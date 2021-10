Impresiile unui medic danez la Spitalul „Matei Balș”: „Personalul de aici este epuizat. Nu poate lupta la nesfârșit”

Trei medici și șase asistenți medicali au venit din Danemarca să contribuie la tratarea pacienților cu forme grave de Covid-19.

Unul dintre medici, Ditte Strange, șefa secției ATI a Spitalului Bispebjerg din Copenhaga, a spus că în Danemarca nu s-a confruntat cu un asemenea nivel de suprasolicitare a sistemului medical, transmite .

Ditte Strange a sesizat un grad mare de oboseală a personalului medical românesc, despre care a spus că nu poate lupta la nesfârșit în condițiile actuale.

ADVERTISEMENT

„Am văzut oboseala pe chipurile medicilor”

Specialiștii danezi în terapie intensivă au venit în România prin intermediul Mecanismului European de Protecție Civilă, la inițiativa Agenției Daneze pentru Managementul Situațiilor de Urgență.

„Suntem bucuroși să vă ajutăm în orice fel putem. Acum am venit să vă dăm o mână de ajutor în secțiile ATI, pentru că știm că sunteți în fața unei situații grave. Știm că personalul medical din România este copleșit de numărul mare de pacienți, toți sunt extrem de obosiți. Sunt foarte mulți pacienți în stare foarte gravă, mult mai mulți decât poate duce personalul medical”, a declarat dr. Ditte Strange, la sosirea în România.

ADVERTISEMENT

Odată ajunsă la Institutul „Matei Balș”, Ditte Strange a văzut cu ochii ei la care este supus personalul medical românesc.

„Asta a fost prima impresie: că toți medicii și asistenții muncesc din greu, fac eforturi uriașe, se zbat să ajute toți oamenii care au nevoie de îngrijiri. Medicii de aici au obosit, dar continuă lupta. Sunt foarte obosiți, am văzut asta pe chipurile lor”, a spus medicul danez.

ADVERTISEMENT

În Danemarca a fost vaccinată peste 80% din populația peste 12 ani, iar scăderea subsecventă a ratei infectărilor a permis autorităților să ridice restricțiile în luna septembrie, fiind prima țară din UE care a făcut acest lucru.

„În Danemarca, încrederea în autorități este foarte mare. Când am fost rugați să respectăm restricțiile, le-am respectat fără discuții. Când am fost rugați să ne vaccinăm, nu am stat pe gânduri. Asta a ținut sub control pandemia în Danemarca tot timpul. Nu știu ce se va întâmpla în această iarnă, dar momentan situația este bună. Am văzut ieri cifrele și cred că erau cam 20 de pacienți cu COVID-19 în stare mai gravă”, a relatat Ditte Strange.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să avem speranță”

Ea a evitat să comenteze nivelul ridicat al neîncrederii românilor în vaccinul împotriva Covid-19, dar crede că nici coerciția nu poate da rezultate mai bune.

„Din experiența mea de acasă, dacă oamenii au o opinie foarte puternică, nu va ajuta dacă autoritățile pun multă presiune, pentru că oamenii nu vor asculta, din contră. Nu poți doar să-i obligi și să crezi că oamenii vor face, pur și simplu, ce le spui. Trebuie să le explici oamenilor de ce e nevoie să facă anumite lucruri, trebuie să ai răbdare”, crede Strange.

ADVERTISEMENT

O altă diferență dintre cele două țări a fost vaccinarea pe scară largă în țara nordică, întrucât testarea a fost gratuită, iar populația s-a testat la primele suspiciuni legate de o posibilă infectare. Însă chiar și cu aceste diferențe de atitudine, medicul danez crede că și România poate să învingă coronavirusul.

„Știu că personalul medical de aici este epuizat și nu poate lupta la nesfârșit, înțeleg perfect cât de greu le este românilor să lupte de atât timp, cu asemenea costuri. Dar împreună putem lupta și putem învinge. Trebuie să avem speranță, știu că e greu și că bătălia nu s-a terminat, dar mai știu și că doar împreună putem reuși. Trebuie să ne agățăm de gândul că această pandemie va fi învinsă”, a mai spus Ditte Strange.