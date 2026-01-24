Sport

Impresionant! Indianul care a salvat o fetiță de 5 ani, prezent la meciul dintre Universitatea Craiova și Botoșani: „E prima dată când vin la stadion”

Universitatea Craiova s-a ținut de cuvânt și la meciul contra celor de la FC Botoșani, indianul Vipan Kumar, cel care a salvat o fetiță de la înec, a fost prezent în tribune.
Tibi Cocora
24.01.2026 | 19:33
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Gest special făcut față de omul care a salvat o fetiță de 5 ani
Vipan Kumar, cetățean indian venit în România să muncească, a fost erou pentru o zi, asta după ce a intervenit în momentul în care un copil era foarte aproape de înec.

Indianul care a salvat viața unei fetițe de 5 ani, invitat la meciul dintre Universitatea Craiova și Botoșani

Cele întâmplate au ajuns în presă și acesta a fost lăudat pentru gestul extraordinar făcut, în care nu s-a gândit la faptul că-și poate pierde viața și a sărit în ajutorul fetiței de 5 ani care se află într-o situație între viață și moarte. Oficialii de la Universitatea Craiova au auzit și ei povestea, iar pentru a-i arăta mulțumirea și aprecierea au decis să-l invite pe Kumar la confruntarea de pe teren propriu, cu FC Botoșani.

Eroul din Craiova a acceptat și a venit cu o oră și jumătate înainte de startul partidei de pe Ion Oblemenco și a recunoscut că nu a mai fost pe stadion până acum: „E pentru prima dată când vin la stadion să văd echipa. Îmi place, e foarte frumos”.

Oficialii Universității Craiova i-au dăruit invitatului și un tricou personalizat cu numele său, iar conform informațiilor noastre el ar trebui să fie invitat la pauza meciului pe gazon, acolo unde va primi aplauzele tuturor celor veniți pe stadion.

Vipan Kumar va deveni cetățean de onoare al Craiovei

Sâmbătă, 17 ianuarie, în Parcul „Romanescu” din Craiova s-a petrecut un incident care se putea transforma într-o tragedie. O fetiță în vârstă de numai 5 ani a căzut în apă, însă a fost salvată la timp de un bărbat de origine indiană. Este vorba despre Vipan Kumar, în vârstă de 47 de ani, care nu a stat pe gânduri și și-a pus propria viață în pericol pentru a o ajuta pe copilă, reușind să o mențină la suprafață aproximativ 20 de minute, până la sosirea pompierilor.

Stabilit în România de aproape doi ani și angajat în domeniul construcțiilor, Vipan Kumar a devenit, la finalul săptămânii trecute, adevăratul salvator al micuței. Gestul său nu a rămas nerăsplătit: primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat pe Facebook că îi va oferi titlul de cetățean de onoare al orașului, iar clubul Universitatea Craiova a decis, la rândul său, să îl recompenseze.

