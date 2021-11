Soția lui Gabriel Vlase, directorul SIE, a împrumutat o sumă impresionantă de la șeful SIF Moldova. Ce salariu are Raluca

Numit prin Hotărârea nr. 23 a Parlamentului României, din 4 iulie 2018, în funcția de director al Serviciului de Informații Externe, Gabriel Vlase (50 de ani) este de profesie inginer mecanic, absolvent al Politehnicii București (1996).

Apoi, Vlase a aprofundat studiile universitare cu un master în specializarea ”Management și administrarea afacerilor” la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași, în 2004. Actualul director SIE a urmat și un program de perfecționare pentru înalți funcționari publici la Institutul Național de Administrație (2004-2005).

Studii înalte pentru fostul parlamentar băcăuan

În plus, Gabriel Vlase a dobândit titlul științific de ”doctor în științe militare și informații” la Academia Națională de Informații. în domeniul securității naționale în cadrul Universității Naționale de Apărare ”Carol I” (2005).

Debutul carierei politice a lui Gabriel Vlase a coincis cu funcția de consilier local și apoi subprefect al județului Bacău. Ca deputat, a fost membru în Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională, vicepreședinte (2004-2008) și ulterior președinte (2008-2012) al Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SIE.

Până să dețină funcția de director SIE, pe care a preluat-o pe 4 iulie 2018, Gabriel Vlase a avut acțiuni la Sega Trans SRL, Saga SA, Gabrio Business din Bacău – firmă specializată în tranzacții imobiliare, și Investica General SRL din Bacău – firmă din domeniul de activitate imobiliar, nota G4Media.ro în vara lui 2018.

Soția lui Gabriel Vlase e șefă la un complex muzeal

”La acel moment, Sega Trans SRL deţinea şi 98% din acţiunile Saga SA. În acest moment, Vlase este acţionar în două societăţi: Gabrio Business din Bacău, firmă specializată în tranzacţii imobiliare unde Vlase deţine 100% din SRL și Investica General SRL din Bacau.

Domeniul de activitate este cel imobiliar, iar acţionarii sunt Gabriel Vlase – cu 65% şi Liviu Claudiu Doros – cu 35%.Cât despre acesta din urmă, Liviu Claudiu Doroş este fiul generalului de brigadă în rezervă Vasile Doros, şef timp de opt ani al SRI Bacău.

Vicepreşedinte şi director general la SIF Moldova, Liviu Claudiu Doroș a fost şi unul dintre apropiaţii lui Sorin Ovidiu Vîntu, ca preşedinte al celebrei Gelsor SA, între 1996 şi 2002. (…) Gabriel Vlase are o declarație de avere aproape goală: nu are casă, nu are mașină, nu are niciun ban în cont”, susținea sursa citată la instalarea lui

Aproape un sfert de milion de lei împrumutați de soția directorului SIE de la șeful SIF Moldova

Șefă Serviciu la Complexul Muzeal de Științele Naturii ”Ion Borcea” din Bacău, Raluca Miriam, soția directorului SIE, a achiziționat în acest an un apartament de 83,20 metri pătrați și un loc de parcare aferent în orașul Bacău.

Tot în 2021, partenera de viață a lui Gabriel Vlase și-a cumpărat un Land Rover Range Evoque, an de fabricație 2021. La nivel salarial, Miriam încasează anual 50.647 lei, în timp ce Gabriel Vlase, directorul SIE, aduce în casă 170.514 lei.

Potrivit informațiilor FANATIK, soția directoruluI SIE s-a împrumutat în 2021 cu suma de 245.100 lei de la Doroș Liviu Claudiu, nimeni altul decât fostul partener de afaceri al lui Gabriel Vlase. Interesant este faptul că – în prezent – Liviu Claudiu Doroş a ajuns CEO al Evergent Investments, fosta SIF Moldova. Banii trebuiesc returnați până în 2024.