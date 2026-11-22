ADVERTISEMENT

Petru Popescu (24 de ani) va veni din iarnă la FCSB, iar impresarul jucătorului a oferit mai multe detalii de la negocierile cu Gigi Becali (68 de ani). Agentul internaționalului din Republica Moldova a recunoscut cu sinceritate că îl apreciază foarte mult pe patronul ”roș-albaștrilor”.

Cum au decurs negocierile dintre Gigi Becali și impresarul lui Petru Popescu

Alexandru Fosa, impresarul care l-a adus pe , a explicat faptul că Gigi Becali a spus din start ce salariu este dispus să-i ofere jucătorului, singurele discuții fiind în jurul sumei de transfer.

ADVERTISEMENT

”Pe nea Gigi îl știe toată lumea. Adică eu sunt fan nea Gigi. Eu îl ascult, nu știu de ce, dar mie îmi place nea Gigi. Acum nu o zic așa pentru că uite, când vine jucătorul meu acolo, cumva încerc să fiu sau să mă dau pe lângă nea Gigi. Nu, eu chiar am început să-l iubesc pe Dumnezeu datorită lui. Mă crezi?

Cu toată sinceritatea îți spun, eu urmăresc foarte atent ceea ce spune el. Mie îmi plac toate poveștile lui pe care le spune în general, de viață, despre credință. Eu îl urmăresc încă de când eram copil, ca să înțelegi. Știu toate experiențele lui nea Gigi.

ADVERTISEMENT

Nu pot să spun că noi am negociat, el ne-a dat din prima oferta. Deși la salariu a zis: ‘Alex, pot să-ți dau 10.000’. Și, iată, la suma de transfer un pic a fost, pentru că eu l-am propus și m-a întrebat: ‘Și cât vrei, măi, copile?’. Pentru că noi aveam o anumită sumă de la Petrocub, dar după golurile de la națională sigur cota lui a crescut și erau și alte oferte. Am negociat și am ajuns la 250.000”, a declarat Fosa, pentru .

ADVERTISEMENT

Ce i-a cerut lui Gigi Becali

Impresarul noului atacant al ”roș-albaștrilor” a mărturisit că Petru Popescu va putea face față pretențiilor de la FCSB și a precizat că nu se pune problema ca acesta să clacheze în cazul unor critici ale patronului, dar speră ca Gigi Becali să fie mai indulgent.

ADVERTISEMENT

”Mulți dintre cunoscuți i-au spus în privat: ‘Măi, Petre, poate nu e momentul, că nu știu ce, că-l știi pe nea Gigi, că o să pună presiune pe tine’. Dar nu toată ziua vine această șansă, înțelegi? Orice s-ar întâmpla. El ştie care sunt pretențiile… nu ale lui Gigi, pretențiile în general ale echipei, pentru că el vine să facă performanță, nu vine să judece pretențiile lui nea Gigi.

El vine să facă performanță cu Steaua (n.r. – FCSB), noi asta ne-am pus ca scop. Pe noi nu ne interesează ce o să zică. Ok, e patronul echipei, e un om important, e omul care i-a dat lui șansa, dar asta nu înseamnă că el va juca cu frică de ce va spune nea Gigi. Eu cred că el o să demonstreze că nu a ajuns întâmplător și chiar dacă, știi cum, nu orice fotbalist are întotdeauna zile bune, sunt și zile mai puțin bune, da, meciuri mai puțin bune. Asta e absolut firesc.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Trebuie să și le asume) Da, absolut firesc să și le asume. Însă eu sunt sigur că el o să facă față în general și nu îl va afecta. Nu cred eu că nea Gigi… eu sunt sigur că o să fie indulgent, mai ales că este și un acum”, a mai spus Alexandru Fosa.