocierile dintre „Il Luce” și Rinat Ahmetov: „L-a așteptat ani de zile! Era contract cu 6 zerouri” 

Arcadie Zaporojanu, fostul impresar al lui Mircea Lucescu, a oferit în exclusivitate pentru FANATIK dezvăluiri despre negocierile purtate între „Il Luce” și Rinat Ahmetov, patronul celor de la Șahtior Donețk.

Detalii senzaționale de la negocierile între Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov

. Experiența de la Șahtior între anii 2004–2016 a fost cea mai importantă din cariera sa glorioasă. Negocierile înainte de acord au fost complicate însă. Agentul Zaporojanu a povestit, la FANATIK SUPERLIGA, culisele unei mutări care a marcat istoria fotbalului românesc.

„Mircea Lucescu reprezintă antrenorul pe soclul cel mai înalt al fotbalului românesc. A făcut performanță pe unde a mers. Îl respect pentru curaj și determinare, calități pe care trebuie neapărat să le ai lucrând printre străini.

Chinurile transferului spre Șahtior Donețk au durat 2 ani și jumătate. Prima tentativă a fost în decembrie 2001, când dânsul era în al doilea an la Galatasaray. Rinat Ahmetov era foarte confidențial în chestiuni de genul acesta, dar probabil știa că voi încerca să îl aduc pe Mircea Lucescu.

Acel prim contact s-a produs când era la Galatasaray Mircea Lucescu. După aceea, 2 ani a fost la Beșiktaș. Am fost și cu o valiză de bani la Istanbul. Nu spun câți bani erau că după aceea trebuie trecut pe la ANAF.

Nu a fost scoasă oricum valiza din avion. Eu știam oricum poziția lui Mircea Lucescu că încă un an stă la Beșiktaș. Asta se întâmpla pe 31 mai 2003, când Beșiktaș sărbătorea în acea zi primirea titlului de campion. Suporterii mergeau cu un drapel alb-negru de 2 kilometri lungime prin tot orașul.

„Il Luce”, fidel lui Beșiktaș până la expirarea contractului

Noi ne-am întâlnit cu Rinat Ahmetov pe malul Bosforului. Știam de la nea Mircea că ‘Arcadie, degeaba veniți! Acum nu merg. Trebuie să joc în Liga Campionilor cu Beșiktaș, după aceea mai discutăm’. Ahmetov a insistat să venim. Ne-a așteptat nea’ Mircea la aeroport.

L-a așteptat ani de zile Ahmetov! Era contract cu cifre de 6 zerouri. Nea’ Mircea nici nu a vrut să nici să se uite, să deschidă contractul. A zis că dacă rămâne în vigoare oferta să revenim asupra subiectului exact pentru un an când se termină contractul cu Beșiktaș.

A spus: ‘La acest moment nu pot lăsa clubul. Poate Beșiktaș are în acest moment mai puțini bani decât ai tu, Ahmetov, în visterie la Donețk. E munca mea și nu pot. Am respect aici la Beșiktaș și mi-au întins o mână de ajutor când Galatasaray m-a eliberat din funcție.

Ei mi-au întins o mână de ajutor. Eu mi-am făcut munca cinstit, iar într-un an am devenit campion cu ei. Te rog să mă înțelegi! Dacă mă înțelegi înseamnă că peste un an vei reveni aici cu oferta. Eu vă aștept cu Arcadie împreună!’

Așa s-a și întâmplat. În 2003, pe 31 mai nu s-a mai întâmplat. Am revenit la bordul avionului și milioanele au plecat înapoi spre Donețk”, a .