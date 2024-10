Așa cum , Lukas Zima este . Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a semnat un contract valabil pe trei ani cu campioana României, care a achitat în schimbul său suma de 250.000 de euro.

Impresarul lui Zima, toate detaliile despre transferul fotbalistului la FCSB. „A semnat pe 3 ani”. Ce pariu a făcut portarul! Exclusiv

Lukas Zima a avut niște evoluții extraordinare de când a fost adus de Petrolul, iar prestațiile sale nu au trecut neobservate. Portarul prahovenilor a fost transferat definitiv de FCSB și din ianuarie 2025 se va alătura lotului condus de Mihai Pintilii și Elias Charalambous.

Pentru impresarul Mihai Stan, Zima este al doilea jucător care ajunge la FCSB după Mihai Popescu, iar acesta a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA cât de mult a contat dorința jucătorului și care este principalul obiectiv al portarului ceh.

„Au fost negocierile dure cu cei de la Petrolul, pentru că ei din iarnă vor pierde un jucător important, dar într-un final au ajuns la un acord cu cei de la FCSB. Cred că a fost 50-50% (n.r. cât de mult a contat că Zima voia la FCSB) pentru că și această discuție de bani către Petrolul a fost un ajutor, am observat declarațiile celor de la Petrolul că Zima și-a dorit să plece.

El putea să plece și liber pentru că era neplătit de 3-4 luni și puteam să depunem memoriu. Zima a vrut să ajute Petrolul prin plecarea lui și cei de la FCSB au acceptat chestia asta, să plătească transferul. 250.000 de euro a fost transferul plus niște bonusuri de performanță. A semnat pe trei ani.

Din punctul nostru de vedere este un pas important în cariera lui, eu consider că prin această mutare la FCSB el are șanse mari să prindă naționala Cehiei, iar de aici lucrurile vor merge într-un sens bun. Eu cred că va ajunge la echipa națională de la FCSB. După ce a semnat, am pus un pariu cu el

Eu cred că va apăra curând la FCSB”, a declarat Mihai Stan la FANATIK SUPERLIGA.

Alin Buzărin: „La Petrolul nu te vedea nimeni”

Alin Buzărin a completat discuția și a transmis că șansele ca Lukas Zima să ajungă la echipa națională de fotbal a Cehiei sunt foarte mari, ținând cont de faptul că evoluțiile sale la Petrolul au fost foarte bune.

Mai mult decât atât, acesta a declarat în direct la FANATIK SUPERLIGA că Zima se poate bate de la egal la egal cu ceilalți portari care aspiră la naționala Cehiei.

„Matej Kovar este titularul din poarta Cehiei, care joacă la Leverkusen, dar joacă jumate-jumate cu finlandezul de origine cehă Hradecky. În rest, portarii 2 și 3 ai Cehiei, care Cehia întotdeauna a avut școală de portari, unul e de la Slavia, unul de la Plzen, adică e o pâine de mâncat. El are 31 de ani, la vârsta asta portarii sunt la jumătatea carierei.

La Petrolul nu te vedea nimeni, deși cifrele lui, în afară de acest 3-1 la UTA unde a și greșit la un gol, el vreo 7-8 meciuri nu a primit gol. Le-a luat pe cele 4 cu Dinamo, 4-1 și după a mai luat vreo două goluri în 8 etape. Sunt cifre extraordinare peste care lumea se uită”, a intervenit Alin Buzărin.

„Ideea este că Zima, obiectivul lui este să prindă naționala Cehiei”, a completat Cristi Coste.

Întrebat despre problemele privind restanțele salariale de la Petrolul, Mihai Stan nu a dorit să discute foarte mult și a declarat doar că se mândrește cu cele două transferuri făcute la FCSB.

„Nu vreau să vorbesc despre chestia asta (n.r. restanțele de la Petrolul). Toate lucrurile sunt ok, Zima se va duce la FCSB din iarnă. Consider că este una dintre cele mai bune mutări pe care eu le-am făcut în ultimul timp. După Mihai Popescu la FCSB este al doilea transfer, este un pas important în cariera mea”, a declarat impresarul Mihai Stan la FANATIK SUPERLIGA.

