Sport

Impresarul lui Robert Lewandowski a clarificat situația polonezului, dorit de echipe importante din Europa și Arabia Saudită: „Doar la asta se gândește”

Pini Zahavi, impresarul lui Robert Lewandowski, a comentat zvonurile conform cărora atacantul ar putea să o părăsească pe Barcelona în ianuarie. Agentul a vorbit și despre posibilitatea ca polonezul să se retragă la finalul sezonului.
Bogdan Mariș
16.11.2025 | 09:30
Agentul lui Robert Lewandowski a vorbit despre viitorul polonezului. FOTO: Hepta
Contractul lui Robert Lewandowski cu Barcelona expiră în 2026, iar în ultima perioadă au apărut diverse zvonuri conform cărora polonezul ar putea să părăsească echipa chiar în perioada de transferuri din iarnă. Agentul atacantului, Pini Zahavi, a clarificat această situație și a vorbit și despre posibilitatea ca fotbalistul să se retragă în vara anului viitor.

Pleacă Robert Lewandowski de la Barcelona în iarnă? Ce a declarat impresarul său

Faimosul impresar israelian a clarificat că nu se pune problema ca Robert Lewandowski să plece de la Barcelona în iarnă, polonezul fiind concentrat pe evoluțiile sale de la formația catalană, alături de care își dorește să cucerească trofee. „Tot ce a fost spus despre posibila plecare a lui Lewandowski în perioada de transferuri din iarnă este complet fals.

Se simte foarte bine la Barcelona și nu are nicio intenție de a pleca în timpul sezonului. Robert nu se gândește la plecare în acest moment, își dorește doar să ajute echipa și să câștige trofee”, a afirmat Pini Zahavi, conform 365scores.com. Printre echipele interesate de Lewandowski s-ar număra AC Milan, dar și mai multe formații din Arabia Saudită.

Se retrage Robert Lewandowski în 2026?

Robert Lewandowski va împlini 38 de ani în august 2026, însă Pini Zahavi a confirmat că atacantul polonez nu se gândește la retragere, indiferent de situația sa contractuală. „Nici această posibilitate nu este luată în calcul. Jucătorul rămâne competitiv și își va continua cariera”, a declarat impresarul.

Lewandowski a semnat cu Barcelona în 2022, după 12 ani fabuloși petrecuți în fotbalul german, la Borussia Dortmund și Bayern Munchen. Polonezul a marcat 108 goluri în 159 de meciuri pentru formația catalană, alături de care a cucerit două titluri în La Liga, o Cupă a Spaniei și două Supercupe.

Ce cifre are Robert Lewandowski în acest sezon la Barcelona

Startul actualului sezon nu a fost unul deosebit de productiv pentru Robert Lewandowski la Barcelona, polonezul fiind afectat și de mai multe accidentări. Acesta reușise să marcheze doar 4 goluri în primele 11 etape din La Liga, însă a ajuns la cota 7 după hat-trick-ul înscris etapa trecută în poarta lui Ionuț Radu, în partida Celta – Barcelona 2-4. În Champions League, polonezul a evoluat în trei partide, fără să marcheze.

