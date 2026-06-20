Sport

Impresarul titularului de la FCSB dă cărțile pe față: „A existat interes pentru el și asta își dorește”

Unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB a atras interese mari din străinătate. Ce spune impresarul său despre viitorul fotbalistului
Ciprian Păvăleanu
20.06.2026 | 07:00
Impresarul titularului de la FCSB da cartile pe fata A existat interes pentru el si asta isi doreste
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Impresarul lui Joyskim Dawa a recunoscut că stoperul camerunez a avut oferte din străinătate. Foto: Sportpictures.eu
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Joyskim Dawa (30 de ani) a revenit la FCSB după o accidentare foarte gravă, însă, surprinzător, s-a întors mult mai puternic decât înainte. Camerunezul a făcut meciuri foarte bune pe finalul sezonului trecut și a dovedit că este o piesă importantă din angrenajul echipei. Aceste lucruri i-au adus oferte din străinătate, iar impresarul său a vorbit despre viitorul stoperului.

Ce se întâmplă cu Joyskim Dawa. Camerunzul a stârnit interesul unor echipe din străinătate

Joyskim Dawa a evoluat foarte mult din momentul în care a fost transferat de FCSB de la FC Botoșani. Camerunezul s-a transformat într-o adevărată bestie, deși în primele sezoane aducea panică în defensiva roș-albaștrilor aproape la fiecare minge jucată și făcea foarte multe erori în apărare. Nivelul său ridicat i-a adus chiar și convocarea la naționala Camerunului, unde a suferit o ruptură de ligamente încrucișate.

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Multă lume credea că această accidentare își va pune serios amprenta pe calitățile sale fizice, iar prestațiile ezitante din primele meciuri de la revenirea pe gazon dădeau dreptate acestor opinii. Surprinzător, după ce a reintrat în ritm, forța fizică a stoperului a părut și mai bună decât înainte, iar greșelile în defensivă sunt de domeniul trecutului. Impresarul său recunoaște că Dawa a avut oferte din străinătate, însă își dorește să rămână încă un an la FCSB:

„În acest moment, nu ne gândim la niciun transfer. Josykim este foarte fericit la FCSB și își dorește să continue. Mai are un an de contract și vrem să stăm până la final. Este adevărat că a existat interes pentru el, dar, după cum am spus, el se simte bine la actuala echipă și nu vrem să facem o schimbare”, a spus impresarul David Jimenez, conform digisport.ro.

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Gigi Becali vrea să-l păstreze și pe Ngezana, însă Mihai Stoica are dubii în privința sa

Dacă Joyskim Dawa s-a transformat dintr-un jucător catastrofal într-unul pe care FCSB se poate baza, în cazul lui Siyabonga Ngezana lucrurile au stat exact invers. Sud-africanul a fost unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB în ultimele sezoane și a fost văzut de multă lume ca cel mai bun stoper din întregul campionat, însă în stagiunea recent încheiată a avut meciuri incredibil de slabe.

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Stoperul de 28 de ani a avut mai multe probleme disciplinare în ultima perioadă, iar Mihai Stoica a explicat că are o presimțire că acestea vor continua, iar fotbalistul lui FCSB nu se va prezenta la reunirea de pe 25 iunie. El a fost supus unei intervenții chirurgicale și va fi apt de joc abia peste 3-4 luni.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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