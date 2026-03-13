Impresarul lui Ofri Arad rupe tăcerea! Ce se întâmplă cu israelianul de la FCSB: „Sunt sigur!”

ADVERTISEMENT

Fotbalistul transferat de FCSB în această iarnă, pentru a-l înlocui pe Adrian Șut, Ofri Arad, va reuși să se impună la trupa bucureșteană, crede impresarul acestuia, care a vorbit cu presa din țara natală, Israel.

Ce spune impresarul lui Ofri Arad despre situația jucătorului de la FCSB

Fotbalistul care a evoluat în grupele Champions League în acest sezon, cu fosta sa echipă, Kairat Almaty, a ales să vină în SuperLiga, însă până acum nu și-a arătat valoarea, pentru că a avut probleme medicale. Totuși, omul care îl reprezintă e convins că fotbalistul o să reușească să lase aceste dificultăți în spate.

„Ofri Arad și-a încheiat aventura de la Kairat, acolo unde a trăit momente cu mult peste așteptările noastre. Nu ne așteptam să fie atât de bine pentru el, cu două titluri și o participare în Champions League. Contractul de acolo s-a încheiat și a ales să meargă la FCSB, unde a semnat un contract pe două sezoane și jumătate.

Sezonul lor nu este deloc bun, iar Ofri a avut și ghinion, mai ales că tocmai a suferit o accidentare la gleznă. E o provocare pentru el acolo, dar sunt sigur că va reuși să treacă peste aceste probleme”, a spus Idan Casif pentru .

Ofri Arad s-a accidentat la primul antrenament pe care Mirel Rădoi l-a făcut la FCSB. Anunțul făcut de Mihai Stoica

Venit la FCSB după ce s-a operat în iarnă, pentru trupa bucureșteană. Acum, după ce Mirel Rădoi l-a înlocuit pe Elias Charalambous, fotbalistul israelian are din nou probleme de sănătate, după ce s-a accidentat chiar la primul antrenament condus de noul tehnician. Mijlocașul defensiv s-a lovit la gleznă și se pare că nu va putea să fie pe teren pentru următoarele 4 săptămâni.

„Chiar la primul antrenament, a făcut o entorsă atât de gravă încât trebuie să stea 10 zile imobilizat. Așa că 4 săptămâni va absenta”, a dezvăluit Mihai Stoica.

Până acum, a jucat în 3 meciuri de SuperLiga pentru cei de la FCSB și era așteptat să devină un titular incontestabil pentru formația bucureșteană.