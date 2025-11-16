Impresarul lui Robert Lewandowski a clarificat situația polonezului, dorit de echipe importante din Europa și Arabia Saudită: „Doar la asta se gândește”

ADVERTISEMENT

Contractul lui Robert Lewandowski cu Barcelona expiră în 2026, iar în ultima perioadă au apărut diverse zvonuri conform cărora polonezul ar putea să părăsească echipa chiar în perioada de transferuri din iarnă. Agentul atacantului, Pini Zahavi, a clarificat această situație și a vorbit și despre posibilitatea ca fotbalistul să se retragă în vara anului viitor.

Pleacă Robert Lewandowski de la Barcelona în iarnă? Ce a declarat impresarul său

Faimosul impresar israelian a clarificat că nu se pune problema ca Robert Lewandowski să plece de la Barcelona în iarnă, polonezul fiind concentrat pe evoluțiile sale de la formația catalană, alături de care își dorește să cucerească trofee. „Tot ce a fost spus despre posibila plecare a lui Lewandowski în perioada de transferuri din iarnă este complet fals.

ADVERTISEMENT

Se simte foarte bine la Barcelona și nu are nicio intenție de a pleca în timpul sezonului. Robert nu se gândește la plecare în acest moment, își dorește doar să ajute echipa și să câștige trofee”, a afirmat Pini Zahavi, conform . , dar și mai multe formații din Arabia Saudită.

Se retrage Robert Lewandowski în 2026?

Robert Lewandowski va împlini 38 de ani în august 2026, însă Pini Zahavi a confirmat că atacantul polonez nu se gândește la retragere, indiferent de situația sa contractuală. „Nici această posibilitate nu este luată în calcul. Jucătorul rămâne competitiv și își va continua cariera”, a declarat impresarul.

ADVERTISEMENT

Lewandowski a semnat cu Barcelona în 2022, după 12 ani fabuloși petrecuți în fotbalul german, la Borussia Dortmund și Bayern Munchen. Polonezul a marcat 108 goluri în 159 de meciuri pentru formația catalană, alături de care a cucerit două titluri în La Liga, o Cupă a Spaniei și două Supercupe.

ADVERTISEMENT

Ce cifre are Robert Lewandowski în acest sezon la Barcelona

Startul actualului sezon nu a fost unul deosebit de productiv pentru Robert Lewandowski la Barcelona, polonezul fiind afectat și de mai multe accidentări. Acesta reușise să marcheze doar 4 goluri în primele 11 etape din La Liga, însă a ajuns la cota 7 după . În Champions League, polonezul a evoluat în trei partide, fără să marcheze.